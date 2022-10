Warburg Pincus oferece 5 mil bolsas de estudo para o mercado de tecnologia; veja como participar

Continua após a publicidade

À medida que a demanda por profissionais no setor tecnológico cresce, o mercado continua enfrentando uma crescente escassez de talentos. De acordo com estudo da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais (Brasscom), a demanda anual pode alcançar 106 mil talentos até 2025. Para suprir esse déficit, a investidora Warburg Pincus está oferecendo mais de 5 mil bolsas de estudo para profissionais que desejam começar sua carreira no mercado da tecnologia.

Apesar do mercado aquecido, a falta de profissionais qualificados emperra qualquer resolução imediata. Isso resulta em profissionais cada vez mais disputados e fazendo com que o mercado continue brincando de “rouba-monte” com esses colaboradores.

Desenvolvedor de software é uma das carreiras do setor de tecnologia que estarão em alta em 2021, segundo especialistas.

Nesse contexto, a necessidade de atrair e reter talentos no setor tem feito com que as empresas invistam cada vez mais na capacitação dos próprios profissionais em início de carreira. Esse é o caso da Warburg Pincus. A gestora de private equity, que investe em participação de outras empresas, diagnosticou que esse apagão na área poderia se tornar um potencial gargalo no futuro das empresas parceiras.

“Nosso desejo era criar uma coisa estruturada, para conseguimos ter um impacto maior, onde todas as companhias se beneficiariam desse portfólio de talentos.”, explica Frances Fukuda, vice-presidente sênior da Warburg Pincus na América Latina.

Ao lado de seis empresas que fazem parte do seu portfólio de clientes, a organização criou o Cloud Fullstack Bootcamp, um programa de formação com trilhas de conteúdo e módulos de JavaScript, Angular, Java, Spring Framework, banco de dados e Cloud Computer AWS.

Ministrado pela DIO, uma edtech especializada na formação de desenvolvedores de software, o programa será online e terá 8 módulo, totalizando 151 horas. Além das aulas teóricas e práticas sobre as linguagens back-end, front-end, banco de dados e cloud, os inscritos participarão de mentorias ao vivo com profissionais da área e poderão construir um portfólio com projetos práticos de mercado que serão ensinados durante sua trajetória de capacitação.

Os participantes que finalizarem o curso recebem um certificado de participação e têm a possibilidade de participar dos processos seletivos de empresas parceiras do projeto como a Sólides, TakeBlip, Eleva, Superlógica, Americanet e Blu. As inscrições estão abertas até o dia 4 de novembro e devem ser realizadas na plataforma da DIO. Acesse aqui.