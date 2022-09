Trainee e Estágio: Ambev, Suzano, Bayer e Rodobens têm vagas

Um dos momentos mais importantes da vida de um estudante universitário é o estágio. É nesse período em que o jovem pode colocar em prática todo o conhecimento adquirido na faculdade sob a supervisão de um profissional já formado e com experiência no mercado. Do lado das empresas, essa é uma oportunidade de ouro para preparar novos talentos e capacitar uma nova geração de profissionais.

Enquanto isso, ser trainee é o desejo de cada vez mais jovens recém-formados que enxergam no programa uma oportunidade para acelerar sua carreira em uma grande empresa, ter um salário acima da média e um plano de desenvolvimento bem estabelecido.

Confira abaixo as vagas de estágio e trainee oferecidas por empresas como Ambev, Bayer, Suzano e Redbull distribuídas em diversas regiões do Brasil.

Segunda edição do Programa de Trainee Liderança Negra da Bayer está com inscrições abertas.

3M

A 3M está com as inscrições abertas para o seu Programa de Estágio 2023. A empresa busca estudantes de ensino superior ou técnico para atuar nas fábricas da companhia localizadas nas cidades de Sumaré, Itapetininga, Ribeirão Preto, em São Paulo e em Manaus (AM).

São 50 vagas para diversas áreas como RH, Finanças, Marketing e Jurídico. Para participar o estudante deve estar matriculado em um curso superior de bacharelado ou técnico, ter a formação prevista para a partir de dezembro de 2023 e disponibilidade para estagiar 30 horas semanais.

O pacote de benefícios do programa inclui bolsa auxílio mensal, assistência médica e odontológica, restaurante no local, transporte fretado, programa de treinamento específico e possibilidade de atuar de forma presencial, remota ou híbrida. As inscrições estão abertas até o dia 2 de outubro, pelo site.

Ambev

A Ambev está com inscrições abertas para estágio, trainee e para o Representa 2023 (programa de estágio exclusivo para pessoas pretas). As inscrições podem ser feitas até dia 20 de setembro no site.

Podem participar dos processos seletivos para estágio estudantes universitários com formação entre dezembro/2023 e dezembro/2024 de qualquer curso. No caso do Representa é necessário ser uma pessoa preta para participar. A empresa oferece bolsa auxílio, VT ou fretado, Gympass, seguro de vida, VR ou alimentação no local e ferramenta de suporte social, financeiro, jurídico e psicológico. Além disso, os selecionados para o programa Representa recebem bolsa de estudos de inglês e salário extra no primeiro mês de estágio.

Para participar do Programa de Trainee, basta ser graduado entre dezembro/2019 e dezembro/2022 em curso de bacharel, licenciatura ou tecnólogo. O processo seletivo inclui 5 etapas: Inscrição, Etapa de Testes, Entrevista Online, Desafio Ambever e Painel Final. Os selecionados recebem bolsa-auxílio compatível com o mercado, Gympass, 14º salário e bônus anual, VR, VT ou fretado e Assistência médica. Além dos treinamentos internos, os participantes terão a oportunidade de ter uma experiência profissional no exterior.

Bayer

Com 33 posições abertas nas cidades de São Paulo (SP), Belford Roxo (RJ), São José dos Campo (SP) e Uberlândia (MG), a Bayer realiza a segunda edição do Programa de Trainee Liderança Negra. Podem participar do processo seletivo profissionais negros com conclusão do curso superior, pós-graduação ou tecnólogo entre dezembro/2019 e dezembro/2022, sem restrições em relação ao curso.

Os selecionados receberão remuneração de R$ 7,2 mil, flexibilidade de horário, assistência médica e odontológica, restaurante no local, Gympass, entre outros. As inscrições vão até o dia 26 de setembro e os candidatos podem se inscrever pelo link.

Red Bull

Outra empresa que também está com oportunidade aberta é a Red Bull. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de setembro de duas maneiras: o primeiro via site oficial e o segundo pelo Instagram através da campanha “Só podia ser o estagiário

Com vagas para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife, o programa é destinado a estudantes de cursos de Exatas e Humanas com data de conclusão da graduação a partir de dezembro de 2024. Além disso, o pacote de benefícios inclui bolsa-auxílio compatível com o mercado, VR e VA, VT, Assistência Médica, Seguro de Vida, Gympass e 1 caixa com 24 latas de Red Bull por mês.

Rodobens

Com salário de R$ 6,5 mil, o Programa Trainee 2023 da Rodobens está com vagas abertas para formados a partir de julho de 2020, ou com formação prevista para dezembro de 2022. São 10 oportunidades para jovens com formação em qualquer curso de licenciatura, bacharelado ou tecnólogo e disponibilidade para trabalhar em modelo híbrido.

O processo seletivo inclui teste de lógica, fit cultural e dinâmicas on-line. As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de outubro neste link.

Suzano

Com inscrições abertas até 9 de setembro, o Programa Trainee Suzano 2023 está com 31 vagas para trainees nas áreas florestais, industriais e corporativas em São Paulo, Maranhão, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Bahia e Pará.

Podem participar do processo seletivo recém-formados e estudantes universitários com formação entre dezembro de 2020 e dezembro de 2022. Além do salário compatível com o mercado, a empresa oferece plano de desenvolvimento profissional, benefícios para alimentação, refeição, saúde e transporte. Para mais informações, basta acessar o link.