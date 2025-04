Tarifa comercial dos EUA deve subir para maior nível desde 1929, diz Stuhlberger

Após negociações diante da tabela apresentada na quarta-feira, 2, pelo presidente Donald Trump, a tarifa comercial dos Estados Unidos deve chegar a uma média de 19% — o maior nível desde 1929. A avaliação é de Luis Stuhlberger, CEO e CIO da Verde Asset Management.

PUBLICIDADE “O assunto de ontem (quarta-feira, 2) pouco foi explicado”, adiantou Stuhlberger, durante evento da Verde Asset em parceria com a Icatu Seguros, em São Paulo. Mas ele destaca que, se antes de 2 de abril as tarifas efetivas sobre importações americanas estava em uma faixa entre 7,5% e 10%, e a tabela trouxe “surpreendentes” taxas de até 39%, as negociações devem chegar a uma média de tarifas calculada em 19%. “É o grau de protecionismo mais alto da história americana.” Segundo o gestor, as tarifas apresentadas foram uma “criatividade econômica” de Trump, com a Casa Branca apresentando uma fórmula “sem nenhum cabimento” para não ter que dizer ser contra um país ou outro. Mas, para o executivo da Verde Asset, o grau do tarifaço “surpreendeu o mundo inteiro” e a região mais afetada foi a Ásia.

Stuhlberger avalia que o Brasil foi um dos que saíram mais beneficiados do anúncio das tarifas recíprocas Foto: Divulgação/Verde

No caso do Brasil, Stuhlberger avalia que o País foi um dos que saíram mais beneficiados, uma vez que tem uma balança comercial equilibrada com os Estados Unidos e entrou na faixa de 10% de tarifas. “Não à toa os mercados brasileiros abriram bem, e o Ibovespa deve cair um pouco por Vale e Petrobras. Mas todos os setores da Bolsa devem subir hoje, pois saímos beneficiados. Resta ver se o Brasil vai aproveitar essa oportunidade”, afirma.

Na avaliação de Stuhlberger, os riscos para a inflação dos Estados Unidos aumentaram depois do anúncio de tarifas recíprocas. “Os riscos de inflação começam a subir. O core CPI anualizado ano a ano deu um salto enorme pós-covid e foi cedendo, chegando hoje em 3,14%. Antes das tarifas era esperado que o indicador fechasse o ano abaixo de 3%, mas esse número vai subir muito a partir das tarifas de ontem”, afirmou. Segundo o gestor, a inflação no segmento de bens duráveis já começou a subir e vai ser a maior alta.

PIB e recessão

Stuhlberger avalia que o Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos deve desacelerar, embora não veja uma recessão no horizonte. O gestor, porém, destaca que o otimismo para negócios no país vem caindo desde que o presidente americano Donald Trump tomou posse, e os indicadores de incerteza estão em níveis altos e trazendo cautela.

“A economia americana, no day by day, vai bem. A previsão do PIB mostra desaceleração, mas o mercado de trabalho mostra que está estável. Provavelmente o payroll de amanhã ainda vem bom, pois os pré-indicadores mostram uma economia andando razoavelmente bem. Mas a previsão do PIB feita no fim de 2024 para 2025 estava, até ontem, em 1,4%, e provavelmente a próxima previsão vem com número bem mais baixo do que esse, não sei se perto de 0% ou com riscos até de recessão. Ainda vai cair bastante”, afirmou.

Segundo o gestor, no mercado de trabalho americano, as famílias esperam um desemprego maior, enquanto os efeitos positivos da imigração devem ser menores. “O fluxo de imigrantes reduziu significativamente, o que mostra que o trabalho de fronteira do México e do Canadá está surtindo bastante efeito. Por isso até que, de certa forma, o Trump está ‘pegando leve’ com o México, que é o país que mais deve se beneficiar (nas tarifas recíprocas), porque a relação simbiótica entre a indústria mexicana e americana é imensa”, diz Stuhlberger.

Ele avalia que o que está mais difícil do que Trump esperava são as deportações. “Está sendo um fiasco, deve ser um número infinitamente menor do que o Trump previu”, diz.

Stuhlberger ainda observa que o “animal spirit” do início do governo Trump está dando espaço para uma “incerteza elevadíssima”. Se quando o republicano foi eleito o otimismo de negócios subiu, desde o Inauguration Day, esse índice desabou, e a próxima medida apresentada deve cair. Enquanto isso, o indicador de incerteza de política comercial americana está no all time high.

Retaliação

A União Europeia e a China não devem retaliar “fortemente” as tarifas recíprocas dos Estados Unidos agora, na avaliação de Stuhlberger, mas, se bater no PIB dos países, as respostas devem vir maiores.

“Europa e China ainda vão demorar um tempo antes de retaliar fortemente (as tarifas recíprocas), mas se for um drag do PIB, podemos ter retaliações maiores”, afirmou. “Quando guerras comerciais começam, sempre é só o começo (de algo maior). O cenário é de cautela.”

Além disso, o gestor observa que deve haver um período de renegociação de tarifas, mas que elas não chegarão a 0%. “Na margem, pode melhorar, mas antes de melhorar pode piorar”, alerta. “Estamos num ambiente novo e difícil.”