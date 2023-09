Tebet nega ter defendido mudança da meta de zerar rombo das contas públicas em 2024

BRASÍLIA – A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, negou ao Estadão que tenha defendido a mudança da meta de zerar o rombo das contas do governo em 2024.

Segundo ela, o projeto de Orçamento do ano que vem será enviado ao Congresso com a previsão de receitas e despesas considerando uma meta zero de déficit em 2024.

Tebet se alinha ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que confirmou hoje que o Orçamento foi elaborado prevendo um equilíbrio entre receitas e despesas. Foto: André Borges/EFE

A ministra fez questão de reforçar que os limites de gastos dos ministérios já foram distribuídos com base nesse compromisso. Tebet destacou ainda que as medidas de aumento de receitas suficientes para zerar o rombo nas contas públicas no próximo ano foram enviadas pelo Mistério da Fazenda. A elaboração do projeto de lei orçamentária para 2024 está em fase final. A expectativa é de uma entrevista na tarde de quinta-feira, no Ministério do Planejamento, para explicar a mudança.

Tebet considera que sugerir alteração da meta fiscal tendo as receitas necessárias em discussão no Congresso e, ainda, de última hora, contraria a própria lógica de planejamento orçamentário.

Leia mais Adriana Fernandes: Haddad não pode ceder à pressão do governo Lula para mudar meta de 2024 para não dar tiro no pé no arcabouço

Com a declaração, Tebet se alinha ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que confirmou hoje que o Orçamento foi elaborado prevendo um equilíbrio entre receitas e despesas. Haddad afastou a possibilidade de mudanças na meta.

Continua após a publicidade

O nome da ministra foi sido citado, nos últimos dias, em reportagens como integrante do grupo do governo que defende a redução da meta de déficit zero para um patamar de déficit de 0,5% a 0,75% do PIB. Essas notícias acabaram gerando mal-estar dentro da área econômica.