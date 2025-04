Análise | Pare de entrar em pânico. As tarifas de Trump ainda podem funcionar

O “Dia da Libertação” da semana passada marcou uma espécie de “Dia D” no esforço para reordenar o sistema econômico internacional. Essa reordenação é desesperadamente necessária para abordar os desequilíbrios do sistema, que levaram à desindustrialização e a déficits comerciais anuais de trilhões de dólares para os Estados Unidos. No entanto, lembre-se, longe de desferir o golpe decisivo da Segunda Guerra Mundial, o Dia D foi apenas o início da campanha europeia. Seguiram-se onze meses de luta feroz, com mais de 100 mil americanos mortos antes que a vitória fosse assegurada. Com as tarifas, também, o sucesso ou o fracasso depende do que acontece a seguir, e a nação terá de suportar custos reais enquanto o processo estiver em andamento.

A amplitude, a velocidade e a severidade das ações do presidente Donald Trump, que ele finalizou apenas pouco antes do anúncio no Rose Garden, provocaram pânico imediato nos mercados e entre aliados. As ondas de rádio se encheram de previsões sombrias, enquanto as pessoas examinavam as fontes e os tamanhos dos números, a estratégia e até a autoridade legal. No meio da histeria, preocupações justas também surgiram sobre o que falta no plano: tempo para empresas e governos responderem, permanência para aquelas tarifas destinadas a mudar investimentos e uma visão clara dos objetivos e de como alcançá-los. Mas há passos simples que a administração poderia tomar agora para corrigir o curso e passar de sua posição inicial sitiada para uma posição avançada sustentável.

Trump anunciou as tarifas nos jardins da Casa Branca Foto: Haiyun Jiang/NYT

PUBLICIDADE A tarifa global de 10% - uma política permanente fundamental, que já entrou em vigor, e que carrega um custo tolerável - é o ponto de partida correto. O Congresso deve transformá-la em lei o mais rápido possível. Isso confirmaria sua permanência e também proporcionaria uma receita fiscal substancial que poderia ajudar o Congresso a resolver alguns de seus problemas matemáticos orçamentários. Um projeto de lei com este efeito, o Built USA Act (que eu defendi), foi introduzido em janeiro pelo deputado Jared Golden, um democrata conservador. Para as tarifas mais altas, específicas por país, que Trump chama de “recíprocas”, a primeira prioridade deve ser escalá-las mais gradualmente, para dar tempo aos mercados e aliados de se adaptarem. Jogar cadeias de suprimento no maior caos e impor os maiores ônus mais rápido do que as empresas poderiam se mover para evitá-los leva a custos excessivos com poucos benefícios. Uma segunda prioridade para a Casa Branca deve ser comunicar a visão final do presidente e seu plano para chegar lá, para que todos possam ter confiança na direção e agir de acordo. Alguma opacidade pode ajudar a preservar poder de negociação, mas as exigências fundamentais da América de seus aliados devem ser claras para todos.

Entre os alvos das tarifas recíprocas, a China pertence à sua própria categoria. Já tendo aumentado as tarifas sobre a China para 20% no total desde que assumiu o cargo, além de outras tarifas já em vigor para alguns produtos, o presidente adicionou 34 pontos percentuais no “Dia da Libertação” e na segunda-feira ameaçou com mais 50 pontos percentuais se a China não recuasse de sua retaliação. A nova linha de base de 54%, na ausência de retaliação, aproxima-se dos 60% de tarifas para a China em que ele fez campanha e é melhor entendida como permanente. Esse é o movimento certo se o objetivo é, como deveria ser, desembaraçar as economias americana e chinesa. Em seu primeiro mandato, ele buscou fazer um acordo com Xi Jinping. Agora, Trump está, corretamente, se afastando.

Mas dar um salto desse tamanho tão rapidamente é desnecessário e imprudente. A empresa mais determinada não poderia mudar a produção com essa velocidade. Uma abordagem melhor seria aumentar a tarifa em três etapas - 20 pontos percentuais agora, em um ano e em dois anos - e o Congresso legislar isso, revogando o status de relações comerciais normais permanentes da China, como foi a recomendação bipartidária do Comitê Seleto da Câmara sobre o Partido Comunista Chinês e a Comissão de Revisão Econômica e de Segurança EUA-China em 2024. A legislação já existe para isso, copatrocinada por Marco Rubio (agora secretário de Estado de Trump) quando ele estava no Senado, e acompanhada por um projeto de lei bipartidário na Câmara. Essa legislação prevê tarifas sobre bens estrategicamente importantes aumentando em etapas ao longo de cinco anos. Finalmente, Trump tem as tarifas recíprocas que ele definiu de país para país em proporção ao seu desequilíbrio comercial com os Estados Unidos. Estas parecem ser temporárias por natureza, destinadas como margem para fazer outros países adotarem políticas que promovam o comércio equilibrado. Poucos esperavam que essas tarifas fossem definidas em níveis tão altos. Entre os aliados que expressaram abertura para negociar, mas ainda não têm certeza do que precisam fazer, estas são fontes de consternação compreensível.

As altas tarifas recíprocas parecem estruturadas para maximizar a credibilidade do compromisso do presidente, para garantir que todos os países levem sua ameaça a sério, mas suas ações anteriores, junto com medidas em direção a tarifas globais permanentes e tarifas para a China, cumprem esse objetivo. Há um limite para os custos que o povo americano e os aliados americanos suportarão, especialmente sem constantes lembretes de uma visão de longo prazo coerente. O presidente deveria querer minimizar o dano de curto e médio prazos às empresas e cadeias de suprimentos que devem sobreviver à disrupção se forem prosperar a longo prazo.

Para os muitos parceiros comerciais que vieram negociar, pouco seria perdido e muito seria economizado se Trump os agradecesse com um período de carência de seis meses para trazer suas melhores ofertas à mesa. Aqueles que falharem em entregar poderiam ser atingidos com metade da taxa de tarifa do Rose Garden e ter mais seis meses para acertar antes que o peso total caia. As empresas teriam tempo para avaliar seu risco e planejar de acordo, enfrentando uma paisagem em que o imperativo óbvio é começar a investir nos Estados Unidos.

Em qualquer caminho que escolha, Trump poderia aumentar muito as chances de negociações bem-sucedidas com o maior bloco econômico possível liderado pelos EUA, explicando exatamente o que ele quer. Os Estados Unidos não ganham nada ao se recusar a articular claramente uma visão.

Então, qual é o objetivo? Com base nos comentários públicos da administração, é eliminar grandes desequilíbrios comerciais dentro de um bloco liderado pelos EUA que exclui a China, outras economias não mercantis e qualquer país determinado a continuar acumulando grandes superávits à custa de seus parceiros. Em comentários na segunda-feira, Stephen Miran, o chefe do Conselho de Assessores Econômicos da Casa Branca, enfatizou que a administração também vê os compromissos de segurança indissoluvelmente ligados aos econômicos.

Se esses são os contornos, Trump deveria dizer isso, delinear os tipos de concessões que ele espera dos aliados buscando reequilibrar o comércio e detalhar as políticas comuns em relação à China que todos os membros do bloco devem adotar. (Os comentários de Miran, respondendo à pergunta “quais formas essa divisão de pacotes pode tomar?”, com cinco sugestões diferentes, foram um passo importante na direção certa.) Então, o presidente pode sentar e esperar as melhores ofertas. Graças às ações iniciais contra nossos vizinhos mais próximos, a renegociação do Acordo Estados Unidos-México-Canadá começará em breve. Um novo acordo bem-sucedido estabeleceria um forte núcleo norte-americano para qualquer futuro bloco e sinalizaria claramente o que os Estados Unidos esperam dos outros.

