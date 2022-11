Comercialização de produtos do agronegócio pela internet é futuro que já chegou

Publicidade

ESPECIAL PARA O ‘ESTADÃO’ - As plataformas transacionais digitais serão o futuro da comercialização de produtos no agronegócio, de acordo com o fundador e CEO da Gavea Marketplace, Vítor Uchôa Nunes. No Summit Agro 2022, do Estadão, ele afirmou que esses modelos dão maior segurança para os negócios e reduzem custos das operações para os produtores.

A Gavea é uma bolsa de comercialização de produtos que usa tecnologia blockchain na chamada tokenização de ativos físicos em digitais. Traduzindo para o universo rural, é uma maneira de pensar os produtos agrícolas, como soja e milho, como ativos negociados em uma plataforma digital.

Vítor Uchôa Nunes, fundador e CEO da Gavea Marketplace; para Nunes, rastreabilidade é possível desde a origem do grão. Foto: Arquivo pessoal

A empresa opera em duas frentes: o mercado aberto, sem custo para nenhuma das pontas da cadeia, e o fechado, em que as empresas criam o próprio marketplace também em blockchain e podem negociar diretamente com produtores e consumidores.

Segundo Nunes, ambos permitem a rastreabilidade total da origem dos produtos. “Com a evolução da sociedade e da infraestrutura, a digitalização entra como forma de reduzir custo e melhorar a vida de todos”, disse.