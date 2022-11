Decisões tomadas a partir de dados conferem maior eficiência

Publicidade

ESPECIAL PARA O ‘ESTADÃO’ - A agricultura está tão tecnificada que o desafio é ordenar todo o pacote de dados gerados no dia a dia e transformá-lo em informação. A questão, porém, é saber como usar essa tecnologia para a tomada de decisão. A transformação virá daí, garantiu o chefe de operações Brasil e América Latina da Solinftec, Emerson Crepaldi, durante o Summit Agro 2022, promovido pelo Estadão.

Amplo espectro

Fundada há 15 anos, a agritech opera em 12 milhões de hectares de cana-de-açúcar, grãos e fibras, mercado florestal e hortifrútis, e atende tanto grandes grupos quanto fazendas menores. Com crescimento médio de 1 milhão a 1,5 milhão de hectares por ano e tendência de chegar a 2 milhões/ano, a Solinftec é testemunha das transformações digitais no campo.

“Somos uma grande plataforma que trabalha com a fazenda conectada a hardwares. Nosso trabalho é juntar todos os indicadores nesta plataforma, de modo a conseguir melhorar a qualidade de aplicação e produtividade dos produtores”, disse Crepaldi. “É um grande ecossistema, de forma que o produtor consegue gerenciar todos os seus ativos e processos para ter uma agricultura mais eficiente. É a adoção de tecnologia atrelada à gestão. Com a tecnologia bem gerida, o retorno se dá em alguns meses. Isso contribui para a mudança do processo agrícola como um todo, ano a ano, safra a safra.”

Emerson Crepaldi (no telão) participa do Summit Agro Brasil 2022; segundo Crepaldi, Solinftec conecta fazendas a hardwares. Foto: Miguel Oliveira/Estadão Blue Studio

Com 25 produtos e soluções, o executivo explica que, recentemente, a Solinftec lançou uma plataforma de robótica que funciona como uma “sentinela” no campo, monitorando pragas e doenças a partir de indicadores coletados 24 horas por dia nas lavouras.

Formação

Conforme Crepaldi, a imensa quantidade de softwares e plataformas para a coleta e conversão de dados disponíveis para o produtor tem levado grandes fazendas a investir em especialistas em agricultura digital, pessoas capazes de interpretar as informações para a tomada de decisão. “É mais fácil treinar mil operadores de máquinas do que o gerente da fazenda. A mudança cultural está em formar pessoas que estão olhando o dado para a tomada de decisão. Para o operador, não muda nada, fica até mais fácil. Quem está olhando para o todo tem que mudar a maneira como olha porque às vezes ele está gastando mais”, disse Crepaldi.

Justamente por isso as fazendas investem nessa formação de especialistas internos em agricultura digital, “que conseguem converter os dados em resultados, pegar o dado e entregar a informação pronta”, explicou. Ele informa também que a Solinftec faz consultoria digital para dar o “insight agronômico operacional” e ajudar a tomada da decisão.