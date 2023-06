Você tem um cargo de líder numa empresa, está acostumado a tomar decisões rapidamente o dia inteiro, mas muitas vezes não consegue evitar a procrastinação. Ou seja, adiar tarefas difíceis ou chatas para fazer outras mais tranquilas ou prazerosas. Como isso acontece com profissionais no topo do comando e como escapar dessa armadilha?

Precisa cuidar do lado emocional e tomar medidas práticas para se organizar, dizem especialistas. “Pode ser medo, insegurança, sensação de incapacidade, de inferioridade ou até por perfeccionismo”, afirma a psicóloga Eymi Rocha, especialista em terapia cognitivo-comportamental.

Segunda ela, boa parte da procrastinação tem como causa o perfeccionismo. “Acreditar que existe o momento perfeito, a pessoa perfeita e o conteúdo perfeito leva a adiar aquela atividade”, diz.

Aperfeiçoar inteligência emocional e mudar comportamento

Os fatores emocionais costumam afetar a tomada de decisão, e isso exige uma mudança de comportamento. David Coelho, psicólogo especialista em gestão e liderança corporativa, ressalta a importância de os líderes desenvolverem sua inteligência emocional.

“Grandes líderes que ficam muito tempo no futuro ou no passado perdem a capacidade de ver o presente. Com isso, têm um sentido de presença muito ruim, o que afeta a tomada de decisões”, diz.

A neurologista Claudia Feitosa-Santana, mestre e doutora pela USP (Universidade de São Paulo) e com pós-doutorado pela Universidade de Chicago, descreve o problema em seu livro, “Eu Controlo Como Me sinto”. As tarefas que causam aversão naturalmente são adiadas.

Continua após a publicidade

O gestor empresarial Walder Costa, gerente de um Sesc em Juiz de Fora (MG), acrescenta que o profissional e o pessoal caminham juntos. Ou seja, um líder que procrastina para resolver seus problemas pessoais e cuidar das questões emocionais pode comprometer seu desempenho no trabalho. “Não tem como deixar seu mundo pessoal do lado de fora do portão da empresa. Nós precisamos cuidar das questões pessoais hoje”, diz.

Dentro do ambiente corporativo, um líder que deixa os compromissos para depois compromete o funcionamento da organização. Para Rafaela Abreu, psicóloga e coach de carreira, um dos desafios de um profissional em posição de liderança é entender que os resultados gerados pela equipe também são resultados do líder.

Dentro do ambiente corporativo, um líder que procrastina compromete o funcionamento da organização. Foto: Pixabay / undefined

Vejas dicas para parar de procrastinar no trabalho:

1 - Entenda a tarefa e por que está adiando

Investigue a causa, reconheça que está procrastinando e busque por mudanças de comportamento. Eymi Rocha afirma que as reflexões ajudam a procrastinar menos. É necessário pensar sobre as coisas que precisam ser feitas e refletir o motivo de delongar decisões importantes. Questione quais devem ser os primeiros passos e o que isso vai impactar.

2 - Escape do perfeccionismo

Continua após a publicidade

Eymi Rocha explica que a procrastinação pode estar ligada ao perfeccionismo. Inseguranças e baixa autoestima desmotivam o ponto de partida. “Uma pessoa insegura vai adiando aquele comportamento porque acredita que não tem as condições perfeitas e vai alimentando esse pensamento”, diz. Não espere o momento perfeito para realizar algo. Comece, dê o primeiro passo e durante o processo busque melhorar.

3 - Faça uma lista de atividades

Organize as tarefas. Busque métodos para listar suas atividades, sejam ferramentas digitais ou analógicas, como agendas e blocos. Lembre-se de que prazos são importantes para conseguir realizar o que foi proposto sem deixar para depois. Gerencie seu tempo. A psicóloga Rafaela Abreu afirma que os prazos ajudam a não fugir do senso de urgência.

4 - Não se distraia com as redes sociais

Aplicativos podem ser aliados na organização, mas o vício em redes sociais abre portas para a procrastinação. Com o celular na mão, é comum dar uma espiadinha nas redes enquanto confere aplicativos de organização. A neurologista Claudia Feitosa-Santana afirma que as redes sociais são um problema nessa hora, e é preciso controlar seu uso.

5 - Faça a pior tarefa na sua melhor hora

Claudia Feitosa diz que o “nosso cérebro quer sempre maximizar o prazer e minimizar a dor”. Para a neurologista, a solução é fazer o mais difícil na hora do dia em que a pessoa consegue produzir mais.

Continua após a publicidade

6 - Tenha objetivos e trace metas

A psicóloga Rafaela Abreu explica que um dos principais desafios é não ter clareza de qual o objetivo da atividade que está sendo realizada. “Quando você não tem um objetivo, é mais fácil procrastinar”, diz. Determine um propósito, estipule metas e evite distrações.

7 - Foque seu pensamento no presente

Além das questões emocionais, David Coelho destaca que a procrastinação representa uma falta de foco no presente. É preciso estabelecer um equilíbrio entre pensar no passado, viver o presente e planejar o futuro, priorizando sempre o momento atual.

8 - Engaje a equipe e distribua tarefas

Walder Costa diz que, para evitar procrastinação, é preciso envolver mais pessoas nos processos da empresa, garantir que a equipe esteja engajada, distribuir afazeres sem sobrecarregar funcionários e sondar o time para se certificar de que todos estejam bem. Quanto aos hábitos particulares, o gestor diz que é preciso entender as prioridades, gerir o tempo com planejamento, trabalhar em ambientes que facilitem a concentração e repensar o uso da tecnologia.

9 - Cuide da mente e do corpo

Continua após a publicidade

Se você não estiver bem mentalmente, as chances de procrastinar aumentam. Cuide da saúde mental, é essencial entender e saber lidar com as emoções. Procure a ajuda de um profissional.

O corpo também precisa de cuidados. David Coelho ressalta que para vencer a procrastinação precisa estar em movimento. Exercícios físicos e mentais podem ajudar. “Se o corpo está em ação e movimento, isso vai favorecer na tomada de decisão e vai evitar que procrastine”, diz.

Excesso de trabalho, noites mal dormidas e má alimentação também podem ser prejudiciais. Claudia Feitosa-Santana diz em seu livro que o cansaço pode levar a procrastinação por falta de energia.