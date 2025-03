O principal problema com as tarifas de automóveis: o que é uma importação?

As tarifas de 25% impostas pelo presidente Donald Trump sobre os produtos do Canadá e do México podem ser sentidas de forma particularmente aguda pelas montadoras — e pelos compradores de automóveis — devido ao número de veículos e peças que entram nos Estados Unidos todos os dias para chegar ao mercado. Nesta quarta-feira, 5, Trump aceitou adiar em um mês o prazo para a aplicação de tarifas impostas na véspera para veículos do mercado do Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, na sigla em inglês), mas o problema está longe de ser resolvido.

PUBLICIDADE Nas últimas três décadas, desde que a zona de livre comércio da América do Norte foi criada, em 1994, as montadoras construíram cadeias de suprimentos que cruzam as fronteiras. Os fabricantes obtêm economias de escala construindo fábricas de motores e transmissões grandes o suficiente para abastecer várias fábricas de veículos na América do Norte. Pensamento semelhante também funciona para outras peças — assentos, painéis de instrumentos, componentes eletrônicos, eixos.

“Isso aproveita a força de cada país, para a melhoria das empresas e do consumidor”, disse Sam Fiorani, vice-presidente da AutoForecast Solutions, uma empresa de pesquisa. “Os veículos seriam menos acessíveis se todas as peças tivessem de ser fabricadas em um único país.”

Em última análise, um veículo é considerado uma importação quando é enviado para os Estados Unidos após passar pela montagem final em outro país. Porém, devido à complexidade das cadeias de suprimentos, é cada vez mais difícil dizer quais veículos são fabricados nos Estados Unidos e quais são importados.

O Chevrolet Blazer 2024, um popular veículo utilitário esportivo fabricado pela General Motors, é montado em uma fábrica no México usando motores e transmissões produzidos nos Estados Unidos.

A Nissan fabrica seu sedã Altima no Tennessee e no Mississippi; a versão turbinada do carro tem um motor de dois litros que vem do Japão e uma transmissão feita em uma fábrica no Canadá.

Há também o Toyota RAV4. A maioria dos RAV4s vendidos nos Estados Unidos é fabricada no Canadá. Os modelos fabricados no Canadá usam motores e transmissões construídos nos Estados Unidos e enviados para o norte — antes que os veículos completos sejam transportados para os Estados Unidos para venda.

O governo Trump ainda não definiu como as tarifas seriam aplicadas a componentes como motores enviados através da fronteira e depois retornados aos Estados Unidos como parte de veículos completos.

Embora o RAV4 seja tecnicamente importado do Canadá, cerca de 70% dos componentes do veículo — medidos por seu valor — são provenientes dos Estados Unidos, de acordo com a National Highway Traffic Safety Administration, que rastreia o local ou a origem das peças que compõem os veículos vendidos aqui.

Pátio de fábrica onde são montados veículos da GM em Lansing, Michigan, Estado que faz fronteira com o Canadá Foto: Bill Pugliano/Getty Images/AFP

O Nissan Rogue S.U.V. faz o caminho inverso. Ele se qualifica como um veículo produzido internamente porque é montado na fábrica da Nissan em Smyrna, Tennessee. Mas apenas 25% de seu conteúdo é originário dos Estados Unidos. O motor da versão 2024 vem do Japão e sua transmissão do México, de acordo com dados da agência de segurança no trânsito.

A ameaça de tarifas deixa os fabricantes de automóveis preocupados. “Sejamos honestos”, disse o executivo-chefe da Ford Motor, Jim Farley, em uma conferência com investidores em fevereiro. “A longo prazo, uma tarifa de 25% sobre as fronteiras do México e do Canadá abriria um buraco na indústria dos EUA como nunca vimos.”

Durante esse período, o número de carros produzidos nos Estados Unidos flutuou. A produção doméstica ultrapassou 12 milhões de veículos em 1999, mas esse número despencou durante a recessão.

Desde então, o setor apresentou uma forte recuperação à medida que os preços dos combustíveis se estabilizaram e a confiança do consumidor voltou, embora os volumes de produção nunca tenham recuperado totalmente os números vistos no início dos anos 2000. Para muitos consumidores, a origem de seu carro não é uma grande preocupação. Frank Krieber, um executivo de tecnologia aposentado de Charlotte, N.C., comprou um Chevrolet Tahoe há alguns meses. Ele presumiu que se tratava de um veículo americano — e, de fato, é montado em Arlington, Texas. Mas um pouco mais de um terço de suas peças é fabricado nos Estados Unidos, e aproximadamente a mesma quantidade vem do México, de acordo com a National Highway Traffic Safety Administration. "Não me importo com o conteúdo mexicano", disse Krieber. "Se fosse fabricado no México em vez de no Texas, eu ainda o teria comprado."

c.2025 The New York Times Company

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.