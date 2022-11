Professor defende celeridade na aprovação de novos agroquímicos

Publicidade

O professor associado da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp, Caio Antonio Carbonari, garantiu que o uso de agrotóxicos não oferece riscos à saúde do consumidor. Ele participou de painel sobre tecnologia para produção de alimentos do Summit Agro 2022, promovido pelo Estadão.

“O Brasil é membro do Codex Alimentarius, programa da ONU que estabelece limites seguros de resíduos nos alimentos. O Brasil não usa produtos proibidos no mundo e, do outro lado, a Europa usa produtos que não têm registro nem uso no Brasil”, disse. “É preciso lembrar que agroquímicos são usados e avaliados conforme a necessidade em cada país. Além disso, podem ser reavaliados e proibidos a qualquer momento se houver necessidade.”

Lei mais moderna

Carbonari também defendeu a aprovação, no Senado, da lei que altera a legislação atual que regula o registro de agroquímicos, a fim de acelerar o registro de novas moléculas que, diz, são mais eficazes e seguras para trabalhadores, consumidores e ambiente.

Professor afirma que agrotóxicos não oferecem riscos à saúde dos consumidores; tema foi abordado no Summit Agro Brasil 2022. Foto: Dida Sampaio/Estadão

Carbonari disse ainda que o uso de agroquímicos e novas moléculas também traz benefícios ambientais, ao elevar a produtividade agrícola, com menores doses de aplicação. “A questão não é evitar ou não agrotóxicos, mas como usá-los e torná-los cada vez mais seguros.”

A diretora de Comunicação e Assuntos Científicos da Croplife Brasil, Adriana Brondani, reforçou que a adoção de diversas tecnologias além dos agroquímicos, como melhoramento genético e biotecnologia, garante aumentos de produtividade.

Risco de perdas

Segundo ela, se tais recursos deixassem de ser usados, haveria perda de rendimento. “Temos um crescimento de cerca de 6% ao ano da produtividade do milho, com melhoramento genético e biotecnologia. O ganho de produtividade é benefício direto da tecnologia”, afirmou. “Se tirássemos estas soluções (das lavouras brasileiras), inclusive a proteção de pesticidas químicos e biológicos contra doenças e pragas, teríamos uma perda no campo de cerca de 40%.”

Brondani também chamou a atenção para a necessidade de testes, cuidados e pesquisas com biodefensivos, não somente com agroquímicos. “Apesar de virem da natureza, defensivos biológicos também oferecem riscos, é preciso uma série de análises (antes de levá-los ao mercado)”, disse.

Evolução do setor reduziu uso

De acordo com o pesquisador e professor da Unesp Caio Antonio Carbonari, a dose média de aplicação de agroquímicos lançados nas lavouras brasileiras nas décadas de 1970-1980 caiu 88% em comparação com a dos últimos dez anos.

“Os produtos mais recentes são mais seguros para o consumidor”, defendeu. “Retardar a chegada disso ao mercado não faz sentido e temos oportunidade de mudar isso com nova lei em tramitação no Senado Federal”, prosseguiu, referindo-se à lei que tem por objetivo acelerar o registro de novas moléculas de agrotóxicos no País.