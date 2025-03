Tarifas de Trump colocam em risco US$ 3 trilhões em fluxo de comércio, aponta Moody’s

NOVA YORK - A Moody’s calcula que US$ 3 trilhões de fluxo do comércio global estão sob risco diante do ataque tarifário do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a parceiros comerciais como União Europeia, México, Canadá e China. Tanto a implementação das taxas quanto as repostas retaliatórias terão efeitos de crédito desiguais nos setores e nas economias, alerta a agência de classificação de risco, em relatório, publicado nesta terça-feira, 4.

PUBLICIDADE “O volume de comércio — US$ 3 trilhões em fluxos de bens — e as interligações da cadeia de suprimentos, especialmente para setores estratégicos como automóveis, tecnologia e manufatura, significam que os efeitos seriam ainda mais amplos do que os dados comerciais diretos sugerem”, diz a Moody’s, no documento. Segundo a agência de rating, os efeitos das tarifas sob a ótica do crédito podem ocorrer por vários canais nos setores econômicos, impactando importadores, exportadores, varejistas e consumidores de bens tarifados. “As tarifas agem como um imposto sobre importações e mudam a demanda de bens tarifados para não tarifados e, consequentemente, dos setores de exportação para produtores nacionais”, avalia.

Tarifas teriam menos impacto material para países com menor abertura comercial, como os EUA, mas poderiam ser muito significativas para economias dependentes do comércio, diz a Moody's Foto: Patrick T. Fallon/AFP

Para os governos, as tarifas representam um conjunto misto de impactos, segundo a Moody’s. De um lado, a adoção de taxas comerciais adicionais aumenta a receita para o país que as impõe, mas, por outro, pesam no crescimento econômico ao deprimir o consumo e a produção. “Portanto, no geral, esperamos que as tarifas sejam, em termos líquidos, negativas para a receita total do governo, uma vez que os efeitos macroeconômicos sejam levados em consideração”, diz a Moody’s.

Publicidade

A classificadora avalia ainda que as tarifas teriam menos impacto material para países com menor abertura comercial, como os EUA, mas poderiam ser muito significativas para economias dependentes do comércio, como México e Canadá. No caso do México, a imposição de tarifas dos EUA provavelmente levaria à depreciação da moeda, com um efeito de repasse na inflação, limitando o espaço para flexibilização monetária em um ambiente de crescimento econômico já enfraquecido. “Os laços comerciais estreitos entre EUA e México amplificam os efeitos tarifários”, destaca a Moody’s.

Quanto ao Canadá, a Moody’s destaca que o comércio com os EUA é responsável por uma parcela comparativamente grande do PIB do país, com destaque para setores como o de petróleo e veículos, que são as maiores exportações do Canadá para os EUA. “A natureza altamente integrada dessas indústrias nos EUA e Canadá sugere que o efeito das tarifas seria significativo para ambos os países”, diz.

Já os EUA e a China são interconectados por meio de insumos intermediários, observa a agência de rating. Do lado dos americanos, os segmentos sob maior risco são maquinário e eletrônicos. Para a China, produtos de informática e eletrônicos, têxteis, brinquedos e móveis são os mais expostos. A Moody’s também vê as tarifas retaliatórias chinesas pesando na agricultura dos EUA.

Por fim, a classificadora diz que a exposição da União Europeia às tarifas dos EUA varia entre países e setores. A região é o maior parceiro comercial dos americanos, com negócios de cerca de US$ 900 bilhões. Produtos farmacêuticos, veículos automotores e máquinas respondem pela maior parcela das importações dos EUA. E produtos agrícolas, industriais e manufaturados são a grande parte dos produtos enviados pelos americanos.