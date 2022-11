Ministério da Agricultura deve centralizar todas as demandas do campo, dizem executivos

Publicidade

Executivos de empresas do agronegócio defendem que o novo governo, de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), priorize a agenda regulatória relacionada ao setor e que mantenha centralizadas no Ministério da Agricultura todas as demandas do campo.

Para o sócio-diretor da Scot Consultoria, Alcides Torres, “se o novo governo não atrapalhar (a produção), já está bom”. Outro aspecto ressaltado pelo consultor é a necessidade de “segurança jurídica”. “O produtor tem de focar no negócio dele, trabalhar tranquilamente no que ele faz de melhor, que é produzir alimento”, ressaltou, durante painel do Summit Agro 2022.

Sem ruídos

Sobre a união das demandas do setor em uma só pasta, Torres acha o ideal, visto que, quando havia vários ministérios, como o do Desenvolvimento Agrário, da Pesca e da Agricultura, ocorriam “discursos dissonantes, inclusive em fóruns internacionais”, relembrou o consultor.

Alcides Torres, sócio-diretor da Scot Consultoria; Torres participou do Summit Agro Brasil 2022. Foto: Arquivo pessoal

“Espero que qualquer governo entenda o agronegócio como área estratégica para o País e contribua para garantir que a inovação chegue ao campo por meio de marcos regulatórios e econômicos”, acrescentou, no mesmo painel, o diretor regional da Syngenta Proteção de Cultivos na América Latina e no Brasil, Juan Pablo Llobet.

Também presente no mesmo debate, o CEO da Crop Care, empresa da holding Lavoro, Marcelo Pessanha, defendeu a adoção de agendas regulatórias que afetam o setor no curto prazo, segundo ele, por se refletirem na aprovação ou não de novos insumos agrícolas. “É um ciclo necessário”, argumentou. “Espero também que o novo governo continue dando prioridade à agenda de infraestrutura e de incentivos à indústria local.”

Pessanha defendeu, além disso, a prioridade a uma agenda ambiental. “Agendas de meio ambiente têm de ser acompanhadas de perto e de forma que sejam sustentáveis economicamente ao produtor. A agenda financeira de apoio ao produtor também precisa ser tratada como prioridade pelo novo governo”, afirmou o executivo.