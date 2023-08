O Subway está realizando um sorteio para recompensar o maior fã americano da rede com sanduíches gratuitos pelo resto da vida: a única condição é mudar legalmente o seu primeiro nome para Subway. A iniciativa faz parte da campanha dos sanduíches Deli Heroes, que está nos cardápios dos restaurantes nos Estados Unidos desde 11 de julho.

Subway sorteará sanduíche de graça para sempre entre quem topar mudar o nome para Subway Foto: Carlo Allegri/Reuters

Entre os dias 1º e 4 de agosto, os interessados podem visitar o site SubwayNameChange.com e participar da ação para ganhar sanduíches Deli Hero gratuitos pelo resto da vida, se comprometendo a mudar legalmente o seu nome.

O Subway selecionará apenas um vencedor e fornecerá dinheiro para reembolsar os custos legais de processamento da mudança de nome, informa a empresa em comunicado. O participante deve ser maior de idade.

O novo sanduíche faz parte de uma atualização da marca. Segundo a empresa, essa é a mais complexa reformulação do Subway, o que contou com o investimento de mais de US$ 80 milhões para equipar mais de 20 mil unidades dos Estados Unidos com fatiadores de carnes deli. A equipe culinária do Subway passou mais de um ano desenvolvendo as receitas de seus quatro novos subs Deli Hero: Titan Turkey, Grand Slam Ham, Garlic Roast Beef e The Beast.

A rede já realizou campanhas parecidas no passado. Em 2022, um fã acampou por dois dias para fazer uma tatuagem com o logotipo da Subway Series em troca de sanduíches gratuitos pelo resto da vida.