Tarifas de Trump já reduzem importações de carros para os EUA e param fábricas no Canadá e no México

As tarifas de 25% impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre veículos importados, em vigor desde a quinta-feira, 3, já estão causando comoção na indústria automobilística, levando empresas a parar de enviar carros para os EUA, a fechar fábricas no Canadá e no México e a demitir trabalhadores em Michigan e outros Estados americanos.

PUBLICIDADE A Jaguar Land Rover, sediada no Reino Unido, disse que pararia temporariamente de exportar seus carros de luxo para os Estados Unidos. A Stellantis paralisou fábricas no Canadá e no México que produzem veículos Chrysler e Jeep e demitiu 900 trabalhadores dos EUA que fornecem motores e outras peças para essas fábricas. A Audi, divisão de luxo da Volkswagen, também suspendeu as exportações de carros da Europa para os Estados Unidos, pedindo às concessionárias que vendessem o que ainda tivesse em seus lotes.

Se outras montadoras fizerem movimentos semelhantes, o impacto econômico pode ser severo, levando a preços mais altos de carros e demissões generalizadas.

Veículos à venda em concessionária GM em Houston, Texas, na segunda-feira, 7; procura aumentam, ante o temor de clientes de alta nos preços Foto: Ronaldo Schemidt/AFP

As tarifas sobre carros estão entre as primeiras de várias taxas específicas da indústria que Trump tem em vista e podem oferecer pistas iniciais sobre como as empresas responderão às suas políticas comerciais, incluindo se elas aumentam os preços ou a fabricação nos Estados Unidos. O presidente dos EUA disse que também quer taxar as importações de medicamentos e chips de computador.

Aplicar a nova tarifa a carros importados poderia aumentar seu custo para os consumidores em milhares de dólares e, assim, reduzir drasticamente a demanda por esses veículos. Para alguns modelos Jaguar Land Rover ou Audi, as tarifas poderiam passar de US$ 20 mil por carro.

Embora muito do impacto inicial das tarifas tenha sido perturbador, em pelo menos um caso as medidas de Trump tiveram o efeito pretendido de aumentar a produção nos Estados Unidos. A General Motors disse no final da semana passada que aumentaria a produção de caminhões leves em uma fábrica perto de Fort Wayne, Indiana.

Ações das montadoras caem

O impacto de longo prazo das tarifas de 255 não está claro. Muitas montadoras ainda estão tentando descobrir como evitar aumentar os preços tanto que os consumidores não possam mais pagar por carros novos. Os investidores estão pessimistas. As ações da Ford Motor, GM e Tesla caíram nos últimos dias de negociação.

“Todos na cadeia de suprimentos automotivos estão focados no que podem fazer para reduzir o impacto das tarifas em seus próprios balanços e preços”, disse Kevin Roberts, diretor de inteligência econômica e de mercado da CarGurus, um site de compras online.

Mas as montadoras nunca tiveram de lidar com a imposição de tarifas tão altas com tão pouco aviso. Nem tiveram tão pouca percepção sobre o que o presidente fará em seguida, disseram analistas e revendedores.

“O manual tradicional não é suficiente”, disse Lenny LaRocca, que lidera a equipe da indústria automobilística na empresa de consultoria KPMG.

LaRocca previu que as montadoras se concentrariam cada vez mais na produção de utilitários esportivos e picapes maiores e mais pesados. Esses veículos, muitos dos quais são montados em fábricas dos EUA, geralmente são os mais lucrativos e dão às empresas mais espaço para absorver o custo das tarifas em vez de repassá-lo aos clientes.

Muitas linhas de montagem modernas são capazes de produzir vários modelos, dando às empresas flexibilidade para mudar para os veículos mais lucrativos e abandonar veículos que não rendem tanto dinheiro. A Mercedes-Benz disse que aproveitará as linhas de montagem flexíveis em sua fábrica no Alabama. Essa estratégia tem desvantagens. Pode ser mais difícil para compradores de carros encontrarem carros novos com preços moderados. O preço médio de um carro novo já é de quase US$ 50 mil. Analistas dizem que isso está claro: as tarifas não levarão as empresas a abrir novas fábricas ou reabrir plantas fechadas imediatamente. As empresas não tomarão essa medida cara até que tenham certeza de que as tarifas são permanentes e que investir centenas de milhões — ou bilhões — de dólares em nova capacidade de produção valerá a pena.

“Não vi nenhuma grande movimentação”, disse LaRocca. “É esperar para ver.”

Se outras empresas pararem de vender certos modelos aos americanos, os consumidores terão menos veículos para escolher e as montadoras restantes terão mais margem de manobra para aumentar os preços.

Consumidores correram para concessionárias

Até agora, no entanto, as tarifas não levaram a aumentos generalizados de preços para carros novos. A Hyundai Motor disse na semana passada que não aumentaria o preço de varejo sugerido pelo fabricante para os carros Hyundai e Genesis até 2 de junho.

Claro, as concessionárias de carros podem aumentar os preços mesmo que uma montadora se comprometa a não fazê-lo. Isso aconteceu muito durante a pandemia, quando a escassez de chips de computador e outras peças limitou o fornecimento de veículos novos.

Concessionárias e montadoras relataram vendas rápidas nos últimos dias, pois as pessoas correram para comprar veículos antes que as tarifas entrassem em vigor. O tempo médio que um veículo passou no estacionamento caiu de 77 dias no final de janeiro para menos de 50 dias no início de abril, de acordo com a CarGurus.

A demanda tem sido especialmente alta para marcas japonesas como Honda, Subaru e Nissan, aparentemente porque os compradores presumem que elas são importadas, disse Sean Hogan, vice-presidente do Sierra Auto Group, que possui uma dúzia de concessionárias no sul da Califórnia. Todas as três empresas japonesas têm fábricas nos Estados Unidos, embora importem alguns carros.

Outro choque tarifário ocorrerá em 3 de maio, quando a administração Trump aplicará tarifas a autopeças. Isso significa que até mesmo carros feitos nos Estados Unidos serão afetados porque praticamente todos os veículos contêm componentes do exterior. Os reparos também ficarão mais caros.

“O público educado está definitivamente fazendo alguns movimentos para se antecipar às tarifas, o que eu acho inteligente”, disse Hogan.

Mas o impacto de longo prazo das políticas comerciais de Trump ainda é impossível de prever, ele disse. “Esta administração se move muito rápido, e você realmente não sabe o que vai acontecer em seguida”, acrescentou Hogan. “Apertem os cintos.”

c.2025 The New York Times Company

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.