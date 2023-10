Drew Lakey deixou seu emprego como assistente médica no Skin and Cancer Institute em Delano, Califórnia, em novembro. Ela deu um aviso prévio de quatro meses.

No final de agosto, seu ex-empregador a processou, alegando que ela devia à empresa mais de US$ 138 mil. O Skin and Cancer Institute estava tentando fazer com que ela pagasse US$ 38 mil em custos de treinamento e mais de US$ 100 mil por “perda de negócios” causada pela incapacidade de a empresa transferir as responsabilidades de Lakey para alguém novo.

Lakey assinou um acordo de reembolso de treinamento, ou A.R.T., quando foi contratada. Os contratos exigem que os trabalhadores paguem os custos de treinamento se saírem de seus empregos antes do final de um determinado período.

Os acordos são frequentemente apresentados tardiamente no processo de contratação como uma disposição “pegar ou largar”: Sem A.R.T., sem emprego.

O contrato de Lakey estabelecia que ela receberia US$ 50 mil em treinamento no local de trabalho, um valor que ela seria obrigada a reembolsar de forma proporcional se saísse antes de 2025.

Trabalhadores nos EUA que assinam acordos de reembolso de treinamento podem dever milhares de dólares aos seus empregadores Foto: Epitácio Pessoa/Estadão

A empresa não explicou o valor, que é superior ao custo médio da mensalidade de um ano de escola de assistente médica. Mas em uma reclamação, o Skin and Cancer Institute disse que a Sra. Lakey concordou com o A.R.T. porque estava recebendo um treinamento de “alto valor”.

Os números não faziam sentido para ela, mas Lakey disse que não viu o reembolso de treinamento como um grande risco na época. “Eu achava que não havia nada que pudesse acontecer que me fizesse querer sair do contrato mais cedo”, disse ela.

No início de seu emprego, Lakey, então com 26 anos, passou por um período de treinamento de três meses que envolvia acompanhar outro assistente médico enquanto recebia um salário reduzido. Pouco depois de começar, Lakey percebeu que queria sair, mas tinha medo de que, se saísse, tivesse que pagar dezenas de milhares de dólares.

Mesmo assim, ela saiu depois de considerar que a empresa não era adequada para ela. O Skin and Cancer Institute não respondeu a várias solicitações de comentário.

Quase 10% dos trabalhadores que participaram de um estudo de 2020 realizado pelo Survey Research Institute da Universidade de Cornell relataram estar cobertos por um A.R.T.

Os acordos são especialmente comuns no campo da enfermagem e na indústria de caminhões; uma pesquisa da National Nurses United descobriu que quase 40% das enfermeiras que entraram na profissão na última década foram submetidas a essa prática.

Ashley Tremain, uma advogada trabalhista no Texas, disse que notou a prática ganhar popularidade cerca de cinco ou seis anos atrás, e agora ela ouve falar sobre os A.R.T.s algumas vezes por mês.

“Eles estão se tornando simplesmente onipresentes à medida que as pessoas estão tentando encontrar maneiras criativas de contornar as restrições de não concorrência, que estão ganhando destaque nos níveis estadual e federal”, disse.

Tremain costuma ouvir de pessoas que, após se demitirem, receberam uma carta de seu ex-empregador afirmando que devem dinheiro pelo treinamento.

O valor mais comum que ela vê listado é de $20.000. A aplicação da prática pode parecer aleatória às vezes, e Tremain disse que alguns empregadores pareciam encaminhar uma proporção relativamente pequena dos casos para a Justiça ou para cobradores de dívidas.

“É realmente uma enorme quantidade de poder que o empregador detém nessa situação”, disse ela.

Os empregadores veem os A.R.T.s como uma maneira de melhorar a retenção e evitar pagar pelo treinamento de funcionários que depois saem pouco depois.

Dan Pyne, um advogado do escritório de advocacia Hopkins & Carley, no Vale do Silício, que escreveu A.R.T.s e representou empregadores na aplicação de contratos de A.R.T., disse que as empresas que o procuravam tendiam a se dividir em duas categorias: um grupo é formado por empregadores que buscam transferir parte dos custos de suas operações para os funcionários, o que não é legal na Califórnia.

O outro grupo é formado por empregadores que desejam ajudar os funcionários a adquirir novas habilidades que os beneficiarão mais tarde em suas carreiras. Este segundo tipo de A.R.T. é mais legalmente aplicável.

“Quando o treinamento é exigido pelo empregador, esse é o custo do empregador, e eles não podem obrigar o funcionário a arcar com esse custo ou reembolsá-lo”, disse Pyne.

“Mas quando o funcionário está passando pelo treinamento voluntariamente, principalmente para seu próprio benefício, nessas situações, como regra, a obrigação de reembolso seria aplicável e legal.”

A proprietária da Oh Sweet Skincare em Bellevue, Washington, processou um ex-funcionário em US$ 2.244 - uma quantia que incluía US$ 1.900 em reembolso de treinamento e despesas relacionadas a uma conferência de trabalho.

A empregadora, que pediu para não ser identificada por medo de assédio, disse que aplicou o A.R.T. porque funcionários que pulavam de emprego em emprego eram prejudiciais para pequenas empresas como a dela e que ela perdia dinheiro treinando novos funcionários.

Ela não pede aos funcionários experientes que assinem os acordos, disse ela, se eles puderem comprovar que têm as habilidades necessárias para realizar os serviços.

Mas os reguladores começaram a agir em relação à legalidade dos A.R.T.s. No último ano, a administração Biden tomou medidas para limitar os acordos.

A Comissão Federal de Comércio propôs uma regra que proibiria a maioria das cláusulas de não concorrência, incluindo muitos A.R.T.s.

Em julho, o Bureau de Proteção Financeira do Consumidor divulgou os resultados de um estudo de um ano sobre dívidas induzidas pelo empregador, afirmando que “representa o risco de suprimir os salários e forçar os trabalhadores a permanecer em empregos que não desejam” e que “os treinamentos podem ter valorações muito inflacionadas”.

Em 7 de setembro, a Junta Nacional de Relações do Trabalho anunciou que havia apresentado uma queixa consolidada contra a Juvly Aesthetics, uma rede de spas médicos, por violações trabalhistas em Ohio e Wisconsin.

Entre outras violações, a queixa afirmava que a empresa tentou recuperar ilegalmente de US$ 50 mil a US$ 60 mil em taxas de treinamento de ex-funcionários.

Chris Hicks, um assessor sênior de políticas do Student Borrower Protection Center, uma organização sem fins lucrativos, chamou a ação de o exemplo mais claro até agora da administração Biden buscando declarar os acordos ilegais.

No nível estadual, Connecticut proibiu a maioria dos A.R.T.s desde 1985, e o Colorado recentemente aprovou uma lei que limita a prática. Projetos adicionais foram apresentados na Califórnia, Pensilvânia e Nova York.

Ações judiciais se acumulam

Acordos de reembolso de treinamento existem há décadas, mas nos últimos anos tem havido uma enxurrada de ações judiciais em que os empregadores aumentam as apostas ao levar ex-funcionários aos tribunais.

Na indústria da aviação, a Southern Airways Express, sediada na Flórida, processou 60 ex-pilotos desde maio, alegando que eles deviam até US$ 20 mil por treinamento em empregos que pagavam de US$ 12 a US$ 21 por hora.

No ano passado, a Bloomberg Businessweek identificou centenas de processos movidos por agências de recrutamento contra profissionais de saúde que saíram ou ameaçaram sair.

Críticos afirmam que empresas que impõem A.R.T.s não necessariamente planejam recuperar o custo do treinamento e as utilizam como uma forma de desencorajar os funcionários a sair nos primeiros anos de emprego.

Trisha D’Allaird, uma cosmetologista de 43 anos em Nova York, disse que um ex-empregador expôs uma cópia de um processo movido contra ex-funcionários por violações de A.R.T. na sala de descanso dos funcionários.

Em 2020, Madison Birch recebeu uma oferta de emprego em Augusta, Geórgia, em neuromonitoramento intraoperatório, uma carreira que envolve o monitoramento dos sistemas nervosos dos pacientes em tempo real durante a cirurgia.

A oferta foi empolgante: ela havia se candidatado para trabalhar na SpecialtyCare, uma empreiteira que trabalha com hospitais para fornecer pessoal de apoio em salas de operações, por mais de dois anos.

A empresa a enviou para um treinamento de duas semanas e prometeu oferecer supervisão e orientação no campo enquanto ela focava em passar em um exame de certificação. Seu salário começou em $35.000 e aumentaria substancialmente quando ela passasse no exame.

O emprego não era o que ela esperava - as cirurgias eram longas, e ela não podia se afastar, nem mesmo para pausas para o banheiro ou emergências pessoais.

Birch, 26 anos, deixou seu emprego em novembro sem passar nos exames de certificação. Ela tinha medo de sair, tendo ouvido histórias horripilantes de ex-colegas perseguidos por cobradores de dívidas ou processados pela SpecialtyCare. Mas ela tinha chegado ao seu limite.

“Eu me disse mentalmente que nunca poderia trabalhar para alguém que me fizesse odiar o que faço”, disse ela.

Em fevereiro, a SpecialtyCare processou Birch em US$ 30 mil para recuperar os custos de treinamento. De acordo com uma reclamação apresentada contra a SpecialtyCare por ex-funcionários, o A.R.T. da empresa incluía uma estipulação que dizia que a quantia de dinheiro devida aumentava após o treinamento ser concluído, até certo ponto.

Se Birch tivesse saído da SpecialtyCare após seis meses, ela deveria US$ 15 mil. Se ela tivesse saído após um ano, quando terminou seu treinamento, ela deveria US$ 20 mil.

O número continuou a crescer - para US$ 25 mil, depois US$ 30 mil - à medida que ela permaneceu na empresa por mais tempo. O A.R.T. de Birch terminou após três anos, e ela saiu entre o segundo e terceiro ano.

O processo está em andamento. A SpecialtyCare não respondeu aos pedidos de comentário.

Em alguns casos, o treinamento no local de trabalho coberto por um acordo de reembolso de treinamento resulta em uma certificação ou fornece aos funcionários habilidades transferíveis para outro emprego.

Sob a Lei de Normas Trabalhistas Justas, os empregadores não podem exigir que os funcionários arquem com despesas que são principalmente para o benefício dos empregadores.

É legal, por exemplo, que uma empresa de consultoria em gestão pague para que um funcionário conclua um diploma de M.B.A. e exija que o trabalhador retorne à empresa após a graduação: O funcionário pode levar o diploma consigo ao sair e isso pode ajudar a encontrar mais trabalho.

Rachel Dempsey, advogada da Towards Justice, um escritório de advocacia sem fins lucrativos, disse que isso era diferente de uma prática na PetSmart, que, segundo ela, tentou recuperar os custos de treinamento de funcionários em sua academia interna de cuidados com animais de estimação.

Nenhum estado exige que os técnicos de pet spa obtenham licenças. O escritório de Dempsey processou a PetSmart no ano passado.

“Sinto que identificamos o problema e estamos em um momento em que podemos resolvê-lo, e espero que possamos dar os próximos passos”, disse Chris Hicks. “Mas vai exigir que várias instâncias do governo federal e governos estaduais reprimam esses problemas, e será necessário coordenação entre todos os envolvidos.”