Supersafra derruba valorização das terras agrícolas em 2023, depois de um ciclo de alta

“O clima da região é excelente, chove bem”, diz ele. A qualidade do solo é outro fator importante, porque alavanca a produtividade. Segundo o produtor, é normal encontrar no município áreas com 30% a 40% de argila no solo. “Tem áreas com até 70%.”

O resultados dessa combinação de clima regular com alta qualidade da terra é o aumento de produtividade. Abreu conta que no ano passado tirou, por hectare, 74 sacas de soja e 144 sacas de milho. “Aqui não temos safra e safrinha: temos duas safras cheias de soja e de milho e no inverno jogamos um capinzinho para cobrir o solo.”

A vice-liderança das maiores valorizações de terras para grãos no ano passado ficou com Santana do Araguaia, na região de Redenção, no Pará. Ali, o hectare em dezembro do ano passado estava cotado, em média, em R$ 13,5 mil, com alta de 40,26% ante dezembro de 2022.

Em pastagem, as terras mais valorizadas no ano passado estão nos municípios de Breves, no Pará, e de Pirapora, Minas Gerais. Em ambos a valorização em um ano foi de 63%. Em Breves, porém, o preço do hectare é muito baixo: fechou 2023 em R$ 380. Em Pirapora, fechou em R$ 11 mil.

Paraná e São Paulo têm o hectare mais caro

Paraná é o Estado com a terra mais cara para grãos em 2023. De acordo com a pesquisa, o hectare para grãos valia, em média, R$106,8 mil, quase o dobro da média do País (R$ 55,7 mil). Em seguida, vem o Estado de São Paulo, com áreas consolidadas para grãos que custam R$ 74,9 mil o hectare, e o Rio Grande do Sul (R$ 64,1 mil).