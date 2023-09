Para quem vai ao trabalho todo dia de trem, ônibus ou carro e enfrenta aperto ou congestionamento, as imagens que viralizaram na última semana são um sonho. Os vídeos mostram uma forma única de deslocamento pelos rios Aare e Reno na Suíça. Um dos vídeos da conta @unravelledtravels chegou a 5 milhões de visualizações no Tiktok.

Nessa curiosa modalidade de transporte, as pessoas utilizam uma bolsa impermeável para transportar todas as suas roupas, que também funciona como uma boia, e depois se lançam no rio, chegando assim ao destino desejado. O que surpreende é que alguns locais realmente utilizam isso como um meio de voltar para casa após o trabalho.

Desde 1980, os rios suíços são seguros e acessíveis aos banhistas, e a nadar nos rios urbanos é algo recorrente nas principais cidades suíças, como Berna, Zurique, Genebra e Basileia.

No entanto, a prática é recomendada apenas para nadadores experientes. É bem diferente de nadar em uma piscina, pois o rio obviamente tem correnteza. A entediante volta para casa vira uma experiência única.

O incentivo para utilizar os rios como fonte de lazer ou meio de transporte nas cidades suíças é grande.

A cidade de Basileia, por exemplo, disponibiliza um aplicativo chamado BachApp, que fornece informações em tempo real sobre a temperatura da água e o nível do rio na cidade, além de um mapa com pontos de entrada e saída, banheiros e churrasqueiras para maior comodidade dos nadadores.

A prática é realizada mais comumente em agosto, quando a temperatura média das cidades chega a 35ºC.

O francês Greg Matter do perfil de viagens no tiktok @escapadeur compartilhou sua experiência flutuando no Reno, elencando essa como uma de suas atividades favoritas para fazer na cidade. O criador de conteúdo também mostrou toda a estrutura que a cidade oferece ao redor do rio. Veja o vídeo:

As rotas costumam ser feitas pelos rios Reno e Aare. De acordo com uma matéria publicada pelo jornal suíço The News em junho de 2022, Evelyn Schneider-Reyes costuma usar essa rota durante o verão para retornar para casa do trabalho em Basileia.

Ela usava seu ‘Aare Bag’, onde guarda roupas, celular, carteira e sapatos. “Do meu escritório até o Lorrainebad (local que saía do rio), normalmente demora cerca de 15 minutos na água. É incrível!”

Esse meio de transporte inusitado não é exclusivo da cidade suíça. Em 2017, um engenheiro contou à BBC como faz o trajeto de casa ao trabalho pelo rio Isar em Munique, na Alemanha.

O vídeo mostra Benjamin David colocando seu laptop, terno e sapatos em uma bolsa impermeável, amarrando-a nas costas e nadando 2 km para chegar ao trabalho.