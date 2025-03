Temor de recessão nos EUA e incertezas sobre políticas de Trump derrubam mercados

Os mercados de ações voltaram a cair ainda mais nesta segunda-feira, 10, com investidores ao redor do mundo preocupados com a saúde da economia americana e empresas se preparando para os efeitos desestabilizadores das tarifas de Donald Trump sobre o comércio global. No Brasil, o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores, a B3, fechou a 124.519,38 pontos, em queda de 0,41%, enquanto o dólar terminou o dia a R$ 5,8521, com alta de 1,07%. A Bolsa de Tóquio abriu em queda na terça-feira (horário local). Às 21h1 (de Brasília), o índice Nikkei caía 1,57%, aos 36.296,50 pontos.

PUBLICIDADE Em Wall Street, o índice Nasdaq, que reúne as ações de empresas de alta tecnologia, foi o mais atingido nesta segunda-feira, já que o rali impulsionado pelo entusiasmo pela inteligência artificial mudou de curso. O índice caiu em uma correção na semana passada e fechou aos 17.468,32 ponto, com queda de 4% — a pior desde 2022. As ações da Tesla despencaram mais de 8%, enquanto Alphabet, Apple e Nvidia caíram mais de 4% cada.

“Simplesmente não há suporte nas ações de tecnologia agora, e isso aparece no nível do índice”, disse Larry Tentarelli, estrategista do Blue Chip Daily Trend Report. Muitas empresas de tecnologia cresceram tanto que os movimentos em suas ações têm uma influência descomunal no mercado mais amplo.

O índice S&P 500, da Bolsa de Nova York, fechou a segunda-feira com queda de 2,70%, aos 5.614,56 pontos. Após três semanas consecutivas de investidores se desfazendo de seus papéis, o índice está agora mais de 8% abaixo da alta recorde alcançada no mês passado, aproximando-se de uma “correção” — um termo de Wall Street para um declínio de 10% ou mais de uma alta recente. O índice Dow Jones fechou em queda de de 2,08%, aos 41.911,71 pontos.

“Os mercados estão assustados com a incerteza que a retórica tarifária está trazendo”, disse Andrew Brenner, chefe de renda fixa internacional da National Alliance Securities. O S&P 500 opera agora ligeiramente abaixo do dia da eleição presidencial nos Estados Unidos, apagando todos os ganhos que obteve desde a votação, e mais um pouco.

Na segunda-feira, as ações na Europa e na Ásia também ficaram sob pressão, mas os declínios foram menores em comparação às perdas nos Estados Unidos. Um índice que monitora as maiores empresas públicas da zona do euro, que atingiu um recorde na semana passada, caiu 1,5%. O Hang Seng Index, de Hong Kong, caiu mais de 1,8%.

Investidores buscando refúgios continuaram a optar pela relativa segurança dos papéis públicos americanos, empurrando para baixo o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos para 4,24%; os preços dos títulos se movem inversamente aos rendimentos. A combinação de ações em queda e taxas de juros em declínio é frequentemente vista como um sinal de desconforto econômico.

Essas preocupações são parcialmente refletidas pelas apostas dos investidores de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) retomará o corte da taxa de juros, precificando três cortes neste ano, de acordo com o indicador CME FedWatch. Os investidores em ações geralmente abraçam as reduções de taxas, que diminuem o custo de empréstimos para empresas e consumidores, mas não quando são estimulados por preocupações sobre o crescimento econômico.

Recessão

Em uma entrevista à Fox News que foi ao ar neste domingo, o presidente Trump se recusou a descartar a possibilidade de que suas políticas causariam uma recessão.

Nas últimas semanas, Trump ameaçou, impôs, suspendeu e retomou tarifas sobre os maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos: Canadá, México e China. As mudanças vertiginosas , incluindo isenções de última hora para algumas montadoras e produtos de energia, levaram a uma maior incerteza, enervando os investidores.

“A volatilidade do mercado tem muito menos a ver com as más notícias das tarifas e muito mais com a incerteza das tarifas, especialmente a incerteza quanto à política, para onde ela está indo, quanto tempo ela vai durar e qual será o resultado final”, disse David Bahnsen, diretor de investimentos do Bahnsen Group.

PUBLICIDADE Pela maioria das medidas, a economia dos EUA ainda está sólida, com os dados mais recentes sobre contratações se mantendo estáveis . Mas os economistas ficaram mais pessimistas à medida que se deparam com a abordagem oscilante de Trump em relação às tarifas, que prejudicaram as empresas que tentavam planejar investimentos e contratações. Cortes na força de trabalho federal e congelamentos de gastos do governo também prejudicaram o sentimento do consumidor. Um relatório sobre inflação previsto para esta semana será observado de perto, já que pesquisas com consumidores sugerem que eles esperam aumentos de preços, um sinal potencialmente preocupante para o Fed, enquanto ele tenta reduzir ainda mais a inflação. O aumento do custo dos ovos e outros produtos apertou as carteiras dos compradores, e tarifas e deportações em massa podem empurrar os preços para cima. Analistas do JPMorgan Chase disseram em um relatório que havia um “risco materialmente maior” de uma recessão global este ano por causa de “políticas extremas dos EUA”. Eles colocaram a probabilidade de tal recessão em 40%. Estrategistas do Goldman Sachs aumentaram as chances de uma recessão nos EUA no próximo ano para 20%, citando “mudanças de política como o risco principal”.

Nesta segunda-feira, tarifas retaliatórias da China sobre produtos agrícolas dos EUA entraram em vigor. Na quarta-feira, o governo Trump deve colocar em prática uma tarifa de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio . Trump também ameaçou impor “tarifas recíprocas” sobre todas as importações dos EUA para igualar as tarifas e políticas comerciais de outros países no mês que vem.