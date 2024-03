Tarcísio pede a Lira que Câmara vote projeto que permite securitização das dívidas de Estados

BRASÍLIA - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse ao Estadão/Broadcast que pediu ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que a Casa analise o projeto de lei que permite a securitização das dívidas dos entes federados.

Tarcísio esteve com Lira na semana passada em Brasília e pediu o empenho do presidente da Câmara na proposta, que seria importante para a situação fiscal dos Estados. Ao Estadão/Broadcast, o governador disse que o projeto é bom para os Estados que têm dívidas, e a recepção foi muito positiva nas discussões que teve com bancadas da Câmara.

O projeto foi apresentado pelo ex-senador José Serra (PSDB-SP). Diante do pedido de Tarcísio, Lira fez um primeiro gesto: indicou o deputado Alex Manente (Cidadania-SP) para relatar a proposta.

Tarcísio disse que proposta teve boa recepção entre os parlamentares Foto: TABA BENEDICTO / ESTADÃO

“Falamos com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que imediatamente designou um relator, o deputado Alex Manente. É um projeto que é bom para os Estados que têm dívida. Nas apresentações para as bancadas, falamos deste projeto e a recepção das bancadas foi excelente”, afirmou o governador.

Segundo ele, o projeto “não atrapalha ninguém”. “Ajuda quem, porventura, tenha interesse em securitizar créditos. Para quem não tem esses créditos, ou para quem não deseja ou não necessita, a lei não impõe nada. Não há repercussão”, disse Tarcísio.

O Estadão/Broadcast apurou, porém, que o presidente da Câmara espera um sinal positivo de mais governadores antes de pôr a proposta para andar efetivamente na Câmara.

Lira só pretende listar o assunto como prioritário quando receber um “sinal verde” de um entendimento amplo entre os governadores e também com o Ministério da Fazenda.

O projeto permite que a União, os Estados e os municípios vendam o direito sobre créditos que tenham a receber, sejam eles de origem tributária ou não. Com isso, os Estados conseguem antecipar a receita e evitam o risco de não receber esse dinheiro. À época da aprovação do projeto no Senado, em 2017, o autor do projeto, José Serra, disse que havia insegurança jurídica sobre o assunto, apesar de já existir regramento do tema.

O texto estabelece que o Poder Legislativo, nas esferas federal, estadual ou municipal, seja consultado e tenha de autorizar a operação. A natureza dos créditos não pode ser alterada e terá de haver a cessão definitiva dos direitos.