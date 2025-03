Tarifas de Trump podem ajudar a Tesla e prejudicam mais os rivais de Musk

À medida que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impõe novas tarifas sobre os produtos da China e ameaça uma guerra comercial com aliados como o México e o Canadá, uma empresa global provavelmente sofrerá menos do que a maioria de seus concorrentes: a Tesla.

PUBLICIDADE Mas a fabricante de carros elétricos liderada por Elon Musk, que responde por um terço da riqueza do bilionário, também estará vulnerável se as relações com a China piorarem. O país asiático é o segundo maior mercado da empresa, depois dos Estados Unidos, e ela produz mais carros lá do que em qualquer outro lugar. A Tesla construiu cadeias de suprimentos amplamente autossuficientes nos Estados Unidos e na China, uma raridade em um mundo de comércio interconectado. Como resultado, as tarifas impostas pelo governo Trump sobre os produtos chineses e a ameaça contínua de impô-las sobre os produtos mexicanos e canadenses podem ajudar a Tesla, prejudicando ainda mais seus concorrentes.

Embora não haja evidências de que Musk esteja moldando as políticas comerciais, as tarifas são uma das várias medidas adotadas pelo governo Trump que podem beneficiar a Tesla às custas de seus rivais.

Linha de montagem da Tesla em Fremont, Califórnia; cadeia de suprimentos da empresa nos EUA é menos dependente de importações do que a maioria de seus concorrentes Foto: Justin Kaneps/NYT

Na quarta-feira, Trump suspendeu as tarifas de 25% sobre a maioria dos automóveis e peças fabricadas no Canadá e no México, mas a suspensão expira em um mês, deixando as montadoras dos Estados Unidos que dependem de cadeias de suprimentos estrangeiras em um estado de incerteza.

O governo também está tentando eliminar o apoio financeiro para a construção de estações de carregamento rápido para veículos elétricos, uma medida que poderia prejudicar as empresas que buscam competir com a extensa rede da Tesla. Além disso, está tentando cortar ou eliminar empréstimos e subsídios que concorrentes como a Ford Motor e a Rivian estão usando para financiar fábricas de veículos elétricos e baterias.

Musk não disse quase nada sobre comércio ou sobre a cruzada do governo para promover os combustíveis fósseis e impedir as vendas de veículos elétricos, o que também poderia prejudicar a Tesla. E seu apoio a Trump inspirou protestos nas concessionárias da Tesla e pesou sobre o preço das ações da Tesla. Mas sua posição como membro de fato do gabinete de Trump lhe dá uma influência que excede em muito qualquer outro executivo do setor automotivo.

“Conflito de interesses é um termo muito brando”, disse John Helveston, professor assistente da Universidade George Washington que ensina gerenciamento de engenharia.

A Tesla não respondeu a um pedido de comentário. Um funcionário da Casa Branca disse que suas políticas eram anteriores ao apoio de Musk a Trump.

“O presidente Trump criticou consistentemente as políticas de veículos elétricos que matam empregos de Biden na campanha desde o verão de 2023 ― mais de um ano antes de Elon Musk endossar o presidente Trump ― e ele tem pressionado consistentemente as empresas para que seus produtos sejam fabricados nos Estados Unidos desde que concorreu à presidência em 2015“, disse Kush Desai, porta-voz da Casa Branca, em um e-mail.

A guerra comercial e outras políticas de Trump também representam riscos para a Tesla quando a empresa já está em crise, com as vendas despencando na China e na Europa, mesmo quando o mercado geral de veículos elétricos está crescendo.

Os amplos investimentos de Musk na China o deixam vulnerável à medida que aumentam as tensões comerciais entre o governo chinês e o governo Trump.

“Ele pode se tornar um peão em tudo isso”, disse Lei Xing, um analista automotivo independente baseado em Massachusetts que se concentra na China.

Musk recebeu recepção calorosa das autoridades governamentais chinesas quando começou a falar sobre a construção de uma fábrica no país, em 2014 Foto: Roberto Schmidt/AFP

A Tesla já está enfrentando dificuldades na Europa e na China devido à concorrência das montadoras chinesas de carros elétricos e à escassez de novos modelos. A revolta com as atividades políticas de Musk, incluindo a promoção de partidos de extrema direita, também prejudicou a demanda na Alemanha, nos Estados Unidos e em outros mercados. A riqueza pessoal de Musk está vinculada às ações da Tesla, que estão em queda acentuada.

Quando a Tesla começou a produzir carros elétricos em massa em uma fábrica em Fremont, Califórnia, em 2012, ela projetou uma cadeia de suprimentos menos dependente de importações do que praticamente todos os seus concorrentes. Na época, os veículos elétricos eram uma nova tecnologia, o que obrigou a Tesla a desenvolver amplamente suas próprias fontes de baterias, motores e outros componentes.

A Tesla construiu uma fábrica de baterias em Nevada, em parceria com a Panasonic do Japão, e continua sendo uma das poucas empresas automobilísticas a produzir baterias em massa nos Estados Unidos.

Em alta Economia Casa Branca suspende 50% sobre aço e alumínio do Canadá e associa tarifas do Brasil a ‘trapaça’ Escassez de mão de obra afeta oito das dez ocupações que os supermercados mais empregam Governo Lula lança novo consignado privado nesta quarta-feira; veja como vai funcionar Quando, em 2014, Musk começou a falar sobre a construção de uma fábrica na China, ele recebeu uma recepção calorosa das autoridades governamentais. Seis anos depois, a Tesla abriu uma fábrica em Xangai sob condições excepcionalmente favoráveis. Pequim alterou as regras de propriedade para que a empresa pudesse se estabelecer sem um parceiro local, algo inédito para uma montadora estrangeira na China. O governo chinês também garantiu empréstimos a juros baixos, acesso aos principais líderes e até mesmo mudanças que a Tesla havia buscado nas regulamentações de emissões. Mas Musk manteve as cadeias de suprimentos das fábricas da China e dos EUA relativamente separadas, ao contrário de outras empresas automotivas que dependem muito de peças importadas. “Ele se preparou muito bem para o caso de o comércio ficar de lado e as tarifas aumentarem”, disse Michael Dunne, consultor automotivo de longa data da China. “E isso lhe serve muito bem hoje.”

Atualmente, os carros fabricados em Xangai são vendidos na Europa, no Sudeste Asiático ou no mercado doméstico chinês ― mas não nos Estados Unidos.

Os carros que a Tesla vende nos Estados Unidos são fabricados nas fábricas de Fremont e Austin, no Texas. A Tesla também produz equipamentos de recarga para sua rede de recarga própria ― a maior do país ― em Buffalo, Nova York. A Tesla regularmente está no topo de uma classificação anual do Cars.com, um site de compras on-line, sobre a quantidade de veículos fabricados nos Estados Unidos.

“A Tesla está em uma boa posição” para resistir às tarifas, disse Patrick Masterson, que supervisiona a compilação dos dados que entram na classificação da Cars.com. “Sua produção doméstica é robusta.”

A Tesla ainda está vulnerável às tarifas sobre produtos da China e do México porque um quarto dos componentes e materiais do carro, medido pelo valor, é importado, de acordo com dados compilados pela Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário. Mas os veículos elétricos fabricados pelos concorrentes da Tesla são muito mais vulneráveis às tarifas.

O veículo utilitário esportivo Chevrolet Equinox da General Motors, por exemplo, é fabricado no México. Com um preço inicial de US$ 34 mil, o Equinox movido a bateria é uma ameaça para o Tesla Model Y, que custa a partir de US$ 45 mil antes dos incentivos governamentais. A tarifa de 25% do governo Trump eliminará a maior parte dessa vantagem, se for mantida.

O risco para a Tesla na China é mais difícil de avaliar. Até o momento, os líderes chineses parecem ver o papel de Musk no governo Trump como uma vantagem, considerando-o como um possível ponto de contato. Em janeiro, quando Han Zheng, vice-presidente da China, foi a Washington para participar da posse de Trump, ele se reuniu com Musk.

“A política entre os EUA e a China geralmente funciona por meio de relacionamentos pessoais específicos”, disse Ilaria Mazzocco, pesquisadora sênior de negócios e economia chineses no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, um think tank de Washington. “Há esperança na China de que ele possa desempenhar um papel construtivo.”

Mas Musk também perdeu algum poder de barganha na China.

Quando os líderes chineses deram luz verde à fábrica de Xangai, a Tesla era vista como líder em tecnologia que estimularia o desenvolvimento do setor de veículos elétricos. Entretanto, com a queda nas vendas na Europa e o enfraquecimento na China, a produção da Tesla em Xangai caiu 50% em fevereiro em relação ao ano anterior. As montadoras chinesas, como a BYD e a Xiaomi, estão lançando novos modelos que rivalizam com a Tesla em recursos como a direção autônoma.

Como resultado, o prestígio e a influência da Tesla na China podem ser reduzidos.

“A Tesla não pode mais controlar a China”, disse Jia Xinguang, um analista automotivo independente da Austrália. “Mas a China, por outro lado, pode controlar a Tesla.”

Ainda assim, a China provavelmente pensaria duas vezes antes de visar a Tesla e Musk, pois isso poderia dificultar a atração de investimentos estrangeiros, disse Wang Yanhang, membro do Instituto Chongyang de Estudos Financeiros da Universidade Renmin, em Pequim, que acompanha questões comerciais. “A China não dará um tiro no próprio pé”, disse ele. “Essa é a última opção.”

Até agora, a China evitou os automóveis ao retaliar as tarifas do governo Trump sobre os produtos chineses e, em vez disso, aumentou as tarifas sobre os produtos agrícolas dos EUA, como frango e trigo.

A Tesla tem lutado discretamente contra pelo menos uma possível tarifa sobre materiais chineses que teria um impacto direto em sua competitividade.

A China é a principal fonte de grafite de alta pureza, um material essencial para as baterias. Em dezembro, um grupo de empresas que está tentando produzir grafite para baterias nos Estados Unidos acusou a China de praticar dumping e solicitou à Comissão de Comércio Internacional dos EUA que impusesse tarifas punitivas que poderiam chegar a mais de 800%.

Em uma audiência sobre a questão em janeiro, a Tesla contratou um importante escritório de advocacia de Washington para defender seu caso, e quatro executivos da Tesla falaram, de acordo com documentos públicos.

A Tesla está “recuando porque não vê uma alternativa ao grafite chinês”, disse Iola Hughes, chefe de pesquisa da Rho Motion, que acompanha o setor de baterias.

No mês passado, a agência de comércio disse que havia uma “indicação razoável” de que as exportações chinesas de grafite estavam prejudicando os produtores dos EUA. A agência ainda não emitiu uma decisão final. A retórica de Trump sobre o comércio não incluiu nenhuma menção ao grafite.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.