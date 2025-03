Como as tarifas de Trump sobre o México podem acabar afetando a economia da China

Autoridades em Pequim estão cada vez mais preocupadas que as tarifas do presidente Trump sobre o México possam ser o início de uma ampla campanha para forçar países em desenvolvimento ao redor do mundo a escolher entre o comércio com os Estados Unidos ou com a China.

PUBLICIDADE Desde que Trump impôs tarifas extensivas sobre produtos da China durante seu primeiro mandato, as empresas têm investido pesadamente em países como México, Vietnã e Tailândia para montar componentes chineses em produtos para envio aos Estados Unidos. Fazer a montagem final nesses países ofereceu uma porta dos fundos para o mercado dos EUA, independentemente dos atritos comerciais entre Washington e Pequim. O superávit comercial da China com os Estados Unidos encolheu em quase um terço desde 2018. Mas as exportações chinesas para países em desenvolvimento dispararam. A China agora vende 11 vezes mais para o México do que compra dele. Essas vendas incluem peças automotivas chinesas montadas no México em carros destinados a concessionárias nos Estados Unidos.

Uma fábrica nos arredores de Monterrey que produz unidades de aquecimento e ar condicionado para a Trane, uma empresa americana Foto: Alejandro Cegarra/NYT

A preocupação agora em Pequim é que a pressão de Washington pode forçar o México a fechar seu mercado para produtos chineses em troca de um alívio das tarifas americanas sobre o comércio com o México. Em jogo para o México, entre outras coisas, estão os empregos criados por seu comércio abundante com os Estados Unidos.

Trump poderia então usar o México como modelo para exigir que outros países tomem partido na guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Isso limitaria ainda mais o acesso chinês ao enorme mercado americano, interrompendo outras rotas para os Estados Unidos.

Como Trump renegociou o Acordo de Livre Comércio da América do Norte durante seu primeiro mandato, pouquíssimos empresários ou autoridades na China esperavam que ele iniciasse seu segundo mandato ameaçando com tarifas pesadas sobre o México.

Várias características exclusivas dos acordos comerciais e legais que a China tem com o México significam que o acesso indireto da China ao mercado americano está particularmente em risco durante o confronto em andamento entre Trump e o México.

Especialmente preocupante para as autoridades chinesas é uma lacuna obscura que foi incorporada às regras da Organização Mundial do Comércio (OMC) quando a organização sediada em Genebra foi criada em 1995. A brecha permite que o México - e possivelmente dezenas de países de baixa e média renda - aumentem legalmente as tarifas de forma acentuada e repentina sobre os produtos chineses, enquanto Pequim não teria o direito de retaliar.

Uma visão das operações no Porto de Yangshan, em Xangai, China, no mês passado Foto: The New York Times/NYT

As autoridades chinesas mencionaram seu nervosismo em relação à manutenção do acesso aos mercados em desenvolvimento durante a sessão anual de uma semana da legislatura da China, que terminou na terça-feira,11. Wang Wentao, o ministro do Comércio, observou em uma coletiva de imprensa que um pouco mais da metade do comércio internacional da China era com países pertencentes à Iniciativa do Cinturão e Rota, o alcance da China aos países menos ricos da Ásia, Europa Oriental, África e América Latina.

“Não colocamos todos os nossos ovos em uma única cesta, o que mostra a forte resiliência do comércio exterior da China”, disse Wang, sem mencionar que muitas das exportações da China para esses países acabam chegando aos Estados Unidos.

Ele teve o cuidado de ressaltar que 34% do comércio da China foi realizado com países com os quais o país tem acordos de livre comércio. Isso é significativo porque esses acordos, principalmente com países do sudeste asiático, obrigam os signatários a não aumentar as tarifas repentinamente.

Wang solicitou mais acordos desse tipo com “países e regiões dispostos”.

O México não é um dos 27 países que assinaram um acordo de livre comércio com a China, portanto, o governo mexicano pode aumentar as tarifas sobre os produtos chineses.

Caminhões de carga aguardam para entrar no México perto da fronteira EUA-México, no mês passado Foto: Ariana Drehsler/NYT

O México também é um dos vários países em desenvolvimento que eram membros do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, que precedeu a criação da OMC. Esses países chegaram a um acordo especial na fundação da OMC, assumindo pouquíssimos compromissos vinculativos para reduzir suas tarifas. Em vez disso, eles foram incentivados a reduzir gradualmente as tarifas de forma voluntária.

O México reduziu sua tarifa média para 7%, de acordo com a OMC. No entanto, a tarifa média “vinculada” do México − que poderia começar a ser cobrada imediatamente, bastando enviar uma notificação à OMC − é de 36%.

Se o México aumentasse suas tarifas sobre a China, muitos outros países com o mesmo acordo da OMC poderiam enfrentar a pressão dos EUA para não se tornarem condutores de produtos chineses. O Brasil, por exemplo, aplica tarifas de 11% em média, mas sua tarifa consolidada é de 31%.

As regras da OMC impedem que os países aumentem as tarifas contra um único país. Embora Trump tenha ignorado as regras, a maioria dos outros países, incluindo o México, a China e os membros da União Europeia, tenta evitar fazer isso, exceto quando outro país inicia uma guerra comercial. No entanto, a OMC permite que os países aumentem as tarifas até seus limites máximos, desde que o aumento se aplique a todas as importações do produto visado de todo o mundo. A China exporta quase todo o suprimento mundial de muitas categorias de produtos manufaturados. Isso possibilita que os países em desenvolvimento aumentem suas tarifas aplicadas nessas categorias e atinjam quase que exclusivamente os produtos da China. A esperança da China é que outras grandes nações comerciais se recusem a escolher entre a China e os Estados Unidos.

“Não acho que os parceiros comerciais próximos da China escolherão um lado, especialmente aqueles que têm acordos de livre comércio com a China, mesmo que tenham altas tarifas obrigatórias na OMC”, disse Tu Xinquan, reitor do Instituto Chinês para Estudos da OMC na Universidade de Negócios Internacionais e Economia em Pequim. Mao fundou a universidade em 1951 para treinar e aconselhar os negociadores comerciais da China.

Ao contrário dos líderes do Canadá ou da União Europeia, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, falou pouco publicamente durante a recente disputa comercial, mesmo que seu governo esteja fortemente focado na questão. O embaixador do México na China, Jesús Seade, ajudou a criar a OMC no início da década de 1990 e desempenhou um papel central na renegociação do Nafta pelo México com o presidente Trump em 2018.

A China tem a sorte de que o Vietnã, seu maior parceiro de exportações indiretas para os Estados Unidos, comercializa sob regras diferentes das do México, pois só aderiu à OMC em 2007. A organização comercial exigiu que os países em desenvolvimento que aderiram após 1995 aceitassem tetos mais baixos em suas tarifas consolidadas.

O Vietnã aplica uma tarifa média de 9%, e a tarifa consolidada média que poderia aplicar é de apenas 12%. Os países industrializados, como o Canadá, também têm tarifas consolidadas baixas que limitam sua capacidade de cobrar mais sobre os produtos da China.

A economia da China é altamente dependente de um superávit comercial grande e cada vez maior, que atingiu quase US$ 1 trilhão no ano passado. Quase todas as exportações da China são de produtos manufaturados, e seu superávit nesses produtos equivaleu a cerca de um décimo de toda a sua economia no ano passado.

Esse é um nível que os Estados Unidos não atingiram nem mesmo após a Segunda Guerra Mundial, quando a indústria americana rapidamente voltou à produção civil e aumentou as exportações enquanto grande parte do resto do mundo estava em ruínas.

A China depende do aumento das exportações porque a quebra do mercado imobiliário deixou as famílias chinesas relutantes em gastar, limitando a capacidade da economia de crescer de outras formas.

Outra vulnerabilidade é que grande parte do superávit comercial da China é com países em desenvolvimento. Esses países, por sua vez, dependem de seus próprios superávits comerciais com os Estados Unidos para pagar pelos produtos que importam da China, o que atrai a ira de Trump.