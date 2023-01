Tebet anuncia seu ‘dream team’ responsável por controlar os gastos, e mercado reage bem

BRASÍLIA - Ao anunciar os primeiros cinco nomes do seu “dream team” em rigor fiscal, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse que a prioridade é gastar bem com o pouco que se tem. Ela disse que o governo será rigoroso na decisão “do que gastar e como gastar”.

Segundo ela, esse objetivo requer avaliação periódica, com monitoramento, das políticas públicas executadas em todos os ministérios da ao lado do Ministério da Fazenda, que tem a chave do cofre da União nas mãos. Ela disse que na escolha da equipe procurou diversidade de pensamento econômico. “São os diferentes que vão fazer com que a gente possa chegar ao denominador comum e não errar”.

Num rápido pronunciamento, Tebet disse que no “coral” da orquestra montada para a sua equipe a partitura única é do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo a ministra do MDB, o que o presidente determinou é garantir “cidadania” no Orçamento. “O pobre dentro do Orçamento, as mulheres, a diversidade, jovens e idosos, e políticas públicas essências”, afirmou.

Tebet na primeira reunião com seu secretariado. Foto: MPO (Ministério de Planejamento e Orçamento)

A escolha dos nomes agradou o mercado financeiro. A Bolsa subia e o dólar caía à medida que o investidor acompanhava o discurso da ministra ao anunciar seu secretariado, considerado pelos investidores um “dream team” fiscalista. Tebet disse que ela e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, serão “rigorosos sobre como gastar”.

Ela anunciou duas mulheres e três homens e prometeu maior diversidade de raça e gênero na equipe. “Fizemos questão de mostrar que aqui tem igualdade de gênero Temos três homens e três mulheres comando esse ministério tão importante”, disse ela, ao se incluir na conta. “É uma missão árdua porque o resultado do planejamento vem a médio prazo. Não esperem resultados imediatos, mas já interferindo desde o primeiro interferindo nas decisões fundamentais”.

Tebet reconheceu a ausência de pessoas não brancas no seu secretariado e contou que tentou levar como secretária-executiva-adjunta a economista Vilma Pinto, que é negra e atualmente diretora da Instituição Fiscal Independente (IFI). Ela também foi sondada para compor a equipe de Haddad. “Nós tivemos longas conversas a respeito e chegamos à conclusão conjunta que, por mais experiente e importante que ela seria nesse conjunto conosco, ela está cumprindo papel muito relevante no Senado. E, no popular né, não dá pra vestir um santo desvestindo o outro.”

O secretário-executivo do Ministério do Planejamento Gustavo Guimarães

Para ser o seu braço direito, Tebet escolheu como secretário-executivo o economista Gustavo Guimarães. Especialista em estatística, mestrado em economia e tem doutorado na Universidade de Brasília. Foi secretário parlamentar no Senado, além de ex-secretário de Avaliação, Planejamento e Energia e ex-secretário-especial adjunto da Fazenda, ambos cargos na equipe do ex-ministro da Economia Paulo Guedes. Trabalhou no Banco Central e no Banco do Brasil. É professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP). Foi cedido pelo presidente do BC, Roberto Campos Neto.

Excelente escolhas ⁦@simonetebetbr⁩!



Gustavo Guimarães trabalhou direto comigo no BC, grande exemplo da qualidade funcional da instituição, fará grande trabalho no Planejamento. pic.twitter.com/1un3eVMBGT — Tony Volpon (@TonyVolpon) January 11, 2023

Leany Lemos secretária de Planejamento do Ministério do Planejamento do governo Lula Foto: Dida Sampaio/Estadão

Leany Lemos foi a escolhida para o comando da Secretaria de Planejamento. Ela tem mestrado e doutorado pela UNB, pós-doutorado pelas universidades de Oxford e Princeton. Leany foi secretária de Planejamento do governo do Estado do Rio Grande do Sul e do Distrito Federal. Presidiu o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). É servidora de carreira do Senado.

Paulo Bijos, secretário de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento do governo Lula

Para comandar a Secretaria de Orçamento Federal (SOF), o escolhido foi o economista Paulo Bijos, consultor de orçamento do Congresso e doutorando em ciência política pela UNB. Já trabalhou como analista da SOF e auditor no Tribunal de Contas da União (TCU). O nome de Bijos já era dado como certo. “Eu poderia dar os pêsames para o Paulo, mas ele é tão eficiente que eu só tenho que dar parabéns”, brincou a ministra numa referência ao fato de que a SOF é a pasta da Esplanada que tem que dizer “não”. “Tem que sempre estar dizendo: isso não pode, isso não dá, pode gerar um crime de responsabilidade fiscal, isso não consta na lei orçamentária...”, explicou.

A Secretaria de Financiamento Externo e Integração Nacional ficou com Renata Amaral, que mora nos Estados Unidos e aceitou o convite para voltar ao País e compor a equipe da ministra. É professora de comércio internacional na Universidade Washington. Segundo Tebet, Renata possui vasta experiência em direito internacional e econômico, comércio exterior, e atuou em órgãos multilaterais, como a Organização Mundial do Comércio (OMC).

Renata Amaral, secretária de Financiamento Externo e Integração Nacional

“É muito importante porque essas negociações internacionais e conexões com nossos parceiros nas negociações tanto regionais como bilaterais são fundamentais. Estamos falando da China, Estados Unidos, Mercado Comum Europeu, Mercosul e da América Latina com um todo”, explicou a ministra, a única a falar na apresentação. Segundo a ministra, com o brasileiro Ilan Goldfajn na presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), muitos recursos poderão ser destinados ao Brasil, especialmente para os municípios, e também para os Estados.

Sérgio Firpo assume a nova Secretaria de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas do Ministério do Planejamento e Orçamento Foto: Nilton Fukuda / Estadão

O professor Sergio Firpo, economista e professor do Insper, foi escolhido para a Secretaria de Avaliação e Monitoramento de Políticas Públicas. Tem graduação pela Universidade de Campinas e mestrado pela PUC do Rio de Janeiro. Essa é uma das secretarias mais importantes do novo ministério porque vai avaliar os programas e políticas e recomendar mudanças ou até mesmo o fim dessas políticas. Essa avaliação também vale para as novas políticas que serão implementadas pelo governo Lula.

Dá realmente pra empolgar agora, o @sergiopfirpo é um dos melhores economistas na ativa do país@simonetebetbr está fazendo gol atrás de gol https://t.co/QRYX8bqtyQ — Daniel Duque (@dannielduque) January 11, 2023

A ministra contou que vai trabalhar também para garantir maior diversidade de raça e gênero e tem conversado com a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, e do grupo “Elas no Orçamento” para aumentar ea representatividade na equipe.

No anúncio, a ministra fez questão de voltar a ressaltar a importância do seu ministério e que está trabalhando em total sinergia com outras áreas do governo. Ponderou, no entanto, que isso não significa que não haverá ideias diferentes e debates nas discussões de portarias e decretos. “É assim que funciona. Não tem nada a ver com questão ideológica e muito menos partidária”, afirmou ela, que não respondeu perguntas.

Ao ser questionado sobre a nova regra fiscal em discussão no governo, a ministra disse apenas que tem conversado com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E acrescentou que está sendo chamada quase todos os dias para reuniões que tratam de todos os assuntos interministeriais.