Sushi mais caro do mundo: menu de 20 peças de sushi custa mais de R$ 11 mil

Um menu de 20 peças de nigiri sushi foi certificado pelo Guinness World Records como o sushi mais caro do mundo. O seu valor é de 350 mil ienes, cerca de R$ 11.787,22. O prêmio é do restaurante Sushi Kirimon que fica em Osaka, no Japão.

Menu de 20 peças de nigiri sushi foi certificado pelo Guinness World Records como o sushi mais caro do mundo Foto: Business Wire

O recordista, chamado de “Kiwami Omakase”, possui 20 peças de nigiri sushi “combinando ingredientes de alta qualidade cuidadosamente selecionados com habilidade artesanal para proporcionar uma experiência gastronômica extraordinária”, segundo o restaurante.

Entre os ingredientes, há um atum que custa mais de 40 mil ienes (R$ 1.344) o quilo , um ouriço-do-mar com preço superior a 100 mil ienes (R$ 3.360) a unidade e caviar beluga grande com um preço de 50 mil ienes (R$ 1.680) por 50 gramas.

O menu Kiwami Omakase, reconhecido pelo Guinness Book como o sushi mais caro do mundo Foto: Guinness World

O restaurante ainda coloca que a temperatura do arroz vermelho e branco é ajustada para a apropriada para cada topping de sushi, e múltiplos tipos de wasabi selecionados e molho de soja, como o molho de soja kioke (que é fermentado num balde de madeira), são usados separadamente para cada ingrediente.

O chef principal do Sushi Kirimon, Naoyuki Setta, viaja para áreas de pesca e fontes de ingredientes por todo o Japão. Segundo comunicado, o chef foi treinado em diversos restaurantes de sushi renomados e com estrelas Michelin em Tóquio, Quioto e Osaka, dedicando mais de 25 anos da sua vida ao mundo do sushi.