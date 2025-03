Novo anúncio de Trump sobre tarifas contra o Canadá derruba mercados

Os mercados foram novamente abalados nesta terça-feira, 11, com os investidores confusos com a obsessão do presidente americano Donald Trump com as tarifas e as possíveis consequências econômicas disso. O último golpe veio depois que Trump fez novas ameaças de tarifas pesadas contra o Canadá.

O índice S&P 500 fechou com queda de 0,76%, aos 5.572,07 pontos, ampliando a perda de segunda-feira, seu pior dia do ano. O índice Nasdaq Composite, das empresas de alta tecnologia, fechou em queda de 0,18%, aos 17.436,10 pontos, após uma queda de 4% na segunda-feira — a maior desde 2022. Dow Jones também fechou em queda, de 1,14%, aos 41.433,36 pontos. O dólar, cotado a R$ 5,8117, recuou 0,69% em relação ao real.

Perdas acumuladas na Bolsa de Nova York se aproximam de 10%

PUBLICIDADE Fora dos Estados Unidos, os mercados europeus caíram ligeiramente e as ações na Ásia tiveram posições mistas. Os investidores estão tendo dificuldades para entender a mensagem do governo americano sobre as tarifas. Tendo pensado anteriormente que a retórica tarifária mais extrema de Trump era principalmente uma ferramenta de negociação, os investidores começaram a se preocupar com a possibilidade de terem sido muito “blasé” sobre os riscos inerentes à sua estratégia.

Nesta terça-feira, Trump disse que dobraria para 50% a tarifa planejada sobre o aço e o alumínio importados do Canadá, que entraria em vigor na quarta-feira. Ele também disse que, se o Canadá não reduzisse suas taxas sobre o comércio com os Estados Unidos, ele estabeleceria tarifas sobre os carros do Canadá tão altas que “fecharia permanentemente” a indústria automobilística canadense.

As ações da Ford, GM e Stellantis — fabricante dos veículos Chrysler, Dodge, Jeep e Ram — caíram drasticamente.

Os temores crescentes sobre o impacto no crescimento parecem superar as preocupações de que as tarifas poderiam reacender a inflação, o que se reflete na queda dos rendimentos dos títulos públicos americanos. Os investidores também estão lidando com a possibilidade de uma paralisação do governo nesta semana e com a imposição de tarifas adicionais no próximo mês.

“Nas próximas semanas, esperamos mais volatilidade e possível fraqueza nos mercados acionários”, observaram os analistas do UBS nesta manhã.

O banco suíço juntou-se a outros na elevação das chances de uma grave desaceleração econômica no final deste ano, mas observou que essa ainda não era sua principal previsão.

“Nosso cenário básico continua sendo o de que a postura agressiva do governo Trump em relação ao comércio pesará sobre o crescimento, mas não tanto a ponto de levar os EUA à recessão”, disseram os analistas do UBS.

As ações das companhias aéreas também oscilaram na terça-feira, depois que a Delta Air Lines e a American Airlines emitiram alertas sobre a piora da economia. A Delta informou no final da segunda-feira, 10, que havia cortado sua previsão de lucros para os três primeiros meses do ano, dizendo que a preocupação crescente entre os consumidores estava prejudicando a demanda por viagens aéreas. A American fez eco a essas preocupações no início da terça-feira, observando que a “fraqueza no segmento de lazer doméstico” resultaria em um prejuízo maior neste trimestre do que o esperado anteriormente.

As ações da Delta caíram mais de 7%, enquanto as da American perderam quase 6%. As companhias aéreas da Europa, como a alemã Lufthansa e a controladora da British Airways, e da Ásia, como a Korean Air, também registraram quedas.

Os investidores têm se tornado cada vez mais cautelosos nas últimas semanas, já que Trump tem mudado constantemente de opinião sobre as tarifas, causando confusão e incerteza. A crescente inquietação com relação aos efeitos inflacionários das tarifas, juntamente com um humor sombrio em relação à economia, foi o catalisador para uma liquidação em um mercado que os investidores há muito tempo temem que esteja supervalorizado. Embora os dados econômicos atuais tenham permanecido robustos, as pesquisas com consumidores, líderes empresariais e economistas estão cada vez mais pessimistas. Os analistas do JPMorgan agora dizem que há 40% de chance de uma recessão global.

“O foco permanecerá na preocupação econômica mais ampla que estimulou o enorme comércio de risco de ontem”, disse John Canavan, o principal analista dos EUA na Oxford Economics, em uma nota na terça-feira.

Em uma nota recente, o Goldman Sachs disse que as ações que compõem os principais índices acionários de Taiwan, Coreia do Sul e Japão seriam as mais expostas na Ásia se o governo Trump impusesse uma tarifa universal sobre os parceiros comerciais.

As ações de tecnologia caíram no Japão na terça-feira, com a Sony, SoftBank, Hitachi e Fujitsu caindo mais de 2% cada uma. A gigante taiwanesa de chips TSMC e a fornecedora da Apple, Foxconn, caíram mais de 2%.

As ações da montadora japonesa Toyota Motor caíram quase 3%, enquanto a montadora sul-coreana Hyundai Motor teve uma ligeira queda. Espera-se que as montadoras japonesas e sul-coreanas sejam particularmente prejudicadas por uma possível tarifa de 25% sobre carros estrangeiros que Trump indicou que poderia entrar em vigor já em 2 de abril.

Bruce Pang, professor adjunto associado da escola de negócios da Universidade Chinesa de Hong Kong, disse que os mercados chineses estão se desalinhando dos Estados Unidos e de outras contrapartes globais. As ações chinesas estão recebendo um impulso da ambiciosa meta do governo de crescimento de cerca de 5% e dos recentes comentários favoráveis aos negócios sobre o apoio ao setor privado e ao empreendedorismo dos principais líderes.

“Esses fatores, em conjunto, ajudam a mitigar os ventos contrários decorrentes dos fluxos de notícias do governo Trump”, disse ele.

No acumulado do ano, as ações das empresas chinesas listadas na Bolsa de Valores de Hong Kong subiram cerca de 20%, em comparação com uma queda de 4% no S&P 500.