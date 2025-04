Tarifas de Trump atingem até mesmo ilhas remotas. Uma delas é o lar de pinguins

O presidente Donald Trump anunciou na quarta-feira, 2, tarifas de longo alcance para a maioria dos parceiros comerciais dos Estados Unidos. Tão abrangentes, na verdade, que incluem um remoto grupo de ilhas subantárticas habitadas principalmente por pinguins — e um arquipélago norueguês no Oceano Ártico conhecido por seus ursos polares.

Houve uma enxurrada de buscas on-line por um território australiano, a Ilha Heard e as Ilhas McDonald, depois que ele entrou na lista de lugares que enfrentam impostos de importação segundo o plano de Trump. (Alerta de spoiler: não há lanchonetes com os arcos dourados do McDonald's em nenhum lugar próximo a essas ilhas remotas no Oceano Antártico, a cerca de 4.023 quilômetros do continente australiano). Elas não são ocupadas por seres humanos e não tiveram nenhum comércio com os EUA no ano passado, segundo os últimos dados disponíveis dos EUA. Isso torna a tarifa de 10% imposta na quarta-feira um tanto discutível.

Jan Mayen, uma ilha desolada no Oceano Ártico, perto da Groenlândia, abriga 18 funcionários que operam a estação meteorológica e o campo de pouso Foto: Heiko Junge/AP

Outro território australiano remoto, a Ilha Norfolk — a cerca de 1.609 quilômetros de Sydney — não se saiu tão bem. O governo Trump anunciou uma tarifa de 29% sobre o pequeno território, em comparação com apenas 10% para o continente australiano — uma medida que o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, considerou intrigante.

“Não tenho certeza de quais são as principais exportações da Ilha Norfolk para os Estados Unidos e por que ela foi escolhida, mas ela está na mesa”, disse Albanese aos repórteres, referindo-se a uma tabela de tarifas globais que Trump exibiu em um evento no Rose Garden na quarta-feira. O turismo é o principal setor da Ilha de Norfolk, sendo que a maioria dos visitantes são australianos.

A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre o motivo pelo qual as tarifas foram cobradas sobre as ilhas sob a administração de países maiores. Ou por que as tarifas às vezes diferem entre um país e seus territórios, como é o caso da Ilha Réunion, um território ultramarino da França no Oceano Índico, que enfrenta uma tarifa de 37% em comparação com os 20% impostos à União Europeia.

Da mesma forma, as Ilhas Falkland, um território britânico ultramarino no Atlântico, enfrentam tarifas de 41%, em comparação com 10% para a própria Grã-Bretanha.

Aqui estão alguns dos lugares com populações humanas pequenas ou inexistentes que estão enfrentando aumentos de tarifas, com informações de estatísticas locais, do US Census Bureau e do CIA World Factbook.

Ilhas Heard e McDonald

O grupo de ilhas áridas da Antártica não é habitado por humanos. A Unesco o descreve como “um dos raros ecossistemas insulares intocados do mundo” e o designou como Patrimônio Mundial em 1997. Entre seus habitantes proeminentes: pássaros voadores, pinguins e focas.

Território da Austrália

Tarifa cobrada pela administração Trump: 10%

População: Inabitado

Valor dos itens importados pelos EUA em 2024: Zero

Ilha de Norfolk

A Ilha Norfolk, no Oceano Pacífico Sul, serviu como colônia penal britânica até 1855 e já foi conhecida como “Inferno no Pacífico”. Atualmente, é famosa por suas praias imaculadas e majestosas florestas de pinheiros.

Território da Austrália

Tarifa cobrada pela administração Trump: 29%

População: 2.188

Valor das importações dos EUA em 2024: US$ 200 mil

Gibraltar

Gibraltar, que fica no extremo sul da Península Ibérica, compartilha uma fronteira terrestre com a Espanha. Sua paisagem é dominada pelo Rochedo de Gibraltar, que, com quase 426 metros, é mais alto que o Empire State Building. O estreito de Gibraltar, que liga o Mar Mediterrâneo ao Oceano Atlântico, é uma das rotas de navegação mais importantes do mundo. Território da Grã-Bretanha

Tarifa cobrada pela administração Trump: 10%

População: 29.683

Valor das importações dos EUA em 2024: US$ 400.000 Svalbard e Jan Mayen Svalbard é um arquipélago norueguês que abriga um assentamento russo de mineração de carvão. Jan Mayen, uma ilha desolada no Oceano Ártico, perto da Groenlândia, tem cerca de duas vezes o tamanho de DC. Seu clima é nebuloso e tempestuoso. Ela abriga 18 funcionários que operam a estação meteorológica e o campo de pouso.

Território da Noruega

Tarifa cobrada por Trump: 10%

População de Svalbard: 2.926

População de Jan Mayen: Nenhuma permanente

Valor das importações dos EUA em 2024: Zero

