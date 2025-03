Tarifas são ataque a trabalhadores e empresas canadenses, diz premiê; Casa Branca acena com diálogo

O novo líder do Partido Liberal do Canadá e primeiro-ministro do país, Mark Carney, afirmou que as novas tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o país vizinho são um ataque aos trabalhadores, às famílias e às empresas canadenses, em publicação no X, antigo Twitter, nesta terça-feira, 11.

“Meu governo garantirá que nossa resposta tenha o máximo impacto nos EUA e o mínimo impacto aqui no Canadá”, disse. Segundo Carney, seu governo manterá as tarifas contra os americanos até que os EUA “mostrem respeito e assumam compromissos confiáveis e credíveis com o comércio livre e justo”.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou nesta terça-fera, 11, que, se Mark Carney,quiser conversar com Trump sobre tarifas, o canal está aberto.

'Meu governo garantirá que nossa resposta tenha o máximo impacto nos EUA e o mínimo impacto aqui no Canadá', disse Carney Foto: Adrian Wyld/AP