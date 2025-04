Foto: Social Science Encyclopedia Entrevista com Charles Goodhart Ex-diretor do Banco da Inglaterra A adoção de tarifas recíprocas pelos Estados Unidos que devem ser anunciadas nesta quarta-feira, 2, pode gerar retaliações de países que exportam ao mercado americano a ponto de provocar guerras comerciais que poderão desacelerar a economia mundial e levar vários países à recessão em 2026. A avaliação é de Charles Goodhart, ex-diretor do Banco da Inglaterra (BoE) e professor emérito do centro de pesquisas do Grupo de Mercados Financeiros da London School of Economics (LSE). “O que o governo do presidente Donald Trump está provocando é um choque de oferta internacional e será muito difícil contrabalançá-lo”, disse Goodhart.

A seguir, os principais trechos da entrevista ao Estadão/Broadcast:

Quais são suas preocupações sobre as implicações da política comercial do governo Donald Trump à economia global?

São várias. Não sabemos o que ocorrerá neste dia 2 de abril, quando serão anunciadas tarifas a importados, mas todo o processo do comércio global será abalado. Presumivelmente, outros países tentarão responder de várias maneiras, talvez vão retaliar. Com estes fatos, a incerteza e os riscos serão redobrados. Como consequência, investimentos serão reduzidos nos EUA e em outros países porque ninguém sabe exatamente onde o comércio global estará em três meses ou mais. Enquanto isso, não sabemos o que acontecerá no front geopolítico, se haverá uma cessação das hostilidades na Ucrânia, e, se sim, em que circunstâncias, quais entendimentos ocorrerão para garantir a segurança da maior parte do país no futuro. Não sabemos também como ficará o relacionamento entre os EUA e a Organização do Tratado do Atlântico Norte, já que a Otan está sendo despedaçada. É um período de extrema incerteza e muita apreensão sobre o que o futuro poderá reservar.

Com as tarifas a importados a serem adotadas pelos EUA, poderá aumentar a inflação e desaceleração da economia em termos mundiais, a ponto de provocar recessão em vários países no curto prazo?

É muito provável. E a situação será piorada porque a posição fiscal de praticamente todas as economias avançadas é tão apertada que não será possível usar facilmente a política fiscal como um instrumento contracíclico. Como a introdução de tarifas colocará pressão de alta da inflação mais ou menos em todos os lugares, será difícil a política monetária compensar a redução da demanda e recessão. O que o governo do presidente Donald Trump está provocando é um choque de oferta internacional e será muito difícil contrabalançá-lo.

O sr. teme que guerras comerciais possam acontecer a partir das tarifas recíprocas e que elas poderão levar vários países à recessão em 2026?

Sim, muito provavelmente pode acontecer. Mas espero que eu esteja errado.

E, neste cenário de recessão, o Federal Reserve cortaria os juros fortemente?

Sim, é bastante provável. Ele poderia reduzi-los para estimular a economia.

Como o Fed conduzirá a política monetária no decorrer deste ano?

Há uma questão de potencial pressão política que Trump pode tentar exercer sobre o Fed. Se ocorrer uma recessão nos EUA e problemas no mercado de títulos do Tesouro americano, é bem provável que a administração Trump pressione o Fed para baixar os juros em um período no qual a inflação estará subindo. Muito provavelmente o governo culpará a inflação e poderá introduzir uma política de controle de preços.

Como se daria uma política de controle de preços nos EUA?

O governo simplesmente dirá a companhias de certos setores que não terão a permissão para subir os preços de certos produtos, como pão, ovos, leite, alimentos em geral e roupas. Isso foi feito pela administração do ex-presidente Richard Nixon.

O sr. considera que, por conta de pressões políticas, o Fed poderá optar por um dos seus mandatos, com o foco na máxima geração de empregos e não na estabilidade de preços?

Dependerá do tipo de pressão que a administração Trump colocará sobre o Fed. Dependerá de quão longa for a alta da inflação, se os dirigentes do Fed vão descrevê-la como transitória ou não. Não será fácil para eles. Não sabemos que tipo de situação o Fed enfrentará. Ele e outros bancos centrais estão em uma condição na qual se tornou virtualmente impossível fazer previsões.

Quais serão os desdobramentos mais prováveis para o comércio global a partir das tarifas recíprocas dos EUA?

No período pós Segunda Guerra Mundial, ocorreu uma tendência de redução de tarifas em todo o mundo e aumento do comércio global, o que permitiu a liberdade de fluxos de capital e criou um grande sistema de comércio internacional que beneficiou quase todos os países. Agora, tudo isso está sendo virado de cabeça para baixo. O que está acontecendo é uma reversão completa de 80 anos de grandes desenvolvimentos econômicos internacionais.

A ampla globalização comercial chegou ao fim?

Por enquanto, digamos, ela está sendo eliminada em Washington. Como ficará a força internacional do dólar nos próximos trimestres? Logo depois das eleições presidenciais dos EUA em novembro, havia uma crença geral de que a força do dólar iria aumentar em termos mundiais. Agora há uma preocupação de que a demanda nos EUA vai desacelerar neste ano. Há também um sentimento geral, que tendo a compartilhar, de que dadas as incertezas, poucos países que têm superávits comerciais ou de conta corrente vão querer colocar dinheiro nos EUA. Eu não sei se o dólar subirá ou cairá, mas os riscos deste ativo estão subindo. A atual força do euro ante o dólar continuará nos próximos meses?

É possível. Muitas pessoas argumentam que as pressões que os EUA estão colocando na Europa provocarão um maior grau de unificação do continente. A Europa será forçada a saltar da sua letargia e avançar novamente em resposta a essas pressões externas. Eu ficaria muito feliz se isso acontecesse, mas não é certo.

O sr. não tem certeza por causa da fragmentação política na Europa?

Exatamente. Há muitas vozes diferentes na Europa e muitos players têm ao menos o poder de veto parcial em decisões conjuntas, como Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria. É altamente incerto se será possível para a Europa se recompor diante dessa pressão externa e avançar mais do que fez nas últimas décadas. Quais são os riscos à estabilidade financeira mundial com a adoção de tarifas recíprocas pelos EUA? São bastante consideráveis, pois várias empresas verão sua capacidade de competir cortada ou drasticamente reduzida, de modo que a probabilidade de falência corporativa sob essas circunstâncias extremas aumentará expressivamente. Bancos podem entrar em dificuldades. Se houver uma linha agressiva (dos EUA) no comércio internacional, a probabilidade é de que o resto do mundo tentará encontrar maneiras de reduzir sua dependência do dólar. Quais seriam os principais ativos que poderiam ser vistos por investidores como alternativas interessantes ao dólar no curto prazo?

O ouro é um deles, cujo preço vai subir a partir das tarifas que serão adotadas neste 2 de abril. Se a situação se acalmar no front comercial, esta alta pode reverter. Mas, por enquanto, acredito que as pessoas vão querer guardar ouro em seus cofres em vez de dólares, devido ao capricho da administração americana. Além do ouro, se eu morasse na Suíça eu ficaria preocupado, pois o franco suíço pode se valorizar ainda mais e as empresas suíças ficarão sob maior pressão da competição internacional com a moeda mais forte.