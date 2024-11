Supersalários: governo quer menos exceções de renda fora do teto, mas não estima impacto no pacote

Ela afirmou, contudo, que o Concurso Nacional (CNU) Unificado deve ser preservado.

“Isso não impacta necessariamente no CNU, porque vai ser uma decisão do governo – uma vez fechado o valor na LOA (Lei Orçamentárias Anual), o quanto a gente vai usar para provimento adicional do CNU, ou de outros concursos também que estão em andamento, que já saíram, o quanto será para novas contratações”, disse. “Aí, quando tiver esse valor definido, a gente vai fazer essa discussão interna no governo e poder anunciar novos concursos efetivamente no ano que vem, se for a decisão do governo, obviamente.”

Ela disse que a mudança no Fundo Constitucional do Distrito Federal – que, pelo projeto apresentado pela equipe econômica, passará a ser corrigido apenas pela inflação – tem como objetivo a adequação ao que acontece com outros fundos.