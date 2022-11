Modalidades alternativas de crédito rural ganham mercado

Publicidade

Com o crescimento do setor agropecuário no País e a maior demanda por crédito rural, qualquer fonte de financiamento fora dos recursos oficiais do Plano Safra é importante, avaliou o diretor de Agronegócio do Bradesco, Roberto França, durante painel sobre o tema no Summit Agro 2022, promovido pelo Estadão.

“A demanda por crédito, seja dos recursos direcionados e regulados pelo governo ou não, é fundamental para financiar a cadeia produtiva”, acrescentou, tendo em vista que os recursos oficiais não dão conta de financiar toda a produção. França observou que fontes alternativas de crédito, que venham por intermédio de agtechs ou por títulos do agro mais estruturados, como Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA) e Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), são atraentes para investidores. “Eles querem financiar o agro e procuram esses títulos.”

O executivo observou que os bancos, sejam privados, públicos ou cooperativas de crédito, têm por obrigatoriedade aplicar 25% dos depósitos à vista no crédito rural subsidiado. “O Bradesco tem depósito à vista, em média, de R$ 50 bilhões por ano. Somos obrigados a aplicar 25% disso para financiar pequenos, médios e grandes produtores.”

Mesmo assim, não é suficiente. “O grande volume da produção agropecuária exige mais recursos do que os direcionados e o produtor vem procurando essas fontes alternativas.”

Roberto França, diretor de Agronegócio do Bradesco; para ele, linhas subsidiadas são insuficientes. Foto: Arquivo pessoal

Há, de fato, uma demanda crescente por financiamento alternativo, como a modalidade barter (operação na qual o produtor obtém crédito com o compromisso de entregar a colheita como pagamento mais à frente), comentou, no mesmo painel, o fundador da agfintech MasterBarter, Walter Herbert Dissinger. “Facilitamos o barter, de forma digital, entre agentes financeiros que pegam o grão e o próprio agricultor”, descreveu.

Proteção

Dissinger disse que vê o barter como uma “oportunidade de financiamento adicional”. “Existe uma demanda grande do lado do financiador, dos agricultores e também do lado das empresas, pelo crédito complementar e o barter é uma delas, além de proteger o produtor de grandes variações de preços.”

Agentes da cadeia produtiva também estão buscando ao menos entender como funciona o mercado de capitais de forma mais estruturada, complementou o cofundador e CEO da Traive, Fabrício Pezente, que está à frente da empresa ligada ao setor de estruturação de créditos para o agro, como CRAs e Fiagros.

Ele ressaltou, porém, que, apesar dessa procura, há uma grande rede de revendas de insumos agrícolas, como as próprias cooperativas, lojas de produtos agropecuários e tradings “que ainda não participam de nenhum título de securitização ou recebíveis do agronegócio”, segundo ele, “por desconhecimento ou receio, embora haja interesse”.

Pezente acrescentou, porém, que a forte consolidação que ocorre atualmente na cadeia de distribuição fará com que esse setor “se torne mais agressivo na negociação”, o que poderia resultar no fornecimento de crédito alternativo aos produtores rurais, fora das linhas oficiais subsidiadas.

No mesmo painel, o CEO e cofundador da Nagro Crédito Agro, Gustavo Alves, disse que o mercado, de fato, vem “amadurecendo e obtendo crédito de novos ‘entrantes’ que têm financiado o agronegócio”. Ele se referiu a fundos que investem em títulos do agronegócio.

“Isso porque vemos que os volumes do Plano Safra não são suficientes para financiar o produtor, não só os grandes e médios, mas os pequenos também.” Por isso, segundo Alves, novos instrumentos como os Fiagros, FDICs e CRAs, entre outros, “fazem com que se feche a ponta de novos investidores que querem comprar esse risco e aplicar no mercado de capitais”.