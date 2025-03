Tebet diz que PIB veio muito acima das projeções e atribui queda do agro a ‘adversidades climáticas’

BRASÍLIA - A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou nesta sexta-feira, 7, que o avanço de 3,4% do PIB em 2024 veio muito acima das projeções de mercado do início do ano. O boletim Focus chegou a apontar crescimento de 1,59% da economia no ano passado.

“O Brasil segue crescendo acima das expectativas”, disse.

Tebet destacou PIB per capita no País, que fechou o ano passado em R$ 55.247,45, um crescimento de 3% em termos reais Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Tebet destacou o resultado da indústria, uma alta de 3,3%, e de serviços, de 3,4%, que impulsionaram a economia. O recuo de 3,2% da agropecuária foi avaliado como um reflexo das adversidades climáticas, como as inundações no Rio Grande do Sul. “Mas este ano o agro vem com tudo!”, ressaltou a ministra.

Ela ainda destacou o PIB per capita no País, que fechou o ano passado em R$ 55.247,45, um crescimento de 3% em termos reais. “Significa aumento da renda média do brasileiro. Agora é seguir avançando, combatendo a inflação para baratear o preço dos alimentos”, disse.