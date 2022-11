Hub de inovação reúne 85 empresas parceiras e mais de mil startups

Publicidade

ESPECIAL PARA O ‘ESTADÃO’ - CEO da AgTech Garage, um dos mais relevantes hubs de inovação no Brasil, José Tomé participou do Summit Agro 2022, promovido pelo Estadão entre 7 e 9 de novembro, e estimulou os participantes a investir no setor. “Venha para o agro porque o seu conhecimento e inteligência podem complementar. A dica é: olhe para o agro. É um mercado relevante e pulsante, com propósito gigantesco e de portas abertas para conectar produtor e investidor.”

A AgTech Garage promove conexão entre empresas, startups, produtores, investidores e academia, entre outros atores do ecossistema de inovação e empreendedorismo do agro. O objetivo é fomentar o desenvolvimento de soluções tecnológicas que aumentem a sustentabilidade e a competitividade da cadeia de ag&food tech.

Ao longo do tempo, a empresa adquiriu experiência ao observar e conectar diferentes modelos e tecnologias para compor a ideia do novo negócio. Segundo Tomé, eles saíram na frente e, por isso, acabaram se tornando referência. “Hoje temos mais de 85 empresas parceiras e mais de mil startups participando do hub. Isso tem um enorme efeito de networking. Quanto mais participantes, mais faz sentido para outros participarem”, comentou.

José Tomé, CEO executivo da Agtech Garage; para Tomé, produtor rural se adaptou e está aberto a inovar. Foto: Epitacio Pessoa/Estadão

Com a experiência, a AgTech Garage percebeu como o agronegócio passou a se interessar mais pela inovação nos últimos anos. Para Tomé, trata-se de um mercado gigante e representa muito para o País, que tem condições e o propósito de alimentar o mundo.

Segundo ele, a pandemia evidenciou a necessidade de inovação diante do mundo de incertezas. Hoje, o executivo percebe a inovação como um tema prioritário nas agendas dos executivos do agro. Tanto que a AgTech Garage quase dobrou de tamanho durante a crise da covid-19. “Vimos muitas startups se reinventarem em seus processos e ganhar poder em maior escala. Houve um momento em que o produtor se adaptou e agora está muito mais aberto à inovação.”

Várias frentes

A inovação, como sempre, trará novos desafios e oportunidades. “Vamos ver um grande salto nos modelos de negócios quando se fala em tecnologia. Robótica é uma coisa muito forte, sensoriamento e rastreabilidade são fortes também. Isso tudo pode ser integrado. E permite novos modelos de negócios, como o crédito diferenciado e inteligente.”

Para o executivo, as empresas precisam olhar para o papel que o produtor pode ter nas startups e buscar mecanismos para se conectar com tudo isso e acelerar. “Dessa forma, será possível trazer soluções entre grandes empresas e startups que darão agilidade ao mercado.”