‘Tarifaço’ de Trump aumenta aversão ao risco e amplia temor de desaceleração da economia global

NOVA YORK E SÃO PAULO - Nesta terça-feira, 4, a ameaça de campanha de Donald Trump, após uma trégua de um mês, começou a valer para os primeiros alvos: México, China e Canadá. Outros mercados estão na mira do republicano, o que sustenta uma onda global de aversão a ativos de risco e eleva temores quanto aos efeitos negativos do “homem tarifa” para a economia global.

O índice Vix, conhecido como o "termômetro do medo" em Wall Street, disparava mais de 10% nesta terça-feira, atingindo 25,12 pontos, após ter alcançado seu nível mais alto desde dezembro na véspera. O movimento reflete o aumento das tensões no comércio global, intensificadas por novas tarifas impostas pelo governo Trump. Após um mês de trégua, os EUA passaram a taxar Canadá e México com uma tarifa adicional de 25% a partir de hoje. Já no caso da China, a alíquota foi elevada para 20%, o dobro da taxa anterior. As ações das empresas em Nova York despencaram nesta terça-feira e repercutiram nos mercados globais, intensificando as preocupações dos investidores sobre a saúde da economia. O S&P 500 caiu 1,22%, somando-se à perda de 1,8% de segunda-feira, que foi seu declínio mais acentuado neste ano. O índice Nasdaq caiu 0,35% e o Dow Jones, 1,55%.

Desde que tomou posse, Trump tem mencionado uma série de países que podem passar a sofrer tarifas comerciais mais duras. Dentre eles, estão economias da Europa, mas também outros emergentes a exemplo do Brasil e da Índia.

Bancos americanos como o Bank of America e o Citi veem, contudo, o Brasil como o país menos exposto ao tarifaço de Trump, por causa do déficit comercial que o país tem com os EUA. “O Brasil tem a menor exposição direta e indireta às tarifas dos EUA, uma vantagem de ser uma economia muito fechada”, dizem os analistas do Bank of America, Christian Gonzalez Rojas e Ezequiel Aguirre, em relatório a clientes, nesta terça-feira, 4.

Presidente Donald Trump cumpriu promessa de campanha e impôs tarifas para México, Canadá e China Foto: Annabelle Gordon/For The Washington Post

“A Argentina e o Brasil não estão em risco dado o déficit comercial com os EUA”, afirma o economista do Citi para a América Latina, Ernesto Revilla, em um relatório que serviu de base para um vídeo enviado a clientes do banco americano, comentando as tarifas de Trump. “O México é singularmente vulnerável a tarifas relacionadas ao comércio.”

Em termos de efeitos de tarifas, no México, as exportações representam cerca de 35% do Produto Interno Bruto (PIB), enquanto a média da América Latina é 24%. No Brasil, uma economia mais fechada, é pouco menos de 20% e na Argentina, abaixo de 15%. “O comércio do México é extremamente concentrado nos Estados Unidos, com 80% de suas exportações”, disse Revilla no vídeo, ressaltando que a média da região é 33%.

Em termos de superávit comercial com os Estados Unidos, o México tem o segundo maior no mundo, de US$ 172 bilhões, só perdendo para a China, com US$ 295 bilhões. “Muitos dos países da América Latina têm um déficit comercial com os EUA, o que os protege das tarifas”, disse ele.

No Brasil, a avaliação de economistas é semelhante ao de bancos estrangeiros. As tarifas de Trump podem afetar negativamente o crescimento da economia americana e consequentemente, mundial, avalia o economista-chefe da Equador investimentos, Eduardo Velho. Países emergentes devem ser punidos, mas no curto prazo a avaliação é de que no Brasil o foco deve se manter nos desafios domésticos.

“Não prevejo uma recessão nos EUA, mas o mercado está aumentando a aposta na desaceleração do crescimento americano”, diz Velho. O economista destaca que a desaceleração mundial, que afeta a demanda por exportações, é ruim para os países emergentes, incluindo o Brasil. Contudo, considera que o principal ponto de atenção com a economia brasileira segue com as questões internas. “O que mais vai influenciar os ativos, no curto prazo, é a evolução fiscal e a falta de espaço para cortes de juros.”

Recessão

Já para o México e o Canadá, bancos e consultorias estrangeiros alertam para riscos mais fortes de recessão à frente. A Capital Economics calcula que, caso a taxação permaneça em vigor, uma contração de 1% do PIB mexicano neste ano seria “plausível”.

“Mesmo que algum tipo de acordo seja alcançado para suspender essa tarifa, a ameaça contínua de barreiras comerciais dos EUA pesará na confiança e no investimento e prejudicará o crescimento do PIB do México”, diz o economista-chefe de mercados emergentes da Capital Economics, William Jackson. Ao contrário de Canadá e China, o México não tem espaço fiscal para apoiar a economia, acrescenta.

No caso do Canadá, os danos podem ser ainda maiores. A Capital Economics estima que as tarifas devem causar um impacto no PIB do país de cerca de 3% no primeiro ano. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou que o Canadá também vai taxar produtos dos EUA em 25% e que estão em estudo medidas não tarifárias. Já Pequim retaliou os EUA com um aumento de 15% na tarifa sobre alimentos e outros produtos agrícolas, além de aumentar as restrições de exportação para empresas americanas. Por sua vez, a presidente México, Claudia Sheinbaum, prometeu um anúncio em praça pública no domingo, 9, às 15 horas (de Brasília). “Responderemos com medidas tarifárias e não tarifárias”, disse ela, em coletiva de imprensa, mais cedo.