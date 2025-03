Guerra comercial: tarifas da China sobre produtos agrícolas dos Estados Unidos entram em vigor

A China começou nesta segunda-feira, 10, a impor tarifas sobre muitos produtos agrícolas dos Estados Unidos, para os quais o gigante asiático é o maior mercado externo. Essa é a mais recente escalada de uma disputa comercial entre as duas maiores economias do mundo.

O governo chinês anunciou as tarifas na semana passada, logo após o presidente Donald Trump ter aumentado as tarifas sobre os produtos chineses pela segunda vez desde que assumiu o cargo em janeiro. As tarifas chinesas incluem uma cobrança de 15% sobre produtos americanos como frango, trigo e milho, além de 10% sobre produtos como soja, carne suína, carne bovina e frutas.

Porto de Qingdao, na China: país impôs novas tarifas a produtos americanos Foto: AFP

PUBLICIDADE Pequim disse que os produtos que já haviam sido enviados antes desta segunda-feira e importados até 12 de abril não estariam sujeitos às novas tarifas. Como culturas como soja, trigo e milho, em particular, tendem a viajar por via marítima, isso significa que as autoridades alfandegárias da China cobrarão poucas tarifas até que as remessas cheguem à China depois de deixarem os Estados Unidos na segunda-feira ou mais tarde. Um porta-voz do Congresso Nacional do Povo, que está realizando sua sessão legislativa anual, disse na semana passada que as últimas tarifas de Trump haviam “perturbado a segurança e a estabilidade das cadeias industriais e de suprimentos globais”.

O governo chinês também disse que estava impedindo 15 empresas americanas de comprar produtos chineses, a menos que fosse concedida uma permissão especial, incluindo um fabricante de drones que abastece as forças armadas americanas. E disse que estava impedindo outras 10 empresas americanas de fazer negócios na China.

Trump argumentou que as tarifas são necessárias sobre as importações da China, a maioria das quais são produtos manufaturados, para permitir que os Estados Unidos reconstruam seu setor industrial e também para gerar receita fiscal para o orçamento federal. Ele impôs uma tarifa de 10% sobre quase todas as importações da China no início de fevereiro e aumentou a tarifa para 20% na semana passada. Ele disse também que as ações tinham como objetivo, em parte, pressionar a China a reduzir o fluxo da droga fentanil para os Estados Unidos.

Trump também impôs tarifas de 25% sobre o Canadá e o México na última terça-feira, embora tenha suspendido abruptamente muitas dessas taxas dois dias depois.

Ele adicionou tarifas de 20% aos cerca de US$ 440 bilhões em produtos chineses que os Estados Unidos importam anualmente. A tarifa média dos EUA sobre os produtos chineses afetados agora é de 39%, em comparação com 3% quando Trump iniciou seu primeiro mandato há oito anos. Com exceção da China, do Canadá e do México, os Estados Unidos cobram tarifas de cerca de 3%, em média, da maioria dos países.

Apesar das recentes escaladas na guerra comercial entre os EUA e a China, ambos os lados sinalizaram que podem estar abertos a um acordo. Na semana passada, o ministro do comércio da China disse aos repórteres que havia convidado seu colega americano e o representante comercial dos EUA para uma reunião. E no mês passado, Trump disse que um novo acordo comercial com a China era “possível”.

Os impostos desta segunda-feira não são a primeira vez nas últimas semanas que a China responde às ações comerciais de Trump. Depois que o presidente impôs tarifas de 10% no início de fevereiro, a China disse que aplicaria tarifas sobre gás natural, carvão e equipamentos agrícolas comprados dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos têm mais alvos em uma guerra comercial porque os americanos compram muito mais produtos da China do que os chineses compram dos americanos.

Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, argumentou na reunião diária do ministério na segunda-feira que ninguém deveria impor tarifas extras. “As guerras comerciais e as guerras tarifárias começam prejudicando os outros e terminam prejudicando a si mesmo - os Estados Unidos deveriam aprender as lições e mudar seu curso”, disse.

A China enfrenta uma economia doméstica mais problemática agora do que durante o primeiro mandato de Trump. Ela é prejudicada por problemas econômicos, incluindo o fraco investimento estrangeiro e as consequências de um colapso imobiliário.

Ainda assim, a China tem outras ferramentas para administrar o conflito comercial em andamento. No passado, o país reduziu os impostos sobre as empresas chinesas que exportam produtos para os Estados Unidos, permitindo que elas reduzissem os preços e atenuassem os efeitos de uma tarifa americana. As empresas chinesas também transferiram a montagem final de seus produtos para países como Vietnã e México, com os quais os Estados Unidos mantiveram relações comerciais relativamente livres nas últimas décadas. Mas Trump tentou restringir essa brecha ao ameaçar com tarifas sobre o México. E as empresas chinesas têm procurado explorar a chamada “regra de minimis”, que isenta as embalagens de tarifas se seu valor for igual ou inferior a US$ 800. Trump já tentou reprimir essa prática, mas a repressão se mostrou complicada de ser executada e o presidente acabou pausando esse esforço.

