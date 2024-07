Tarcísio de Freitas: Há espaço para avançar na privatização de estatais como Petrobras e BB

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) defendeu, na manhã desta quarta-feira, 24, que há espaço para avançar nas privatizações de companhias estatais não só em São Paulo, como no Brasil. De acordo com o dirigente, “não dá pra ficar só dependendo do nosso espaço fiscal para mobilizar investimento”, disse, ao comentar sobre a possibilidade de privatização da Petrobras e do Banco do Brasil.

Tarcísio defendeu que, atualmente, o poder executivo aprendeu a “modelar e estruturar melhor os projetos”, e que novas privatizações têm um potencial maior de investimentos e com gatilhos para evitar problemas como o da energia. “Os contratos de energia são muito antigos, a regulação também é muito antiga”, defendeu.

Processo de privatização da Sabesp foi encerrado na terça-feira, 23, na B3 Foto: Mônica Andrade/Governo do Estado de SP

“Isso que o capital privado trás e tem muito espaço ainda para a gente aproveitar essa energia, essa mobilização de dinheiro que o privado, obviamente, consegue alocar. E se você estruturar direitinho os riscos, eu acho que tem muito espaço para o Brasil crescer ainda nesse segmento toda privatização”, disse o governador em entrevista à GloboNews.

Sabesp