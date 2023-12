Subsidiária da Toyota vai paralisar produção no Japão até o final de janeiro após irregularidades

TÓQUIO - A fabricante de veículos japonesa Daihatsu Motor, subsidiária da Toyota, anunciou nesta segunda-feira, 25, que vai manter a sua produção paralisada pelo menos até ao final de janeiro, após de terem sido detectadas irregularidades nos dados de segurança ou de emissões de muitos dos seus modelos.

A suspensão da produção e das vendas da fabricante dentro e fora do Japão foi notificada no dia 20 de dezembro, quando a empresa tornou público resultados de uma investigação externa sobre esses problemas.

Leia também

As irregularidades afetam 64 modelos Daihatsu e três motores de veículos, incluindo 22 modelos e um motor comercializado com a marca Toyota. Como resultado, a sede do fabricante japonesa e algumas de suas fábricas foram inspecionadas pelo ministério dos transportes do Japão.

Daihatsu Motor paralisou a produção de veículos no Japão por conta de irregularidades Foto: Kazuhiro Nogi / AFP

No momento, não se sabe quando a empresa poderá retomar a produção doméstica ou a distribuição fora do Japão, embora a Daihatsu tenha voltado a vender na Indonésia e na Malásia, após receber a aprovação das autoridades locais.

Efeito dominó

A suspensão da produção nacional afetará cerca de 8 mil empresas que atuam direta ou indiretamente como fornecedoras da Daihatsu, segundo a mídia japonesa. A Daihatsu, subsidiária integral da Toyota, é uma das maiores fabricantes de veículos minileves, modelos que são amplamente populares no Japão e nos países do sudeste asiático. Esse tipo de modelo tem papel fundamental na estratégia de expansão de vendas da Toyota no continente asiático.

Continua após a publicidade

No ano fiscal de 2022, que foi de abril de 2022 até março de 2023, a Daihatsu produziu 1,7 milhão de veículos globalmente, metade deles fabricados no Japão. A Daihatsu detém cerca de 30% do mercado de modelos de miniveículos. Isso a torna líder do setor, seguida pela concorrente Suzuki Motor, segundo dados do jornal japonês Nikkei./ EFE

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.