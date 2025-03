Tarifas de importação sobre Canadá, México e China começam nesta terça-feira, 4, diz Trump

Quando o presidente Trump anunciou na semana passada que uma tarifa adicional de 10% sobre os produtos chineses entraria em vigor na terça-feira, 4, Logan Vanghele ligou imediatamente para a empresa de logística que estava cuidando de uma remessa de US$ 120 mil (R$ 709 mil) em produtos para aquários para sua pequena empresa.

Em entrevista na tarde desta segunda, Trump disse que não há chance de um acordo de última hora para evitar tarifas impostas às importações mexicanas e canadenses à meia-noite. “As tarifas, você sabe, estão todas definidas”, disse Trump. “Elas entram em vigor amanhã.”

O presidente descreve isso como um esforço para pressionar esses países a interromper o fluxo de drogas mortais e migrantes para os Estados Unidos. Mas o jogo de guerra de Trump com os três maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos está criando uma intensa incerteza para os empresários.

Trump disse semana passada que tarifas começam a valer a partir desta terça-feira, 4 Foto: Evan Vucci/AP

Isso inclui Vanghele, 28 anos, que dirige uma pequena empresa que vende iluminação e equipamentos para aquários, todos fabricados na China. Ele não tinha ideia de que a carga - uma de suas maiores até o momento - poderia enfrentar tais taxas quando deixou o porto de Yantian, no sudeste da China, em janeiro, poucos dias antes da posse de Trump.

Em um esforço frenético para evitar o pagamento de cerca de US$ 25 mil (R$ 147 mil) em tarifas, Vanghele pediu à empresa de logística na semana passada que descarregasse seu contêiner em um porto em Norfolk, Virgínia, onde parou na sexta-feira, em vez de seguir para Boston.

Embora seja possível que as novas tarifas de Trump incluam uma isenção para mercadorias que já estejam no mar, não há garantia.

“Mesmo que eu tenha de pagar um valor absurdamente alto para que seja transportado por caminhão, não chegará perto do valor das tarifas”, disse Vanghele. “Estou basicamente no modo Hail Mary (jogada de alto risco)”.

As tarifas - que acrescentariam uma taxa de 25% sobre todas as exportações mexicanas e canadenses que atravessassem essas fronteiras e um adicional de 10% para os produtos chineses - ainda poderiam ser adiadas.

Trump havia ameaçado impô-las aos três países a partir de 4 de fevereiro, mas decidiu pausar as taxas sobre o Canadá e o México por um mês depois que os países prometeram medidas como o envio de mais tropas para a fronteira pelo México e a nomeação de um “czar do fentanil” pelo Canadá.

Trump avançou com a imposição de uma tarifa de 10% sobre todos os produtos da China, o que desencadeou uma retaliação por parte desse país. Agora ele está ameaçando impor mais 10% sobre todas as importações chinesas, o que se somaria às tarifas de 10% a 25% que ele impôs sobre muitos produtos chineses em seu primeiro mandato.

Howard Lutnick, secretário de comércio, disse em uma entrevista à Fox News no domingo que o Canadá e o México haviam “feito muito” para atender às exigências do presidente e que a situação era “fluida”. Ainda assim, Lutnick deu a entender que pelo menos algumas taxas seriam aplicadas, embora tenha insinuado que poderiam ser menores do que os 25% prometidos por Trump. “Na terça-feira, haverá tarifas sobre o México e o Canadá”, disse ele. “Vamos deixar isso para o presidente e sua equipe negociarem exatamente o que elas serão.” O Canadá e o México dependem profundamente das exportações para os Estados Unidos, e as ameaças de Trump fizeram com que seus governos entrassem em ação. Delegações de autoridades fizeram viagens a Washington nas últimas semanas, inclusive para se reunir com Lutnick.

Em contrapartida, as autoridades chinesas não correram para Washington com novas concessões. Pessoas familiarizadas com as discussões dizem que Pequim ainda está sondando o que o Trump quer do relacionamento de forma mais ampla.

Em alta Economia Trump age como lobo e desorganiza geopolítica e economia mundial Tokio Marine celebra expansão no seguro de automóveis Quem são as dez pessoas mais ricas do Brasil neste início de ano? Veja o ranking A perspectiva de novas tarifas - além de uma série de outros impostos propostos sobre aço, alumínio, cobre, madeira e outros produtos - provocou ansiedade e frustração nas empresas que vendem de tudo, de automóveis a bombas de leite. Elas afirmam que as tarifas aumentarão seus custos à medida que transportam mercadorias através das fronteiras. O Canadá, o México e a China respondem por mais de 40% das importações dos EUA. As tarifas ameaçadas por Trump superariam todas as medidas comerciais adotadas anteriormente, elevando a média das taxas tarifárias dos EUA “a níveis não vistos desde a década de 1940”, disse Chad Bown, membro sênior do Peterson Institute for International Economics. Segundo ele, para o Canadá e o México, a maior parte do comércio com os Estados Unidos é feita com tarifas zero desde a década de 1980, com acordos de livre comércio para automóveis que remontam à década de 1960.

“Aumentar as tarifas de zero para 25% da noite para o dia provavelmente será muito mais perturbador para essas cadeias de suprimentos norte-americanas, hoje altamente integradas, do que qualquer coisa que Trump tenha feito em seu primeiro mandato”, disse Bown.

De todos os setores que dependem do comércio americano, a fabricação de automóveis pode sofrer o maior impacto. O Canadá e o México respondem por quase metade das importações e exportações de automóveis dos EUA, e por uma parcela ainda maior do comércio de carrocerias e peças de veículos automotores.

As montadoras argumentaram que as peças e os veículos isentos de acordo com o atual tratado de livre comércio devem continuar a cruzar as fronteiras sem impostos.

“Nossas montadoras americanas, que investiram bilhões nos EUA para atender a esses requisitos, não devem ter sua competitividade prejudicada por tarifas que aumentarão o custo de construção de veículos nos Estados Unidos e impedirão o investimento na força de trabalho americana”, disse Matt Blunt, presidente do American Automotive Policy Council, que representa a General Motors, a Ford Motor e a Stellantis.

As montadoras fizeram uma petição à Casa Branca argumentando a favor dessa isenção, mas pessoas familiarizadas com as deliberações dizem que o presidente não pareceu receptivo à ideia.

Mesmo que as tarifas não sejam impostas, sua ameaça dificulta o planejamento das montadoras, dizem os analistas. Normalmente, são necessários quatro anos ou mais para projetar um novo carro e equipar uma fábrica para produzi-lo.

“Os prazos de entrega do setor automotivo são geralmente mais longos do que os prazos de entrega do setor político”, disse Brian Irwin, diretor da empresa de consultoria Alvarez & Marsal, que assessora clientes do setor automotivo.

As empresas não podem transferir rapidamente a produção para os Estados Unidos e terão de repassar as tarifas para os clientes, acrescentando milhares de dólares aos preços dos carros. “Não é preciso ser um especialista em automóveis para perceber o quanto isso seria prejudicial”, disse John Helveston, professor assistente da Universidade George Washington que leciona gestão de engenharia.

Pode haver apenas um ou dois fornecedores para determinados componentes de precisão, disse ele, e nenhum deles produzindo nos Estados Unidos. “Não é prático comprar apenas de um fornecedor americano porque não há nenhum”, disse Helveston.

As empresas americanas que obtêm energia de toda a América do Norte tiveram um alívio no mês passado, quando Trump reduziu a tarifa planejada sobre a energia importada do Canadá de 25% para 10%. Mas, mesmo assim, a taxa causará transtornos, principalmente para as empresas que transformam petróleo em combustíveis como gasolina e diesel. Isso porque as refinarias dos EUA foram construídas para funcionar com uma mistura do petróleo mais escuro e mais pesado encontrado no Canadá - e do petróleo bruto mais leve produzido internamente.

As refinarias do Meio-Oeste são particularmente dependentes do petróleo canadense e, se a tarifa entrar em vigor, terão de escolher entre pagar mais pelo petróleo e cortar a produção. Em geral, os analistas esperam que os produtores de petróleo canadenses e as refinarias dos EUA compartilhem o ônus do custo adicional. Os preços na bomba também poderão aumentar um pouco.

As empresas de petróleo e gás também estão começando a sentir os efeitos da tarifa de 25% sobre o aço importado que Trump anunciou no mês passado, embora ela não entre em vigor até 12 de março. Os preços de produtos como o tubo de aço que as empresas usam para revestir seus poços já estão subindo em antecipação à tarifa.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.