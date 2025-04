iPhones, laptops e tablets: como tarifas podem criar corrida por eletrônicos antes que preços subam

Não compre coisas que você não precisa. Mas se você estiver pensando em comprar um novo iPhone, laptop ou bicicleta elétrica, considere puxar o gatilho agora ou em breve — antes que as tarifas recém-anunciadas pelo presidente Donald Trump comecem a aumentar potencialmente os preços das etiquetas.

PUBLICIDADE Há muita coisa que não sabemos sobre como empresas como Apple, Samsung e Nintendo responderão às tarifas sobre seus produtos, quase todos fabricados fora dos Estados Unidos e que agora estão sendo atingidos por tarifas significativamente mais altas. Na sexta-feira, a Nintendo disse que não permitiria que as pessoas encomendassem seu aguardado console de videogame Switch 2 na próxima semana, conforme planejado. A empresa citou a necessidade de avaliar o impacto potencial das tarifas e a evolução das condições do mercado. Esse é um dos primeiros sinais tangíveis de como as tarifas estão afetando produtos populares.

Consumidores podem sentir pelo menos parte do custo das tarifas nos produtos eletrônicos dentro de alguns meses, se não antes Foto: Michael M. Santiago/AFP

É provável que você sinta pelo menos parte do custo das tarifas nos produtos eletrônicos que comprar dentro de alguns meses, se não antes. Aqui está um resumo dos produtos eletrônicos cujos preços podem aumentar mais nos próximos meses, supondo que as tarifas dos EUA não mudem em relação ao anúncio da Casa Branca na quarta-feira, 2.

iPhone e outros smartphones da Apple

Quase todos os iPhones comprados nos Estados Unidos são importados da China. Até a posse do governo Trump em janeiro, não havia tarifas sobre telefones, laptops e tablets fabricados na China, em grande parte graças às táticas de negociação da Apple durante o primeiro governo Trump.

Agora, não mais. Seus iPhones e outros produtos fabricados na China — a maioria dos iPads e alguns Macs — terão em breve uma tarifa de 54% aplicada, a menos que a Apple consiga negociar um acordo diferente.

De acordo com estimativas de economistas e especialistas do setor, isso tem o potencial de aumentar o preço de um iPhone de US$ 1 mil em US$ 250 ou mais.

(Uma tarifa, que é um imposto sobre produtos importados, não é calculada sobre o preço de varejo de US$ 1 mil dos iPhones. Em vez disso, a tarifa é baseada no valor importado dos produtos, que normalmente não é divulgado publicamente. Os economistas dizem que o valor de importação é aproximadamente a metade do preço de etiqueta do iPhone).

No entanto, não sabemos realmente quanto da tarifa pode aparecer nos iPhones que você compra. Para pagar as novas tarifas, a Apple poderia obter um lucro menor para si mesma, forçar suas fábricas chinesas e fornecedores de peças a reduzir seus preços para compensar as tarifas, aumentar os preços dos produtos da Apple ou uma combinação desses três fatores.

Um representante da Apple não respondeu a um pedido de comentário.

Laptops

Cerca de 79% dos laptops importados para os Estados Unidos vêm da China, segundo a Consumer Technology Association (CTA), um grupo comercial cujos membros incluem a Apple, a Lenovo e a Samsung. Esses dispositivos terão uma taxa tarifária de 54% de acordo com a proposta da Casa Branca.

Se os fabricantes de eletrônicos aumentarem seus preços por causa das tarifas, isso pode não acontecer imediatamente. Ed Brzytwa, vice-presidente de comércio internacional da CTA, disse que alguns fabricantes de eletrônicos se apressaram em importar produtos para os Estados Unidos no ano passado, para ter estoques no país antes da posse de Trump.

Mas esses estoques provavelmente se esgotarão em alguns meses, disse ele, e as tarifas serão aplicadas aos produtos eletrônicos recém-fabricados que entrarem nos Estados Unidos. “Eventualmente, as empresas terão que introduzir novos produtos no mercado”, disse Brzytwa. Em janeiro, uma análise encomendada pela CTA estimou que os preços dos laptops nos EUA poderiam aumentar em cerca de US$ 357, além do preço médio de varejo de US$ 793. Esse cálculo foi baseado em uma taxa mais alta de tarifas chinesas do que a anunciada pela Casa Branca nesta semana. A Samsung produz muito menos de seus smartphones na China. Mas ela tem operações de fabricação significativas no Vietnã, que, segundo a Casa Branca, teria uma nova tarifa de 46% aplicada aos produtos importados.

Um representante da Samsung não quis comentar.

Consoles de videogame

Eles também são fabricados principalmente na China e alguns no Vietnã.

A análise de janeiro do CTA estimou que os preços nos EUA dos consoles de videogame de todos os países poderiam aumentar em cerca de 40% como resultado das tarifas. A estimativa presumia que os americanos reagiriam comprando muito menos consoles.

Isso não seria uma boa notícia para empresas como a Nintendo e seu console de jogos Switch 2, que deve ser colocado à venda em junho.

E-bikes

Matt Moore, que supervisiona a política do grupo comercial do setor de bicicletas People for Bikes, disse que os preços de bicicletas e e-bikes “provavelmente subirão drasticamente dentro de um ou dois meses”.

Moore disse que muitas bicicletas e e-bikes vendidas nos Estados Unidos são fabricadas na China, Taiwan, Vietnã ou Camboja. As tarifas sobre as e-bikes fabricadas na China já eram significativas, mas as tarifas recém-anunciadas as elevam para 79%, disse ele. Essas bicicletas elétricas não pagavam impostos de importação antes do ano passado.

Moore também disse que as empresas talvez não tenham outra opção a não ser aumentar os preços em decorrência das tarifas mais altas. As margens de lucro das bicicletas são pequenas, o que deixa menos espaço para os fabricantes ou lojas de varejo absorverem os novos custos.

“Uma grande parte dessas tarifas adicionais muito altas será repassada aos consumidores”, disse Moore.

