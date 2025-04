As tarifas de Trump marcam o fim da era da globalização e levantam dúvidas sobre o papel dos EUA

A barreira tarifária que o presidente Donald Trump lançou na semana passada sobre a economia mundial marca o fim de uma era de globalização livre moldada por formuladores de políticas, executivos de negócios e consumidores americanos.

PUBLICIDADE Os Estados Unidos estão agora abandonando o sistema que os tornou ricos e poderosos, apostando que podem se tornar mais prósperos ao travar uma guerra comercial global com amigos e inimigos. O novo protecionismo de Trump rompe com as políticas econômicas internacionais que foram perseguidas por mais de uma dúzia de presidentes americanos enquanto a nação se tornava uma superpotência que ostentava uma economia de US$ 30 trilhões, a maior e mais inovadora do mundo.

“Este é um momento histórico. Mesmo que haja uma recuada da administração e mesmo que as negociações comecem a suavizar as arestas, este é o prego no caixão da globalização”, disse Carmen Reinhart, ex-economista-chefe do Banco Mundial e agora professora na John F. Kennedy School of Government da Universidade de Harvard.

Trump impôs taxas que variam de 10% a 49% a quase todos os países do mundo. Foto: Jabin Botsford/The Washington Post

Desde o final da Segunda Guerra Mundial até a eleição de Trump em 2016, os líderes dos EUA lideraram um esforço global para abaixar as barreiras ao comércio, investimento e finanças. Espalhar a prosperidade para terras distantes era visto como um antídoto para os movimentos autoritários que surgiram da Grande Depressão para desencadear um conflito global desastroso.

A estratégia funcionou. Mas após o fim da Guerra Fria em 1989, quando a integração global se expandiu para abranger países de baixa renda como a China, os custos para trabalhadores de fábrica em economias avançadas como os EUA provocaram uma reação bipartidária.

O anúncio de Trump das mais altas taxas dos EUA sobre o comércio desde 1909 encerrou um quarto de século de inquietação doméstica sobre um sistema econômico global que concedia benefícios desproporcionais a americanos educados enquanto deixava trabalhadores menos qualificados à mercê do mercado.

O presidente insiste que altas tarifas e a ação unilateral americana entregarão uma nova “Era de Ouro”, à medida que empresas inundam os EUA com trilhões de dólares em investimento. O mercado de ações vai disparar e novas fábricas reluzentes - “as melhores em qualquer lugar do mundo” - substituirão as plantas fechadas de uma era anterior, prometeu o presidente no Rose Garden na quarta-feira, 2.

“Vamos ser um país completamente diferente, e vai ser fantástico para os trabalhadores. Vai ser fantástico para todos”, disse Trump.

Economistas convencionais chamam esse resultado de improvável, e as primeiras avaliações de Wall Street foram brutais. Na quinta-feira, 4, o índice S&P 500 caiu quase 5%, seu pior dia desde os primeiros meses da pandemia. Economistas do JPMorgan disseram que as tarifas de Trump, e a retaliação estrangeira, significavam 60% de chance de uma recessão global este ano.

A globalização que Trump critica por ter “arrancado” os americanos, de fato, produziu benefícios notáveis. Tirou 1,5 bilhão de pessoas no mundo em desenvolvimento da pobreza extrema, de acordo com o Fundo Monetário Internacional. Nos EUA, produziu milhões de empregos bem remunerados, disponibilizou um leque mais amplo de bens e manteve a inflação baixa por muito tempo.

A nação se tornou mais rica: a economia dos EUA mais do que dobrou de tamanho desde que o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio entrou em vigor em 1994.

“Sou velho o suficiente para lembrar quando as frutas eram sazonais”, disse o economista Michael Strain, do American Enterprise Institute. “Não estou ansioso para voltar àquele mundo.” Mas houve problemas reais também. Trabalhadores em manufatura básica, aqueles com menos habilidades e educação, foram prejudicados. Sindicatos culparam acordos comerciais como o Nafta por encorajar corporações a mudarem suas fábricas para o exterior para aproveitar trabalhadores que ganhavam talvez um décimo dos salários americanos. O problema se tornou mais agudo após a entrada da China na Organização Mundial do Comércio em 2001. Até 2011, a concorrência das importações chinesas colocou 2,4 milhões de americanos fora do trabalho, de acordo com pesquisas dos economistas David Autor, David Dorn e Gordon Hanson, que batizaram o fenômeno de “choque da China”.

A nação como um todo prosperou, e a maioria dos americanos estava melhor, graças à globalização. Mas os ganhos do comércio foram espalhados pelo país enquanto os empregos perdidos e fábricas fechadas estavam concentrados em comunidades específicas, disseram economistas.

O número de empregos na manufatura estava em declínio desde 1979 em todas as economias avançadas, não apenas nos EUA. Mas nos primeiros anos após a China entrar na OMC, a queda acelerou. Entre 2000 e 2003, cerca de 3 milhões de empregos em fábricas desapareceram, mais do que havia sido perdido nas últimas duas décadas do século 20.

A automação, não o comércio, foi responsável pela maioria das perdas de empregos, disseram economistas. Mas os acordos comerciais eram uma escolha política, tornando seu efeito mais visível do que as decisões das empresas de substituir trabalhadores por máquinas e fornecendo um foco para a ira pública.

E essas escolhas pareciam beneficiar alguns americanos às custas de outros. De 1999 a 2015, a renda média das famílias nos EUA estagnou enquanto os lucros corporativos após impostos aproximadamente triplicaram.

O regime comercial global que os líderes dos EUA criaram sob os auspícios da Organização Mundial do Comércio acabou falhando em lidar com a ascensão de uma economia gigantesca como a China que não aderia ao livre jogo de mercado tradicional. A abordagem tradicional de negociações comerciais globais envolvendo mais de 100 países caiu em desuso.

Até 2008, o sentimento anti-comércio foi significativo o suficiente para que tanto Hillary Clinton quanto Barack Obama criticassem o Nafta nas primárias presidenciais democratas. A crise financeira global mais tarde naquele ano apenas agravou o sofrimento de muitos que haviam sido atingidos pelo choque da China.

Quando Trump concorreu à presidência em 2016, o sentimento anti-comércio - juntamente com ataques aos imigrantes - foram seus principais instrumentos. O ex-desenvolvedor imobiliário e estrela de televisão reality sempre teve visões protecionistas. Ele se gabou de se formar na Wharton School of Finance da Universidade da Pensilvânia, cujo fundador, o industrial do século 19 Joseph Wharton, desprezava o livre comércio como um “fungo” e defendia que a nação fosse “auto suficiente”. Na década de 1980, o futuro presidente invejava as práticas comerciais mercantilistas do Japão, antecipando suas queixas posteriores sobre a China.

A ironia agora é que a paisagem mudou. O choque da China terminou há mais de uma década. O comércio como uma parcela da economia global estagnou desde a crise financeira de 2008. Em meio a todos os ataques de Trump à “trapaça” no comércio por nações estrangeiras, a opinião pública se aqueceu para o comércio global: em uma pesquisa recente da Gallup, 81% dos entrevistados chamaram o comércio de uma oportunidade, não uma ameaça.

O presidente diz que a nação estará melhor fabricando mais do que precisa em vez de comprá-lo de outros, mesmo que os custos aumentem. Uma maior manufatura doméstica promoverá comunidades mais saudáveis e uma defesa nacional mais forte, disse ele. Os americanos não podem mais ser os consumidores de última instância da economia global, absorvendo a produção excedente de outras nações.

Funcionários da administração dizem que alguma manufatura, especialmente na indústria automobilística, pode retornar rapidamente. As fábricas de automóveis dos EUA estão operando com 68% da capacidade, abaixo dos 88% tão recentemente quanto em 2015, de acordo com o Federal Reserve.

Mas as esperanças de Trump de repatriar toda a capacidade de manufatura que mudou para o exterior durante o auge da globalização quase certamente serão frustradas, disseram economistas. O carro médio, por exemplo, contém cerca de 30 mil peças, com aproximadamente metade vindo do exterior. Ativar os fornecedores domésticos capazes de produzir todos os que agora são importados pode levar anos.

A confusão sobre as intenções do presidente também pode congelar os tomadores de decisão corporativos, deixando-os incertos sobre onde investir na nova produção. A administração enviou sinais mistos sobre se as tarifas serão usadas como alavanca para reduzir barreiras comerciais estrangeiras ou ser um recurso permanente de uma economia reestruturada.

“Ninguém sabe qual será a tarifa permanente. Você não pode planejar. Você não pode apostar nisso”, disse Christopher Meissner, professor de economia na Universidade da Califórnia em Davis. “Você simplesmente não pode contar com nada aqui. Não há certeza.”

As altíssimas tarifas de Trump também poderiam resultar em um sistema comercial organizado ao longo de linhas regionais, de acordo com Craig Allen, conselheiro sênior do Cohen Group. Fornecedores asiáticos em países como Vietnã e Camboja devem enfrentar tarifas próximas a 50%. Mas nações latino-americanas, incluindo Brasil, Argentina, Costa Rica e Guatemala, foram todas designadas com a nova tarifa mínima dos EUA de 10%.

“Estamos caminhando para um comércio mais regional e nos afastando da globalização”, disse Allen. “As perdas de eficiência vão ser altas. Mas uma maior integração regional não é nada ruim.”

Por enquanto, a revolução de Trump na economia internacional está limitada ao comércio de bens físicos. Enquanto os fluxos de produtos transfronteiriços enfrentam novos obstáculos de suas tarifas históricas, o comércio em serviços, como gerenciamento de portfólio, viagens e turismo, e entretenimento digital, não mostra sinais de desaceleração.