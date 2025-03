Testes de personalidade viram moda em processos de seleção; veja o que as empresas querem de você

Candidatos a emprego já têm que passar por obstáculos difíceis para conseguir um trabalho, navegando por “testes de jantar” (o candidato vai jantar com o recrutador e tem seu comportamento social avaliado) e uma montanha de vagas falsas de emprego. Agora, eles estão sendo submetidos a testes de personalidade.

PUBLICIDADE Trabalhadores em potencial descrevem como lhes são dados avaliações de personalidade online durante suas rodadas de entrevista de emprego, e como isso pode fazê-los se sentir desconfortáveis. Os testes podem variar de questionários baseados em pesquisas revisadas por pares, a avaliações de aparência sofisticada sem muito embasamento psicológico. “Passar” no teste — ou atingir os traços de personalidade que o gerente de contratação está procurando — pode ser muito ambíguo. Isso fez com que alguns candidatos a emprego hesitassem. “Eu recebi algumas perguntas realmente estranhas”, disse Nick Malik, um caçador de empregos que recebeu vários testes de personalidade enquanto se candidatava a cargos de engenharia de nível sênior, ao The Wall Street Journal. “Eu entendo o desejo de saber um pouco sobre seus candidatos, mas não acho que passar suas respostas por um bot seja muito eficaz.”

Seguir regras, ser disciplinado e chegar na hora são algumas das características que as empresas buscam em testes de personalidade para contratar funcionários. Foto: maroke - stock.adobe.com

Os candidatos têm motivos para serem céticos em relação às avaliações. Mas Ryne Sherman, diretor científico da empresa de testes de personalidade de desempenho Hogan Assessments, disse à Fortune que os testes podem ajudar um gerente de contratação a ter uma visão mais ampla de um candidato.

Ele afirma que currículos podem mostrar quão boas são as habilidades técnicas de uma pessoa, e entrevistas fornecem uma melhor visão de como alguém responde a perguntas na hora. Mas é mais difícil perceber qualidades mais abstratas — é aí que esses testes entram.

“Eles vão ser fáceis de conviver? Eles vão trabalhar duro? Eles podem aprender novas habilidades rapidamente?” Sherman disse. “Esses são os tipos de coisa que você pode perceber com um teste de personalidade e que realmente não se veem em um currículo.”

Por que os testes de personalidade estão em alta no processo de contratação?

Testes de personalidade não são alguma ferramenta obscura da nova era que os gerentes de contratação estão jogando em cima dos candidatos.

Sherman diz que avaliações de personalidade há muito são comuns na América corporativa; sua empresa tem distribuído esses testes desde o final dos anos 1980.

Mas eles realmente ganharam popularidade nos Estados Unidos após o Ato dos Direitos Civis de 1964 e a fundação da Comissão de Igualdade de Oportunidades de Emprego.

Sherman disse que, naquela época, os empregadores estavam usando testes de QI cognitivo que mostravam diferenças de grupo e discriminavam por raça. Testes de personalidade nivelaram o campo de jogo na avaliação de trabalhadores — não há diferenças de caráter entre identidades.

Testes de personalidade estão atualmente em alta novamente à medida que chefes dobram a aposta em qualidade sobre quantidade quando se trata de talento.

Muitos empregadores estão fazendo estratégias em nome da eficiência — Meta e Microsoft recentemente reduziram funcionários com base em desempenho.

“Na Microsoft, focamos em talento de alto desempenho”, disse a empresa. Enquanto isso, a Ford está reduzindo o pagamento de bônus em nome de “impulsionar uma cultura de alto desempenho”. “Testes de personalidade são bastante comuns na contratação”, disse Sherman, acrescentando que os chefes estão operando sob a mentalidade de ter mais resultados. “Qualquer pequena vantagem extra que ele possa obter, com um pouco mais de informação, e aplicar isso à força de trabalho, isso pode ter um enorme impacto na produtividade geral.” Ter uma visão melhor sobre os funcionários poderia significar grandes vantagens para os empregadores se o processo for feito corretamente, diz Sherman.

Se os candidatos têm alguns traços-chave, a chance de conseguir o emprego é melhor.

As qualidades que os gerentes de contratação estão procurando

Além desses atributos, muitas características vencedoras dependem do papel. Infelizmente, não há um traço específico que garantirá qualquer trabalho. Mas representantes de atendimento ao cliente, por exemplo, podem precisar de habilidades como comunicação forte ou uma atitude extrovertida.

Enquanto isso, programadores de computador, que fazem mais trabalho de cabeça baixa, não precisam marcar pontos nisso. Programadores podem se sair melhor emulando certas qualidades como atenção aos detalhes e resolução de problemas.

“A maioria das empresas tem uma cultura organizacional, então há certos comportamentos e atitudes que eles estão procurando para trabalhar nessa organização”, disse Sherman. “Mas, mais especificamente, cada trabalho tem uma descrição de tarefas onde eles tendem a identificar competências críticas ou os tipos de comportamento que fariam alguém ter um excelente desempenho no trabalho.”

Sherman diz que não há como enganar as avaliações de personalidade, e que um candidato seria mais bem-sucedido respondendo honestamente. Tentar manipular o teste provavelmente terminaria numa decepção.

“Assim como em uma entrevista de emprego, a maioria das pessoas está tentando causar a melhor impressão. A realidade é que, para a maioria dos empregos, se você não for uma boa escolha, você descobrirá que, mesmo conseguir se encaixar no perfil por alguns meios nefastos, provavelmente não vai gostar do emprego. Eu digo às pessoas para revelarem a melhor versão de si mesmas quando estão fazendo o teste.”

Esta matéria foi originalmente publicada na Fortune.com