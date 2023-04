Tebet diz que LDO irá ‘assustar’ e que ‘martelo está batido’ sobre conteúdo de arcabouço

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou nesta sexta-feira, 17, que a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem, que será publicada hoje no Diário Oficial, irá “assustar”, pois foi produzida levando em conta as regras do teto de gastos. Como antecipado pela colunista do Estadão Adriana Fernandes, a ministra afirmou que a LDO praticamente zera os gastos discricionários (não obrigatórios) no orçamento de 2024. Isso inclui emendas parlamentares.

Simone Tebet afirmou que a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem irá “assustar”, pois foi produzida levando em conta as regras do teto de gastos Foto: Edu Andrade/Ascom/MF

Apesar de elaborado com base no regramento do teto de gastos, o texto coloca condicionantes em caso de aprovação, pelo Congresso, do projeto de arcabouço fiscal que será encaminhado pelo governo na semana que vem. “A LDO, sim, vai assustar, vai mostrar que não tem espaço fiscal para absolutamente nada de novo e vai ter que tirar despesas discricionárias, praticamente zeramos”, disse.

A equipe econômica aposta, para aprovar o arcabouço fiscal, na estratégia de mostrar aos parlamentares que a alternativa ao projeto do governo é penosa. “A LDO segue o regramento do teto de gastos. Isso é importante porque mostra, efetivamente, que o teto de gastos, de tanto que foi furado e por não ter sido acompanhado no momento certo da reforma tributária, ele já ruiu, caiu em cima da nossa casa e já está arrastando a casa chamada Brasil”, afirmou Tebet a jornalistas, ao deixar evento em São Paulo na Fundação Getúlio Vargas organizado pelo Movimento Brasil Competitivo para lançamento da Agenda Brasil 2034, documento com propostas para o desenvolvimento do País nos próximos 12 anos. Ela não quis antecipar números.

No Twitter, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que nesta sexta-feira serão feitos “os últimos ajustes” no texto do projeto de arcabouço fiscal, que será enviado ao Congresso na segunda-feira, segundo ele. Tebet afirmou que o processo de análise é “praxe” e que “no conteúdo, o martelo já foi batido”. “Não há alteração no texto, no que se refere ao mérito, é mais uma questão de forma”, afirmou a ministra do Planejamento.

“O atraso se dá ao fato de que o ministro da Fazenda e o presidente Lula estão na China, chegam no final de semana, (na) segunda-feira analisam o texto e obviamente fazem a assinatura e encaminham ao Congresso nacional”, afirmou Tebet.

A ministra também afirmou que há harmonia na equipe econômica, embora também exista diferença de pensamento entre os integrantes: “Eu sou mais liberal. Eles, um pouco mais heterodoxos, mas o que nos une é infinitamente maior do que o que nos divide: nós temos compromisso social, sabemos que não fazemos social sem responsabilidade fiscal e uma coisa não exclui a outra.”.

O posicionamento do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão tem sido levado em conta pela Fazenda e Tebet disse manter boa relação com o ministro Fernando Haddad -- segundo ela, ele é “generoso com o Ministério do Planejamento e Orçamento”. “Não tenho uma visão parecida com o governo na área econômica. Talvez ele (Lula) tenha me colocado lá exatamente com esse propósito, para fazer um contraponto à equipe econômica, e tenho me dado muito bem com o ministro Haddad”, disse Tebet.

Alinhada com o discurso do governo, Tebet ministra voltou a criticar os sinais que o Banco Central tem dado ao manter a taxa básica de juros em 13,75% e disse esperar que o Comitê de Política Monetária (Copom), na próxima reunião, reconsidere esse posicionamento. “Parte desse 13,75% (da Selic) é em cima de uma situação que não mais existe, hoje o brasil tem uma estabilidade democrática, política”, afirmou. “Tudo isso aliado à entrega do arcabouço crível, simples, transparente e possível e a reforma tributária em andamento cria um cenário político confortável para que o BC possa reavaliar”, afirmou a ministra.