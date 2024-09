O estudo State of the Global Workplace 2024 (Estado do Local de Trabalho Global, na tradução do inglês), da consultoria Gallup, aponta que uma parte dos trabalhadores brasileiros estão passando por emoções negativas relacionadas ao trabalho: 46% deles estão estressados, 25% tristes e 18% com raiva.

O levantamento usa como base os dados de uma pesquisa global anual da Gallup, que ouve milhares de trabalhadores de 160 países, presencialmente ou por telefone, sobre como se sentem em relação a suas vidas e ao trabalho.

Brasil está entre países com trabalhadores com mais raiva e tristeza na América Latina, diz pesquisa. Foto: pathdoc - stock.adobe.com

Questionados se enfrentam tristeza no dia a dia, 25% dos trabalhadores responderam que sim, deixando o Brasil em quarto lugar no ranking da América Latina. Veja parte do ranking:

Bolívia: 32%

El Salvador e Jamaica: empatados com 26%

Brasil: 25%

Quando o assunto é raiva, os brasileiros também aparecem em quarto lugar, com 18% de trabalhadores dizendo ter experimentado a emoção no dia anterior:

Bolívia: 25%

Jamaica: 24%

Peru: 19%

Brasil: 18%

PUBLICIDADE Uruguai (9%) e México (7%) ocupam os últimos lugares de raiva no ranking. Respondendo se passaram por estresse no dia anterior, 46% dos trabalhadores brasileiros disseram que sim, colocando o País em sétimo lugar: Bolívia: 55%

República Dominicana e Costa Rica: empatados com 51%

Equador e El Salvador: empatados com 50%

Peru: 48%

Brasil: 46% Jamaica (35%) e Paraguai (34%) aparecem nos últimos lugares do ranking, tendo menos trabalhadores estressados.

Globalmente, 41% dos trabalhadores afirmaram que sentiram estresse no dia anterior, 21% sentiram raiva e 22% sentiram tristeza.

O estudo da Gallup também estima que o baixo engajamento dos funcionários custa à economia global US$ 8,9 trilhões, o equivalente a 9% do PIB global.

O engajamento, segundo a Gallup, reflete o envolvimento e o entusiasmo dos funcionários em suas funções e em seu local de trabalho e está relacionado a resultados positivos nas organizações.

Os resultados mostram que apenas 23% dos funcionários no mundo estão engajados; a grande maioria, 62%, não estão engajados; e 15% estão ativamente desengajados em seus trabalhos.

Publicidade

No Brasil, apenas 31% dos trabalhadores se disseram engajados, colocando o País na sétima posição no ranking da América Latina. Na frente, aparecem El Salvador (41%), Panamá (35%), Costa Rica (34%), República Dominicana (33%), Guatemala (31%) e México (31%).