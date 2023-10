Ter um filho muda tudo: nossa perspectiva, nosso sono, nossas agendas e, principalmente para as mães, nossas carreiras. As mães continuam a ter mais responsabilidades de cuidar do que os pais, mesmo quando ambos trabalham, e as mulheres ainda são pagas menos do que os homens por trabalhos similares. Talvez seja por isso que, como um estudo mostrou, as mulheres são muito mais propensas do que os homens a ajustar suas vidas profissionais para acomodar a vida familiar.

Mas nem toda mudança é ruim. Conversamos com mulheres que, depois de se tornarem mães, mudaram suas vidas profissionais para passar mais tempo com seus filhos, estar disponíveis para as inúmeras consultas médicas e se sentirem mais realizadas.

Como muitas mães sabem, o tempo é precioso. Então, por que desperdiçá-lo fazendo algo que você não quer fazer? Por que passar o dia em um emprego que não é satisfatório ou não atende às necessidades de sua família ou às suas próprias? Para muitas, ser mãe provoca inspiração para seguir uma carreira e uma vida que tenham um significado profundo. Caso contrário, para que serve tudo isso?

A maternidade tem um impacto grande na carreira das mulheres, e pode ser uma oportunidade para uma mudança positiva Foto: David/Adobe Stock

Após suas próprias lutas, esta enfermeira agora ajuda mães negras a amamentar

A enfermeira Krystal Duhaney imaginava que amamentar seu primeiro bebê seria fácil. Mas não foi.

Ela pediu conselhos ao pediatra, e ele não tinha nenhum. E o apoio social era quase inexistente. “Como mulher negra, nenhum dos meus familiares amamentava ou sabia algo sobre isso, então eu realmente tive que descobrir sozinha.”

Determinada a continuar a amamentação devido à pesquisa que mostrava seus benefícios para os bebês negros, Duhaney e seu filho enfrentaram dois anos difíceis. Quando ele tinha 3 anos, ela estava grávida novamente de sua filha e decidida a ter uma experiência melhor desta vez.

“Comecei a me educar sobre a amamentação e como ter sucesso, e aprendi tanto e gostei tanto que me tornei certificada como consultora de lactação”, disse ela.

A partir desse trabalho, ela se viu cercada por famílias que estavam lidando com as mesmas dificuldades de amamentação que ela experimentou. “Percebi que não estava sozinha e que o apoio à amamentação era uma grande necessidade, não apenas para mim, mas para mães em todo o mundo.”

Foi quando seu negócio, Milky Mama, nasceu. Duhaney decidiu deixar seu trabalho estressante como enfermeira em 2017 e se dedicar a ajudar mães a navegar pela amamentação por meio da educação e de produtos de enfermagem.

“No meu trabalho, eu só ia trabalhar. Era apenas uma rotina”, disse ela. “Realmente não tinha nenhum vínculo com ele além de ser minha carreira.”

No entanto, depois de se dedicar ao Milky Mama, ela viu como uma decisão que tomou para a saúde de seus filhos quando eram bebês ainda estava beneficiando-os quando eram crianças maiores.

“Meus filhos me viram construir meu próprio negócio, e eles vinham à nossa loja e à nossa inauguração e viam a fila dando a volta no prédio”, disse ela. “Eles me viam trabalhando até tarde e sabiam que era algo que eu construí.”

A mudança de carreira também lhe permitiu ter tempo para se concentrar em ser uma “mãe presente”, disse Duhaney. Ela faz sua própria agenda e vai aos jogos e cerimônias de premiação de seus filhos. Também lhe deu a oportunidade de mostrar a eles que é bom mudar de ideia em vez de viver pelas expectativas da sociedade, disse ela. “Isso realmente me deu um senso de motivação para saber que eles estavam sempre observando.”

(reportagem de Kelly Glass)

Depois de um bebê e uma pandemia, esta professora se tornou dona de um negócio

Cat De Vos tinha o emprego dos sonhos como professora de escola Montessori. Ela dedicava sua vida ao trabalho: chegava à escola nos arredores de Nashville (EUA) cinco dias por semana às 7h30 da manhã, ensinava até a tarde, chegava em casa para preparar o jantar e depois passava várias horas organizando as aulas do dia seguinte. Ela até trabalhava nos fins de semana preparando materiais para as aulas.

De Vos acreditava profundamente nos princípios Montessori, que enfatizam a aprendizagem prática e a independência das crianças. As salas de aula eram meticulosamente organizadas, com materiais escolares armazenados em espaços limpos e esteticamente agradáveis.

Mas com seu primeiro filho a caminho, a vida futura que ela imaginava - a capacidade de buscá-lo na escola ou passar fins de semana acampando nas montanhas próximas - seria difícil com seu horário de trabalho.

Durante a pandemia, quando os americanos se encontravam afogados em coisas compradas durante os lockdowns, ela percebeu uma crescente necessidade de organização doméstica. As crianças, que passavam mais tempo em casa, precisavam de lugares para brincar e aprender.

De Vos decidiu lançar um negócio em que implementaria técnicas Montessori ajudando famílias a reorganizar suas casas. Trabalhando por conta própria, ela poderia definir seu próprio horário e ainda ter tempo com seu filho.

“Eu realmente desejava aquela flexibilidade que o ensino não me dava”, disse De Vos. “Eu quero estar presente por ele.”

De Vos se inscreveu em um programa de aceleração de negócios em Chattanooga, Tennessee, chamado CO.LAB, onde aprendeu a escrever um plano de negócios, estabelecer um orçamento e definir metas. Ela frequentou aulas semanais de três horas por vários meses.

De Vos batizou seu negócio de Little Nest. Ela visita as casas dos clientes, onde mede os cômodos, conta os brinquedos e examina as capacidades de armazenamento. Ela pede aos pais que observem a criança em cada espaço e como ela interage com suas coisas.

Com os dados em mãos, ela retorna com um plano. De Vos trabalhou com uma mãe que vivia em uma casa de 81 metros quadrados com quatro filhos, com idades entre 1 e 9 anos. A casa estava transbordando de roupas e brinquedos, e De Vos a colocou em um plano de organização.

Outra mãe pediu a ela que construísse um espaço de sala de aula para aprendizado Montessori. “Grande parte do que faço é ajudar a criar um sistema organizacional para os pais”, disse De Vos. “Os pais estão realmente sobrecarregados. Essa é a opinião geral que obtenho durante minhas consultas.”

Deixar seu emprego seguro em tempo integral não foi fácil, mas trabalhar por conta própria deu a De Vos a flexibilidade que ela esperava.

“Eu ainda posso ser uma seguidora dessa educação que foi transformadora para mim”, disse ela. “Sinto que ainda posso compartilhá-la, só não é ficando numa sala de aula o dia todo e tão exausta quanto estava.”

(reportagem de Chris Moody)

Ela deixou a engenharia e começou uma organização sem fins lucrativos

Michelle Norman estava apenas no 10º ano quando decidiu uma carreira e se matriculou na Universidade do Texas no início dos anos 1990, onde se formou em engenharia de petróleo e conheceu seu futuro marido.

Ele se tornou aviador naval. Ela conseguiu um emprego civil como engenheira ambiental na Base Naval Aérea de Atsugi, no Japão. “Estava do meu jeito, e era ótimo”, disse ela.

Mas então sua filha, Marisa, nasceu. O parto foi com 27 semanas, a bebê pesava apenas 990 gramas, ela passou os primeiros três meses de vida na unidade de terapia intensiva neonatal e depois cinco meses em cuidados transitórios.

Depois de seis meses passando 12 horas por dia no hospital e fazendo relatórios intermitentes para seu diretor na Base Naval Aérea de Point Mugu, Norman teve que pedir demissão.

“Tudo mudou drasticamente para nós”, disse ela. “A ideia de continuar sendo uma engenheira desapareceu. Minha vida agora se tornou a de uma cuidadora.”

Marisa eventualmente recebeu vários diagnósticos, incluindo paralisia cerebral. À medida que sua filha chegava à idade escolar, Norman via os problemas das crianças militares para ter acesso à educação especial e à educação pública gratuita, a que têm direito por lei.

“Como nos mudamos a cada dois ou três anos, não temos a capacidade de ficar tempo suficiente em um lugar para que a comunidade e o sistema escolar te conheçam e forneçam o serviço e o suporte de que você precisa”, disse ela.

Norman começou a compilar dados para ajudar os líderes militares a entender o problema. Isso a levou a iniciar uma organização sem fins lucrativos, Partners in Promise, uma organização que protege os direitos de crianças de militares na educação especial. A organização começou a chamar a atenção, e ela foi convidada a depor diante do Congresso sobre o assunto.

“Nunca em minha vida pensei que essa seria a rota que eu teria seguido”, disse Norman.

No último ano letivo, Marisa fez o teste Virginia Standards of Learning e passou. Ela se formou com um diploma do ensino médio em junho e está procurando emprego. Ela também quer ajudar a Partners in Promise como defensora de filhos de militares como ela.

Em meio a todas as comemorações, Norman olha para a frente e para o que será o seu próprio futuro. “Voltarei à engenharia?”, ela perguntou. “É muito improvável. Eu já estive fora por muito tempo. É um pouco decepcionante, mas sempre acredito que tudo acontece por um motivo. Minha filha vindo para este mundo e fazendo parte desta família incrível - somos abençoados por tê-la.”

Para Norman e outras esposas de militares com filhos com necessidades especiais, trabalhar em tempo integral muitas vezes não é compatível com o número de consultas e reuniões necessárias para o cuidado de seus filhos.

“É difícil para aqueles que sempre sonharam em fazer algo, como conciliar isso”, disse Norman. “Acho que há um senso de entendimento e camaradagem. ‘Ei, estamos aqui por um motivo. Vamos ver que tipo de impacto podemos causar aqui.’”

(reportagem de Mary Beth Gahan)

Ela deixou o mundo corporativo para ser uma mãe presente - e encontrou uma carreira mais significativa

Christine Chang não tinha um plano quando deixou seu emprego como executiva de saúde.

Por anos, Chang havia sido uma pessoa realizadora: campeã estadual de natação no ensino médio, presidente de uma irmandade, ganhadora de alto salário, planejadora estratégica. Mas, na primavera de 2018, a planejadora estratégica não tinha um plano.

Chang percebeu que não gostava de como estava criando seus filhos enquanto trabalhava como diretora da Northwestern Medicine. A vida como mãe de dois filhos havia se transformado em uma série de idas e vindas para cuidar das crianças com seu marido no West Loop de Chicago. De alguma forma, a maternidade se transformou em gerenciamento de projetos.

“Eu nem sabia o que as crianças estavam fazendo”, diz ela. Após o trabalho, “eu corria e tinha que começar imediatamente a cuidar das crianças ou ajudar com o jantar, era só ‘vai, vai, vai’, apenas alimentando as crianças e colocando-as para dormir. E então, quase sempre depois da hora de dormir, eu voltava a trabalhar. Eu realmente só via meus filhos, em termos de tempo de qualidade, talvez minutos, ao longo de um dia inteiro.”

Quando olhou para o futuro, viu um caminho em um ambiente corporativo que “exigiria que eu fizesse ainda mais sacrifícios no lado da família para continuar, e decidi que não queria isso para minha vida.”

Então ela se demitiu, sem saber o que viria a seguir.

Chang podia sentir um chamado para a religião, um desejo de unir sua fé cristã a uma carreira de trabalho significativo.

Ela passou por uma grande transformação interna, entrando em um senso de si mesma que não era definido por realizações externas. Ela escrevia o que lhe vinha à mente nas manhãs e dedicou todo o verão aos seus filhos.

Eles iam à piscina e ao parque, sem pressa. Encontraram lagartas e as observaram emergir de suas crisálidas. Plantaram pepinos, abobrinhas e pimentões para o filho mais novo de Chang, Ethan.

Ao mesmo tempo, seu filho mais velho, Jonah, recebeu um diagnóstico de autismo leve, e ela teve tempo para pesquisar o que deveria ser feito.

“Todo o ambiente da casa mudou depois desse verão”, diz ela, “como se realmente tivéssemos mais sensação de paz, e as crianças não estavam constantemente no limite porque nós estávamos no limite.”

Naquele outono, Chang começou a conversar com o pastor principal de sua igreja sobre servir como pastora executiva. O papel envolveria supervisão financeira, orientação de comunicações e sim, planejamento estratégico para a River City Community Church, no lado oeste de Chicago. Ela também começou a estudar para seu mestrado em estudos teológicos.

Pouco depois de concluir seu mestrado, Chang assumiu um cargo interino na direção do ministério infantil na River City. Chang agora é também estudante de doutorado em tempo integral na Universidade Yale, fazendo aulas e pesquisando sua dissertação sobre capitalismo racial, a ideia de que exploração racial e capitalismo se intersectam e se reforçam mutuamente, e como isso formou e moldou comunidades de fé.

Como estudante de doutorado de 41 anos, Chang diz que espera ser um modelo para seus filhos, agora com 11 e 9 anos, para viver de acordo com o que eles realmente são, e se preocupar com a injustiça.

“Vejo a maternidade menos como fazer todas as coisas de que meus filhos precisam”, diz ela. “Ainda quero fazer essas coisas, mas também vejo a maternidade como ajudá-los a se tornarem quem são, quem estão destinados a ser.”

(reportagem de Erin Chan Ding)

Esticada ao limite, esta mãe aprendeu sobre autocuidado e transformou isso em um negócio

Era a 20ª vez em três meses que Shanise Spruill teve que tirar folga do trabalho para ir à escola de seu filho de 7 anos.

Divorciada havia vários anos, Spruill era mãe solteira de três filhos, com idades entre 7, 8 e 13 anos. A militar do Exército trabalhava em um emprego de alto estresse em uma organização governamental em Washington, D.C.

“Um dia normal para mim começava às 4h30 da manhã, eu acordava meus filhos às 5h e tinha uma hora para passar com eles antes de deixá-los e ficar uma hora no trânsito para chegar ao trabalho”, disse Spruill. “Era caótico.” E isso era apenas de manhã.

Logo ela percebeu que seus filhos, especialmente o mais novo, estavam sendo afetados pelo caos e pelo estresse. “Ele estava enfrentando alguns problemas de saúde comportamental”, disse ela. “Ele era uma das três crianças, e eu não conseguia estar lá por ele de forma tão consistente quanto precisava, por causa do trabalho.”

Spruill sabia que algo precisava mudar. Como líder sênior do Exército, ela estava acostumada com uma cultura de resiliência, não de autocuidado, segundo ela.

Mas ela queria algo diferente para sua família. Começou terapia em grupo com a família, procurou um diagnóstico para seu filho mais novo e decidiu que era hora de seguir um caminho diferente.

“Comecei a fazer coisas mais holísticas para ele e para mim mesma, e isso abriu a porta para criar e fazer artesanato, o que nos ajudou a superar alguns desses problemas”, disse ela.

Um dos artesanatos em que seu filho mais novo se interessou particularmente foi a criação de joias com miçangas, então Spruill começou a criar e vender joias com miçangas com ele.

Perto da aposentadoria do serviço militar, ela decidiu não esperar mais. “Percebi que o que eu estava fazendo estava me impedindo de realmente entrar na maternidade por meu filho, e isso é o que começou a mudança.”

Em janeiro de 2018, ela começou a estudar gerenciamento de estresse e cura energética. Pouco depois, abriu usa empresa, Johari and Lou, onde vende produtos artesanais, gemas e serviços holísticos.

“Eu não me via como empreendedora”, disse ela, “mas isso se desenvolveu da necessidade de encontrar algo com que eu pudesse me conectar, ajudar minha família a se curar e ajudar os outros.”

Ela encontrou seu propósito, bem como o tempo e a energia para ser a mãe de que seus filhos precisavam.

“Eu poderia facilmente ter tentado enfrentar isso e fingir que nada estava acontecendo em casa e que nada estava errado comigo e continuar no serviço militar, mas isso teria nos levado a derrapar como família”, disse ela.

“Servir tinha seus benefícios, mas ser capaz de mostrar aos meus filhos como fazer algo que ajuda você e outras pessoas - eu não mudaria esse caminho. Eu o percorreria novamente.”

(reportagem de Kelly Glass)

Ela deixou o mundo acelerado do jornalismo para viver uma vida mais criativa

Philippa Tarrant tinha o emprego dos sonhos como produtora de notícias para a BBC quando, na noite anterior a uma viagem à Inglaterra para fazer um curso sobre combates em guerras, percebeu que queria ter um filho. O emprego “era tudo o que eu sempre quis fazer e eu adorava, vivia e respirava isso”, diz.

Ela não tinha intenção de ter filhos, mas cerca de um ano depois, seu filho, Aidan, nasceu. Quando voltou da licença-maternidade, Tarrant sentiu que não queria mais seu emprego dos sonhos, sempre correndo para a próxima grande matéria.

Então ela passou para o cargo de editora, “enviando todos os outros para fazer o trabalho que costumava amar fazer”. Ela começou a perceber que queria realizar algo mais criativo.

Alguns anos antes, Tarrant morava no norte de Londres. Lá, passava por uma floricultura a caminho do trabalho. O dono frequentemente estava na frente da loja com outros comerciantes, conversando e tomando café. Então, um dia, havia um cartaz na porta que dizia “Fui para o sul da França. Volto em seis semanas!”

Isso ficou com ela, especialmente após voltar ao trabalho depois que seu filho, agora com 22 anos, nasceu. A vida se tornou incrivelmente agitada - ela o deixava na creche às 7h30, saía do trabalho às 17h30 e depois “dirigia como uma louca” para buscá-lo a tempo, diz.

Pensando naquela pequena loja, Tarrant fez um curso de arranjos de flores e se apaixonou. Poucos meses após seu retorno, ela negociou um horário em que trabalharia 40 horas em quatro dias para a BBC, e então tiraria um dia para se concentrar no comércio de flores.

Ela começou a ganhar alguns clientes, criando arranjos para hotéis boutique, trabalhando em sua garagem. E então sua filha Maggie, agora com 20 anos, nasceu.

Tarrant tirou um ano de licença do seu emprego no jornalismo, mas seis meses depois, pediu demissão. Ela queria passar mais tempo com seus filhos enquanto desenvolvia seu negócio de flores, agora conhecido como Flowers at 38.

“Foi muito surpreendente para mim. Eu nunca achei que quisesse fazer algo diferente. Mas havia interesse em fazer algo mais criativo”, disse ela. “E aquele sentimento de que, se eu não pudesse ser uma produtora de notícias disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, eu precisava me afastar e permitir que outra pessoa fizesse isso.”

“Se eu não tivesse tido filhos, ainda estaria lá. Mas não tenho nenhum arrependimento”, diz.

Ela especialmente não teve arrependimentos por deixar o emprego depois de descobrir que sua filha, aos 2 anos e meio, tinha necessidades especiais e precisava de muito tempo e atenção.

Quando Maggie tinha 8 anos, ela começou a perder a fala, que desapareceu completamente em seis meses, e foi diagnosticada com uma doença rara.

“Ela regrediu basicamente para 18 meses e ficou lá. Eu passei para sempre em consultas médicas e hospitais”, diz ela. “Eu nunca poderia ter feito isso com um emprego em tempo integral.”

Agora, Tarrant está fazendo a transição para a próxima fase de sua vida. A família vai morar em um canto remoto da Toscana, onde tem uma casa há 15 anos e onde Maggie foi totalmente aceita pela comunidade.

E, como ela não gosta de ficar parada, você a encontrará lá ajudando um amigo a administrar um restaurante. “Depois de me reinventar em meu trabalho mais importante como mãe, depois como florista, estou olhando para o futuro”, diz ela.

(reportagem de Amy Joyce)