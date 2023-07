Tribunal de Contas do PR vai fiscalizar venda da Copel, mas processo não precisa de aval da Corte

Na privatização da Companhia Paranaense de Energia (Copel), que será feita por meio de uma bilionária oferta de ações na B3, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) vai fazer a fiscalização do processo, segundo o inspetor da 7ª Inspetoria de Controle Externo do órgão, Marcio Assumpção. “O procedimento de desestatização não exige autorização específica desta Corte”, afirmou ao Estadão/Broadcast.

O presidente do TCE-PR, conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães, criou uma comissão especial, constituída por servidores com capacitação multidisciplinar, para fazer o acompanhamento do processo, envolvendo todas as suas etapas. Os trabalhos realizados pela comissão, segundo Assumpção, estão transcorrendo “conforme o planejamento estabelecido”.

Copel é uma das principais distribuidoras estaduais de energia do País Foto: Divulgação / Copel

O TCE vai acompanhar o processo para ver se a operação de venda das ações, incluindo a definição do preço mínimo de venda, está sendo feito como se deve. Nos bancos envolvidos na montagem da operação, segundo fontes, há a intenção de fazer a oferta corretamente, para não haver questionamentos e nem risco de judicialização.

Já o Tribunal de Contas da União (TCU) precisa aprovar o valor que a Copel pagará pela outorga de usinas hidrelétricas. A votação ocorreria no começo deste mês, mas o ministro Vital do Rêgo pediu vistas, o que prorroga o prazo de análise em 30 dias.