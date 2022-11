Mais de 3 milhões tentativas de fraudes de identidade foram registradas até setembro, aponta Serasa

Publicidade

Mais de 3 milhões de tentativas de fraudes de identidade contra o consumidor foram registradas entre janeiro e setembro deste ano, aponta indicador da Serasa Experian. O número representa uma tentativa a cada oito segundos.

Dessas tentativas, 1,7 milhão foram relacionadas ao segmento de bancos e cartões. O segmento das financeiras é o segundo mais utilizado, com 528 mil tentativas, e logo após está o setor de serviços, com 457 mil, em terceiro lugar. Tentativas relacionadas ao varejo estão em quarto lugar, com 254 mil, e telefonia em último lugar, com 79 mil.

Leia também Comprou na Black Friday e se arrependeu? Veja como trocar e quais são seus direitos

Maior parte das tentativas de fraude de identidade usam bancos e cartões Foto: Estadão

A população mais afetada tem de 36 a 50 anos, parcela que sofreu 1,1 milhão de tentativas desse tipo de golpe. Já os consumidores de 26 e 35 sofreram 839 mil tentativas. Entre aqueles com 51 a 60 anos, foram 427 mil. Os grupos menos afetados são aqueles com até 25 anos, com 349 mil, e os acima de 60 anos, com 334 mil tentativas.

Entre os Estados brasileiros, São Paulo lidera o ranking, com cerca de 934 mil tentativas nesses nove primeiros meses de 2022. Em segundo lugar está o Rio de Janeiro, com 331 mil, seguido de Minas Gerais, com 263 mil, Paraná, com 201 mil, e Rio Grande do Sul, com 151 mil. Os últimos lugares são do Acre, com 8.432, do Amapá, com 8.363, e de Roraima, com 5.891.

Como evitar tentativas de fraudes

Segundo a Serasa Experian, algumas medidas podem ser tomadas para evitar essas tentativas de fraude. Entre elas, recomenda–se que o consumidor só inclua informações pessoais e dados de cartão em sites seguros. Senhas e códigos de acesso também não devem ser fornecidos fora do site do banco ou do aplicativo. Ainda, o cadastro de chaves Pix deve ser feito apenas nos canais oficiais dos bancos.

Continua após a publicidade

“Desconfie de ofertas com preços muito abaixo do mercado. Nesses momentos, é comum que os cibercriminosos usem nomes de lojas conhecidas para tentar invadir o seu computador”, aponta a Serasa em comunicado. Os golpistas podem usar e-mails, SMS e réplicas de sites para tentar pegar informações e dados de cartão de crédito, senhas e outras informações pessoais.

Além disso, é preciso ter cuidado com links e arquivos compartilhados, que podem direcionar para páginas que contaminem os dispositivos com vírus.