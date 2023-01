Tarcísio reforça agenda de privatizações em São Paulo em Fórum Econômico de Davos

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), participa na próxima semana, do dia 16 ao dia 20 de janeiro, do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, onde terá reuniões bilaterais com líderes de empresas de energia e logística. A agenda, antecipada ao Broadcast Político, contará com mais de 30 encontros.

Entre eles está a reunião com o CEO do Fundo Soberano da Cingapura (GIC), Jeffrey Jaensubhakij. O Fundo alcançou 5,016% do total de ações ordinárias da Eletrobras nesta segunda-feira, 10. A capitalização da empresa de energia, finalizada no ano passado com vendas de ações na Bolsa, é considerada um modelo para a desestatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). O início dos estudos sobre a viabilidade da privatização da estatal está na agenda dos 100 primeiros dias de governo.

Tarcisio Gomes de Freita, governador de São Paulo Foto: Adriano Machado/Reuters

O governador também vai se reunir com o CEO da DP World, Sultan Ahmed bin Sulayem, uma gigante global no setor portuário localizada em Dubai. A empresa opera contêineres no Porto de Santos e estuda ampliar as atividades no Brasil. A privatização da autoridade portuária é considerada uma prioridade para Tarcísio e esteve na pauta do encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na última quarta-feira, 11, em Brasília.

A diretora da EDP, Ana Paula Marques, e o CEO da Enel, Francesco Starace, também terão agenda com o governador. Conforme apurou o Broadcast Político, Tarcísio ainda se reúne com líderes mundiais como o diretor do Banco Mundial, Axel van Trotsenburg, o secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento (OCDE), Mathias Cormann, o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Ilan Goldfajn, o secretário da Organização das Nações Unidas (ONU) para as Mudanças Climáticas, Simon Stiell e a secretária de Estado do Governo da Suíça para Assuntos Econômicos, Helene Budliger Artieda.

O governador participará também de jantar que discute sustentabilidade para a América Latina com a presença do presidente do Equador, Guillermo Lasso, do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e do presidente da Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles.

O foco do novo governo no encontro, segundo sua assessoria, é apresentar uma agenda verde e fechar parcerias para realizar uma transição energética, incentivando o uso de hidrogênio verde e etanol de segunda geração. O Fórum Econômico é uma oportunidade para gestores públicos atraírem investimentos privados internacionais. A edição deste ano tem como tema a “cooperação em um mundo fragmentado”.

Tarcísio vai ao evento acompanhado do secretário de Negócios Internacionais, Lucas Ferraz, do secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lima, e da secretária de Comunicação, Lais Vita.