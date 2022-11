Mercado abre cada vez mais espaço para alimentos sustentáveis

Publicidade

A Nestlé está mudando a forma de produzir dentro de sua cadeia produtiva, privilegiando a rastreabilidade total dos alimentos e a agricultura regenerativa, disse a diretora executiva de Transformação Digital e ESG da Nestlé Brasil, Barbara Sapunar, em painel sobre alimentos no Summit Agro 2022. “Temos um desafio de mostrar para as pessoas como estamos fazendo na ponta produtiva, o que está por trás de todo o processo”, disse.

“E nossa intenção é sermos o mais transparentes possível, trazer a rastreabilidade como uma das oportunidades de criar vantagem competitiva e para que o consumidor entenda a qualidade dos processos das nossas diferentes marcas.”

Barbara Sapunar, diretora executiva de Transformação Digital e ESG da Nestlé Brasil, participou do Summit Agro Brasil 2022. Foto: Arquivo pessoal

O cofundador e CEO da foodtech de proteína vegetal TiNDLE, André Menezes, abordou o assunto proteínas vegetais como ferramenta de sustentabilidade. “O consumo de produtos de base vegetal está avançando, inclusive para outros espaços, como restaurantes”, disse. Ele ressaltou, porém, que há no mundo consumidores e realidades diferentes e que, por isso, “a demanda global por proteína vegetal exigirá tecnologias e políticas diferentes, assim como a educação do consumidor”.

A diretora executiva de Negócios na Seara Base Vegetal, Gabriela Pontin, concordou que o mercado de proteína vegetal é “muito promissor”, considerando a perspectiva de aumento da demanda por proteína vinda de populações do Oriente. “Temos no Oriente uma população cada vez mais demandante de proteínas. A cadeia de proteína vegetal é muito nova, incipiente, não sabemos ainda o tamanho que vai ter, mas é promissora, tanto que fizemos um spin off do negócio para olhar para proteína vegetal”, afirmou.

O diretor-presidente da fazenda pioneira na produção de leite A2 (próprio para pessoas com intolerância à lactose) Agrindus, Roberto Jank Jr., afirmou que há espaço e demanda para o mercado de leite sem conservantes, “mais naturais”. “Acredito nesse mercado. De preferência, sem envolver grande necessidade de transporte”, acrescentou, referindo-se às compras próximas ao local de produção, de modo a reduzir o impacto ambiental.