Tarcísio de Freitas vai a Brasília tentar convencer Lula a privatizar o Porto de Santos

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe nesta quarta-feira, 11, no Palácio do Planalto, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Para além da aproximação institucional entre os dois, um dos assuntos da reunião – intermediada pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha – será a privatização do Porto de Santos.

Ex-ministro da Infraestrutura no governo Bolsonaro, Tarcísio foi idealizador do projeto de privatização do Porto de Santos. A iniciativa, porém, foi barrada no novo governo pelo ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. O governador paulista apresentará seus argumentos a Lula e Padilha para, gradualmente, tentar convencer o novo governo a manter a privatização.

Ainda não há informações se Márcio França participará do encontro, mas Tarcísio deve procurar o novo ministro nos próximos dias para demovê-lo da ideia de manter o caráter estatal do Porto de Santos.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas Foto: Adriano Machado/Reuters

Tarcísio participou ontem da reunião de Lula com governadores e a cúpula do Congresso e do STF, um dia após os atos golpistas em Brasília. Ao discursar no encontro, disse que tem muito a aprender sobre São Paulo com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que governou o Estado por quatro vezes.