Entrevista com Hussein Kalout ex-secretário especial de assuntos estratégicos da presidência da República e conselheiro consultivo internacional do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri)

No anúncio do tarifaço global, na quarta-feira, 2, o presidente americano, Donald Trump, afirmou que estava ajustando a relação comercial dos Estados Unidos com os inimigos e os amigos, “que muitas vezes são até piores no comércio”. No entanto, é difícil imaginar que, à medida que as negociações evoluírem, apenas os aspectos transacionais sejam considerados, e não também os geopolíticos e militares, afirma o cientista político e doutor em relações internacionais Hussein Kalout.

Ex-secretário especial de assuntos estratégicos da Presidência da República entre 2016 e 2018 (no governo de Michel Temer) e conselheiro consultivo internacional do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri), o especialista vê o tarifaço também como um aceno para a base eleitoral de Trump. A seguir, os principais trechos da entrevista:

O que significa para o comércio global o anúncio do tarifaço de Trump?

Trump está propondo um redesenho da geografia do comércio internacional. Esse redesenho se mistura com seus objetivos internos, em particular, com as propostas políticas de sua campanha eleitoral. O seu objetivo interno é preservar a sua promessa, a sua popularidade, e fortalecer a plataforma industrial de sua base de apoio. Esse é o seu objetivo no contexto interno. Já, externamente, a aplicação dessas tarifas recíprocas tem como objetivo desencadear um processo negociador país por país. Alguns vão concordar, e outros vão discordar. Mas vai haver negociações segmento por segmento, produto por produto, e país a país. Num outro contexto, vai ampliar a arrecadação.