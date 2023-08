Taxa Selic: veja como votou cada diretor do Copom

A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central de reduzir a taxa Selic de 13,75% para 13,25% ao ano foi decidida por um voto de Minerva. Na reunião de quarta-feira, 2, entre os oito diretores membros do órgão, quatro votaram a favor de uma redução de 0,50 ponto percentual e os outros quatro votaram por uma redução de 0,25 ponto percentual. O presidente Roberto Campos Neto deu o voto decisivo e optou por um corte maior.

Decisão de reduzir a Selic foi acirrada na reunião do Copom desta quarta-feira Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Esta reunião foi a primeira do Comitê que contou com os dois novos nomes para compor o colegiado, que foram indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva: Ailton de Aquino Santos, diretor de Fiscalização, e Gabriel Muricca Galípolo, diretor de Política Monetária.

Veja como votou cada membro do Copom:

Votos pela redução de 0,50 ponto percentual na Selic

Roberto de Oliveira Campos Neto (presidente)

Ailton de Aquino Santos (diretor de Fiscalização)

Carolina de Assis Barros (diretora de Administração)

Gabriel Muricca Galípolo (diretor de Política Monetária)

Otávio Ribeiro Damaso (diretor de Regulação)

Votos pela redução de 0,25 ponto percentual na Selic

Diogo Abry Guillen (diretor de Política Econômica)

Fernanda Magalhães Rumenos Guardado (Diretora de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos)

Maurício Costa de Moura (diretor de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta)

Renato Dias de Brito Gomes (diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução)

A redução ocorre exatamente 12 meses depois de o BC elevar a taxa Selic pela última vez para combater a inflação bastante persistente. Desde então, os juros básicos estavam parados em 13,75% ao ano. De lá para cá, a inflação acumulada em 12 meses cedeu de 10,07% para 3,16% – abaixo do centro da meta deste ano (3,25%).

O início do ciclo de afrouxamento monetário ainda acontece três anos após o último corte de juros no Brasil. Também em agosto de 2020, a autoridade monetária definiu a queda para Selic a 2,0%, mínima histórica, no contexto da pandemia de covid-19.