Pulverização de precisão põe fim a desperdício de insumos agrícolas

ESPECIAL PARA O ‘ESTADÃO’ - O gargalo provocado pelo excesso de pulverização de agrotóxicos, que resulta em imenso prejuízo para produtores e o meio ambiente, levou ao surgimento da Perfect Flight, uma agritech de inovação fundada em 2015.

“Nós nascemos de uma necessidade real do agricultor para resolver a questão das ‘torneiras abertas’ dos insumos agrícolas no campo, com milhões de hectares pulverizados com um golinho a mais de defensivo, que acaba virando uma enxurrada”, disse o líder de negócios da empresa, Leonardo Luvezuti, durante o Painel Tech no Summit Agro 2022, promovido pelo Estadão.

A empresa trabalha com pulverização de precisão a partir de análises de arquivos LOGs e aparelhos DGPS das aeronaves que realizam aplicações. O sistema pode ser executado em qualquer computador com acesso à internet. De acordo com Luvezuti, agroquímicos representam um dos principais custos das lavouras, daí a necessidade de se pensar em soluções de ponta para aplicar o necessário.

Pulverização de precisão; sistema pode ser executado em qualquer computador com acesso à internet. Foto: Perfect Flight

A solução desenvolvida pela agritech está presente nos mercados de cana-de-açúcar e outras culturas. No ano passado, a empresa iniciou operações nos Estados Unidos.

Ele diz que um dos desafios de qualquer startup que atue no agronegócio é levar tecnologias também aos pequenos produtores. “Muitas vezes vemos os grandes produtores tecnificados, com soluções que parecem muito distantes do pequeno produtor rural, mas elas devem estar disponíveis ou serem projetadas também para o pequeno produtor, que é o grande mercado consumidor”, diz.

“Estamos falando de 80% do mercado agrícola. Esse é o grande desafio para as principais agritechs. Quem não posicionar sua solução de pulverização também para o pequeno produtor não vai conseguir passar esse abismo de desenvolvimento tecnológico.”